Hlubuček u soudu v kauze Dozimetr: Kosova výpověď může být jen fantazie, žádnou korupční skupinu jsme netvořili

Bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN), obžalovaný v korupční kauze Dozimetr, dnes u Obvodního soudu pro Prahu 9 odmítl, že by byl součástí organizované skupiny vedené podnikatelem Michalem Redlem. Tvrdí, že se nikdy nepodílel na rozdělování peněz ani na činnosti, kterou mu klade za vinu obžaloba.

„S lidmi v obžalobě jsme si nerozdělovali žádné úkoly, neměli jsme žádnou hierarchii. Nebyli jsme žádnou organizovanou skupinou,“ prohlásil Hlubuček. Redla, kterého státní zástupce považuje za hlavu skupiny, poznal podle svých slov v roce 2017 jako příznivce a sponzora hnutí STAN. Společensky se s ním stýkal a několikrát navštívil i jeho byt v Praze. Podnikatele Pavla Kose, dalšího z obžalovaných, poznal na stranickém zasedání, ale vídal se s ním prý jen zřídka. „Hnutí potřebovalo lidi s odbornými zkušenostmi a já jsem neměl čas je prověřovat,“ hájil se Hlubuček.

Podle bývalého náměstka mohl Kosova obsáhlá výpověď z tohoto týdne motivovat tlak na nižší trest. „Nevím, jestli je to fantazie pana Kose, jestli chce nižší trest,“ reagoval na jeho slova. Kos se totiž v úterý ke všem trestným činům z obžaloby přiznal a popsal fungování skupiny: údajně ovlivňovala veřejné zakázky v pražském dopravním podniku (DPP), dosazovala do vedení spřátelené manažery a inkasovala milionové úplatky. Podle Kose s Redlem financovali také PR agenturu, která se starala o Hlubučkův mediální obraz, a stáli i za dosazením Mateje Augustína na post ekonomického ředitele DPP.

Obžalobu si vyslechlo osm lidí, včetně Redla, Kose a Hlubučka – trojice označované za hlavní aktéry kauzy. Státní zástupce Adam Borgula pro ně navrhuje tresty od osmi do deseti let vězení. Spolu s nimi stanuli před soudem jejich spolupracovníci, bývalí manažeři DPP i dvě dodavatelské firmy. V případě Pavla Kose soud tento týden přijal jeho prohlášení viny a jeho kauzu bude projednávat samostatně.

Kauza Dozimetr má značný politický přesah. Už v roce 2022 vedla k rezignaci nejen Hlubučka, ale také tehdejšího ministra školství Petra Gazdíka (STAN), který se stýkal s Redlem. O funkci přišel i šéf civilní rozvědky Petr Mlejnek, jenž čelil kritice kvůli svým vazbám na podnikatele. Hlubuček navíc odešel z dozorčí rady DPP.

Obžalovaní čelí vině z účasti na organizované zločinecké skupině, přijímání i poskytování úplatků, praní špinavých peněz a v některých případech i z nedovoleného nakládání s drogami. Redl i Hlubuček nadále trvají na své nevině.

U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr, která se týká korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku (DPP), 22. září 2025, Praha. Obžalovaný podnikatel Michal Redl (vlevo) s obhájcem.

