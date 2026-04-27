Střelec z Trumpovy galavečeře čelí obvinění z pokusu o atentát

Muž, který střílel při sobotní galavečeři za účasti prezidenta Donalda Trumpa, si u soudu vyslechl obvinění z pokusu o atentát na prezidenta, informují agentury. Jednatřicetiletý Cole Tomas Allen je obviněn také ze zločinů souvisejících s držením zbraní.

Soudce nařídil, že Allen zůstane ve vazbě až do následujícího soudního líčení, které je naplánované na čtvrtek.

„Pokusil se o atentát na prezidenta Spojených států Donalda J. Trumpa,“ řekla podle agentury Reuters u soudu žalobkyně Jocelyn Ballantineová.

Allen se k soudu dostavil v modrém vězeňském obleku a uvedl, že bude na všechny otázky odpovídat pravdivě. K vyjádření ke svému obvinění se zatím nedostal, píše Reuters.

Tajná služba v sobotu večer místního času evakuovala Trumpa a další členy kabinetu z galavečeře s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu poté, co ozbrojený muž začal střílet v hotelu, kde se událost konala. Na místě byl zadržen učitel a herní vývojář Allen, který bezpečnostním složkám řekl, že cílil na členy Trumpovy administrativy. Postřelen byl jeden z členů prezidentovy ochranky.

Německý kancléř Friedrich Merz a americký prezident Donald Trump

Německý kancléř Merz se vysmál Trumpovi. Írán prý ponižuje celý americký národ

Leaders

Měla to být rychlá a devastující válka, která položí Írán na lopatky. Realita je ale po dvou měsících odlišná. A německý kancléř Friedrich Merz označil situaci pro USA za ponižující. „Z předchozích válek, včetně operací vedených Spojenými státy v Afghánistánu či Iráku, vidíme, že hlavním problémem často bývá to, jak tyto konflikty ukončit,“ uvedl Merz.

sta

Přečíst článek

Související

Americký konzervativní politický aktivista a influencer Charlie Kirk

Charlie Kirk zemřel. Konzervativního influencera a spojence Trumpa zastřelil pachatel během projevu

Politika

ČTK

Přečíst článek

Balkán do EU do roku 2030? Slovinský exprezident Pahor volá po urychleném vstupu

EU
iStock
nst
nst

Západní Balkán má podle bývalého slovinského prezidenta Boruta Pahora dostat jasný termín pro vstup do Evropské unie. Navrhuje, aby se ve všech kandidátských zemích nejpozději do roku 2030 konala hlasování o členství v EU. Podle něj je urychlení rozšíření Unie geopolitickou nutností.

Na konferenci Institutu přátel západního Balkánu v Lublani Pahor prohlásil, že region bez plné integrace do Evropské unie nedosáhne trvalého míru ani udržitelného rozvoje. Současně vyzval i k reformám uvnitř samotné EU, aby byla na další rozšíření připravena.

Černá Hora je nejblíže EU

Podle současných odhadů mají ale reálnou šanci vstoupit do Unie do roku 2030 pouze dvě ze šesti kandidátských zemí regionu. Nejblíže je Černá Hora, která by se podle odhadů mohla stát členem už v roce 2028, pokud letos úspěšně dokončí přístupová jednání. Podobnou šanci má i Albánie.

Statická ukázka 43. výsadkového pluku v Chrudimi

Dalibor Martínek: Výdaje na obranu? Vrtění psem v podání Babiše a Pavla

Názory

Debata o tom, jestli by se Česko vojensky ubránilo protivníkovi, je bezpředmětná. Česko se historicky neubránilo ani Němcům, ani Rusům. Prezident Pavel aktuálně prohlásil, že Česko neplní výdaje na obranu, k nimž se zavázalo. Má pravdu. Vůbec to však nesouvisí se schopností země ubránit se.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Zbytek regionu naráží na vážné překážky. Kosovo stále neuznává pět členských států EU, Severní Makedonii blokuje Bulharsko, Bosnu a Hercegovinu brzdí vnitřní spory a Srbsko čelí kritice kvůli demokratickým deficitům spojeným s vládnutím prezidenta Aleksandara Vučiče.

Pahorův návrh tak otevírá debatu, zda Evropská unie dokáže zrychlit rozšiřování v době rostoucí geopolitické nejistoty.

Související

Luxus pod palbou: Kabelky Hermès a Louis Vuitton ve stínu skandálu se surovinami

Obchod Hermes
iStock
nst
nst

Luxusní impérium LVMH čelí nové reputační hrozbě. Dodavatelský řetězec kůží pro kabelky Hermès a Louis Vuitton se ocitl pod drobnohledem kvůli možným vazbám na odlesňování v Paraguayi.

LVMH čelí nové reputační hrozbě. Italská koželužská skupina Nuti Ivo, kterou francouzský módní gigant ovládá, se podle zjištění Global Witness dostala do centra sporu o původ surovin používaných pro luxusní kožené výrobky. Podle serveru Politico měla Nuti Ivo nakupovat kůže od paraguayských dodavatelů napojených na oblasti postižené odlesňováním. Případ je citlivý i proto, že zástupci firmy zároveň patří mezi kritiky nové evropské legislativy proti dovozu komodit spojených s ničením lesů.

Téma přichází v době, kdy luxusní sektor čelí rostoucímu tlaku na transparentnost dodavatelských řetězců a plnění ESG závazků.

Akcie Hermès padají kvůli neuspokojivým výsledkům

Akcie Hermès se řítí dolů. Navzdory rostoucím tržbám

Trhy

Luxusní sektor se dostává do dalšího tlaku. Po akciích LVMH začal padat také doposud neotřesitelný král Hermès. Důvod je ale totožný: investoři se začínají obávat dopadu situace na Blízkém východě na nejprestižnější zboží světa, jako jsou Birkinky. Paradoxně pád akcií přichází v době, kdy se potvrzuje růst tržeb společnosti.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Riziko pro reputaci luxusních značek

Pro LVMH, která vlastní značky jako Louis Vuitton, Christian Dior nebo Tiffany & Co., jde především o reputační problém. Luxusní průmysl dlouhodobě staví na exkluzivitě, řemeslu a stále častěji i na udržitelnosti. Jakékoli pochybnosti o původu klíčových materiálů mohou tento obraz narušit.

Podle dostupných obchodních dat dovezla skupina Nuti Ivo loni z Paraguaye tisíce tun kůží v hodnotě několika milionů dolarů. LVMH uvedla, že šlo o omezené historické kontrakty, které mají být postupně ukončeny, a odmítla, že by usilovala o oslabení evropské regulace.

Mareterra

Rekordní útrata nejbohatšího Ukrajince. Za apartmán v Monaku dal půl miliardy eur

Money

Ukrajinský miliardář Rinat Achmetov, nejbohatší muž země, koupil luxusní apartmán v Monaku za 471 milionů eur (zhruba 554 milionů dolarů). Podle informací agentury Bloomberg jde o jednu z největších jednotlivých transakcí s rezidenční nemovitostí v historii.

nst

Přečíst článek

Jádrem debaty je evropské nařízení proti odlesňování (EUDR), které má od konce roku zpřísnit pravidla pro dovoz rizikových komodit. Část kožedělného průmyslu argumentuje, že kůže je vedlejší produkt masného sektoru, a neměla by proto spadat pod stejná omezení jako hovězí maso. Environmentální organizace oponují, že vyjmutí kůže z regulace by oslabilo smysl celého systému.

Případ ukazuje širší trend, že i segment luxusu, tradičně vnímaný jako odolnější vůči regulatorním tlakům, se stává součástí ESG debaty. Vedle uhlíkové stopy a pracovních podmínek se stále více řeší i původ surovin.

Kotva

Socialistický luxus nahradí italský. Kotva po rekonstrukci vsadí na světové značky

Reality

Kotva má projít radikální proměnou a stát se novým centrem luxusu v Praze. Sází přitom na silnou italskou stopu i světové značky.

pej

Přečíst článek

Související

Bernard Arnault

Olívia Lacenová: LVMH zveřejnilo čtvrtletní výsledky – luxus, který znovu dýchá optimismem

Money

Olívia Lacenová

Přečíst článek

Akcie LVMH prožívají nejhorší začátek roku v historii. Chudne i zakladatel Arnault

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Doporučujeme