Kauza Dozimetr. Podnikatel Kos přiznal vinu, trest se mu může výrazně snížit

Soud přijal prohlášení viny podnikatele Pavla Kosa obžalovaného v kauze Dozimetr. Je to polehčující okolnost, která může výrazně snížit jeho trest. Muž se přiznal k podílu na rozsáhlé korupci v pražském dopravním podniku (DPP). Na úterním hlavním líčení popsal, jak podle něj organizovaná skupina vedená zlínským podnikatelem Michalem Redlem fungovala. V případu je obžalováno osm lidí, mezi nimi je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). Redl i Hlubuček vinu odmítají.
Muž souhlasil se všemi trestnými činy, ze kterých ho státní zástupce viní. Své přiznání už nemůže odvolat. Soudce Jakub Kriebel zdůraznil, že se prohlášení viny vztahuje pouze na něj a na ostatní obžalované je potřeba nadále hledět jako na nevinné.
Státní zástupce Adam Borgula v obžalobě navrhl poslat Kosa na deset a půl roku do vězení. Podle podnikatelova advokáta Daniela Voláka může prohlášení viny trest snížit velmi výrazně. Právní zástupce také začal s žalobcem jednat o možné dohodě o vině a trestu. Kosův případ bude soud nyní projednávat samostatně, už se nebudou muset provádět důkazy.
Skupina podle obžaloby přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Redl údajně rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze. Spolu s ním bylo původně obviněno deset lidí - jeho spolupracovníci, podnikatelé a vedoucí pracovníci v DPP. Dva z nich, podnikatelé Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah, však už uzavřeli s žalobcem dohodu o vině a trestu. Soud jim uložil peněžité tresty. U někdejšího ekonomického ředitele dopravního podniku Mateje Augustína vzal státní zástupce obžalobu zpět. Muž spolupracuje s policií.
Redl u soudu odmítl vinu v kauze Dozimetr, připustil pouze drogovou trestnou činnost
Zlínský podnikatel Michal Redl v pondělí u Obvodního soudu pro Prahu 9 odmítl vinu v kauze Dozimetr. Uvedl, že nezaložil organizovanou skupinu a nebyl její hlavou. Zopakoval, že bylo porušeno jeho právo na obhajobu. V případu rozsáhlé korupce v pražském dopravním podniku (DPP) je Redl jedním z hlavních obžalovaných. Spolu s ním se u soudu zpovídá mimo jiné bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN).
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.
David Ondráčka: Taky nemáte koho volit? Tak si to shrňme
Většina lidí kolem mě jen kroutí hlavou a říkají, nemáme koho volit. Politická scéna je zoufale rozbitá, politické strany vyprázdněné. Chybí všechno, strategie, lídři, osobnosti, odborné zázemí, zůstává jen marketing a prachy.
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.
Witowski skončil jako ředitel a šéf představenstva DPP
Paušální daň jim podnikatelů a živnostníci, jejichž příjmy v předchozím roce nepřesáhly jeden milion korun, vyskočí o skoro 15 procent, což je bezmála sedminásobek očekávané inflace.
Podnikatelé s nižšími příjmy, kteří jsou zapojeni do režimu paušální daně, se v příštím roce musí připravit na výrazný růst svých odvodů; takový, který vysoce předčí inflaci.
V prvním pásmu paušální daně totiž měsíční platba naroste z letošních 8716 na 9984 korun. Nárůst tedy odpovídá 14,5 procenta a vysoce předčí inflaci očekávanou pro příští rok. Inflace by v roce 2026 měla činit 2,2 procenta, plyne z konsensu analytiků dle agentury Bloomberg. Nárůst paušální daně v prvním pásmu tedy překoná inflaci nejpravděpodobněji bezmála sedminásobně.
Lukáš Kovanda: Česká koruna je světovým vítězem letošního roku
Česká koruna je měnovým vítězem letošního roku, společně s maďarským forintem, konstatuje ve své zprávě agentura Bloomberg. Koruna letos vůči dolaru zpevnila o 18,6 procenta, zatímco forint dokonce o 20,6 procent. To je vůbec nejvíce z 31 významnějších měn světa s výjimkou rublu, s nímž se ovšem volně neobchoduje od začátku ruské invaze na Ukrajinu roku 2022.
Do prvního pásma paušální daně spadají ti podnikatelé, živnostníci a OSVČ, jejichž příjmy v předchozím roce nepřesáhly jeden milion korun, za určitých podmínek tam ale náleží také ti s příjmem až dva miliony korun.
Ve zbývajících dvou pásmech paušální daně, druhém a třetím, zůstanou platby stejné jako letos i loni, tedy 16 745, resp. 27 139 Kč měsíčně. V těchto pásmech jsou podnikatelé, živnostníci a OSVČ a vyššími příjmy, do 1,5, resp. dvou milionů korun ročně.
Dochází tak k pozoruhodné situaci. Plátcům paušální daně v prvním pásmu naroste tato daň mezi lety 2024 a 2026 o takřka 30 000 Kč ročně, zatímco jejím plátcům ve druhém a třetím pásmu naroste ve stejném období přesně o 0 Kč ročně, tedy se vůbec nezmění.
Stát se tak snaží potírat praxi, kdy si podnikatelé, živnostníci a OSVČ s nízkými příjmy podle něj platí málo na důchody, takže se stávají „černými pasažéry“ důchodového systému a v penzi žijí z výdělků jiných, aniž sami do systému odvedli odpovídající objem finančních prostředků.
Asi nikdo nechce zůstat jednou sám a nesoběstačný. Obávají se toho téměř tři ze čtyř Čechů, navzdory tomu ale jen málokdo se proti tomu pojistí. V Česku přitom existuje speciální daňově uznatelná pojistka, kterou nabízí už pět pojišťoven. Porovnali jsme jejich výhody a nevýhody.
Češi se sice velmi obávají nesoběstačnosti ve stáří, jak uvedla téměř tři čtvrtina respondentů v posledním průzkumu České asociace pojišťoven (ČAP), po specializovaném pojištění dlouhodobé péče, které by jim s tím mohlo pomoci, ale zatím sáhly ve většině pojišťoven jen stovky klientů. Z části to může být podle expertů způsobeno tím, že je to stále velice nový produkt a informace o něm se mezi lidi dostávají jen velice pomalu, ačkoliv tuto pojistku v Česku v nové verzi s daňovým zvýhodněním a povinností plnit doživotně, nabízí už pětice pojišťoven. Konkrétně to je zatím nizozemská NN Životní pojišťovna, Kooperativa z Vienna Insurance Group, Simplea z Partners, Uniqa a jako poslední se přidala letos v červnu také Allianz.
Od kdy pojišťovny nabízejí v ČR daňově uznatelné pojištění dlouhodobé péče:
Allianz: Od června 2025
ČSOB Pojišťovna: Nemají v nabídce daňově uznatelnou variantu
ČPP: Nemají v nabídce daňově uznatelnou variantu, ale pracují na ní
Generali Česká: Nemají v nabídce daňově uznatelnou variantu, ale plánují ji
Kooperativa: Od května 2023
MetLife: Nemají v nabídce daňově uznatelnou variantu
NN: Od února 2024
Pillow: Nemají v nabídce daňově uznatelnou variantu
Pojišťovna KB – Nemají v nabídce daňově uznatelnou variantu
Simplea: Od června 2024
Uniqa: Od dubna 2025
Zdroj: Pojišťovny
Výjimkou, která už i za krátkou dobu, co je pojištění na trhu, hlásí tisíce klientů, je jen NN Životní pojišťovna. Ta pojištění dlouhodobé péče uvedla na český trh už v roce 2020 a následně pak přišla i jako první s daňově uznatelnou verzí hned v loňském roce. Tuto daňově zvýhodněnou variantu pojištění si od roku 2024 u nich prý sjednalo již přes 14 tisíc klientů, jak potvrzuje produktová manažerka NN Životní pojišťovny Tereza Slavíková. Ostatní pojišťovny, které ale tuto pojistku uvedly na trh později, zatím evidují klienty s touto variantou pojištění dlouhodobé péče spíše jen ve stovkách.
Je to nezájem či neznalost?
„Lidé o možnosti tohoto pojištění podle mne ani moc neví, obdobně jako někteří nevědí, co je například Dlouhodobý investiční produkt takzvaný DIP. Nesoběstačnosti se tak sice lidé bojí, ale stále věří, že se o ně přece jen postará stát. A pokud by nastala situace, kdy se o sebe nebudou moci postarat, tak očekávají, že případně použijí své úspory či prodají nějaký majetek,“ zamýšlí se hlavní analytik společnosti Orbi Dušan Šídlo a dodává, že dalším faktorem menšího zájmu pak může být i fakt, že si lidé vlastní nesoběstačnost nepřipouštějí a věří, že by u nich mohla nastat až za velmi dlouho, pokud vůbec.
Pojišťovací poradci z terénu také podle Šídla často zmiňují, že klienti mají na pojištění vydělené jen omezené peníze a vidí tak své priority jinde. A s tím se ostatně shodují i zástupci pojišťoven. Nabídka tohoto typu pojištění se tak pomalu rozšiřuje mimo jiné i kvůli daňové uznatelnosti, která některé klienty motivuje ke sjednání. Platbu pojistného si totiž mohou při splnění všech podmínek odečíst spolu se životní pojistkou, platbou na penzijní připojištění či spoření a DIPem z daní, a to až do výše 48 tisíc korun ročně.
„Dlouhodobá péče je na českém trhu ale stále relativní novinkou, a proto zatím nepatří mezi nejčastěji sjednávaná připojištění. Zaznamenáváme však pozvolný nárůst zájmu, který ukazuje, že si lidé stále více uvědomují důležitost finančního zajištění pro případ závislosti na péči druhých osob. Očekáváme, že s rostoucím povědomím o tomto typu krytí bude zájem klientů dále sílit,“ domnívá se Veronika Hešíková z pojišťovny Uniqa.
Nejzajímavější benefity pojistek dlouhodobé péče
Typickým klientem je podle pojistných expertů člověk ve věku 45+ řešící budoucí soběstačnost vlastní nebo svých rodičů. Pojištění totiž kryje ztrátu soběstačnosti (závislost na pomoci) podle stupňů II–IV zákona o sociálních službách a plní se formou měsíční renty. „Výše pojistného závisí na řadě parametrů, nicméně pro doživotní rentu ve výši 10 000 korun měsíčně stojí pojistka jednotky stokorun měsíčně a s věkem výrazně roste. Při sjednání v důchodovém věku může stejně nastavené pojištění přesáhnout i tisícikorunu měsíčně,“ shrnuje Šídlo. Průměrné pojistné například v Simplee je okolo 1500 korun měsíčně, v Kooperativě 1830 korun za měsíc, v NN to bývá mezi 300 až 400 korun měsíčně, tedy zhruba 4100 korun za rok a v Uniqa 3400 korun ročně.
I u tohoto typu pojištění pak se vyplňuje zdravotní dotazník a pojišťovny jej zkoumají. Pokud pak podle Šídla zjistí, že je kvůli nějaké nemoci či úrazu klienta vysoké riziko budoucí nesoběstačnosti, klient musí zaplatit přirážku k běžné ceně nebo ho pojišťovna odmítne pojistit. Týká se to například některých chronických onemocnění s postupným zhoršováním, neurologických onemocnění jako je epilepsii, již existující počátky Parkinsona či Alzheimera. „Přísnost pojišťoven k posuzování zdravotního stavu se liší, proto je v případě existence zdravotních problémů vhodné zkusit projít procesem zkoumání zdravotního stavu u více pojišťoven, nikoliv jen u jedné,“ doporučuje Šídlo.
Pojistky jednotlivých pojišťoven mají vždy také specifický benefit, kterým se liší od konkurence. Zatímco Simplea svým klientům garantuje i umístění v pobytových zařízeních, Kooperativa slibuje doživotní krytí bez limitu věku či klienta. NN pojišťuje zase na všechny stupně nesoběstačnosti, Uniqa nabízí konzultaci zdravotního stavu a obdobně i Allianz, která má ve spolupráci s neziskovou organizací Unie pacientů ČR infolinku, na které klientům zajišťuje poradenství pro všechny pojištěné osoby a jejich blízké.
Bez daňové uznatelnosti
Pojištění dlouhodobé péče bez daňové uznatelnosti se nicméně podle Šídla na českém pojistném trhu nabízí už dlouhá léta, a to jak pro dospělé, tak i pro děti. Nejširší krytí je přitom poskytováno u dětí, kde některé pojišťovny dokáží pojistit i první stupeň bezmocnosti či takzvaný předstupeň. U dospělých osob je běžně nabízené krytí od třetího stupně bezmocnosti a pouze některé pojišťovny částečně plní i při druhém stupni.
Klienti, kterým o benefit daňové uznatelnosti tedy nejde, mohou zamířit i do několika dalších pojišťoven, které pojištění dlouhodobé péče mají v nabídce samostatně nebo jako připojištění třeba u životního pojištění. Od roku 2017 tak jej má například pojišťovna Generali Česká, u které se takto pojistí každý rok sice prý nižší desítky tisíc klientů. Celkový zájem o tento typ pojištění ale pojišťovna hodnotí stejně jako vlažný. „Může to být dáno tím, že mnoho lidí nemusí být dostatečně informováno o existenci tohoto typu pojištění nebo o jeho výhodách (daňové uznatelnosti). A také proto, že si lidé v České republice často zdráhají přiznat, že by mohli v budoucnu potřebovat pomoc a pokud si to uvědomují spoléhají se na rodinu a stát. Obojí může vést k odmítání pojištění,“ vysvětluje také mluvčí pojišťovny Jan Marek.
Pojištění soběstačnosti neboli závislosti na péči je od roku 2019 součástí nabídky i u České podnikatelské pojišťovny (ČPP) v rámci produktu Neon. „Byť bylo pojištění původně koncipováno hlavně pro zajištění dospělých, s oblibou si ho sjednávají rodiče pro své děti v předškolním věku. Pojištění je sjednáno na každé desáté pojistné smlouvě s průměrnou pojistnou částkou necelý 1 000 000 korun. Celkem si jej na NEONu uzavřelo už více než 35 000 pojištěných,“ tvrdí manažerka životního pojištění ČPP Jitka Urbaníková Volná.
Pojištěn nepojištěn
Poněkud pitoreskní, byť logickou, vlastností pojištění dlouhodobé péče je ovšem jeho věkové omezení. Lidé si jej sice sjednávají, aby jim pomohlo řešit složitou situaci, pokud budou nesoběstační, pojistka ale stanovuje maximální vstupní věk a většinou i výstupní. V praxi to znamená, že se sice můžete ještě v důchodu řadu let pojistit, pokud vás tedy v pojišťovně nezamítnou kvůli nějakým vašim aktuálním zdravotním diagnózám, jež se dají u sedmdesátníků už očekávat. Nemůžete ale ani náhodou očekávat, že jste všude a vždy pojištěni navždy. Ačkoliv si tak budete platit poměrně drahé pojištění právě na dlouhodobou péči, v určitém věku vás vybrané pojišťovny opustí a oznámí vám konec pojištění. V případě, že už jste ale začali čerpat plnění z pojistky dříve, měla výplata renty na péči pokračovat dále až do smrti, jak uvádí pojistní experti.
PLUSY A MÍNUSY POJISTEK DLOUHODOBÉ PÉČE s daňovým zvýhodněním:
Mezi hlavní odlišnosti patří, jaké stupně bezmocnosti jsou kryty, jak dlouho pojištění trvá a jaké doplňkové benefity pojišťovna nabízí nad rámec výplaty finančních prostředků.
Allianz
+možnost pojištění 2. stupně bezmocnosti
+pojištění do věku 99 let
+výše vyplácené měsíční dávky po každém roce roste o 3 % z výše dohodnuté ve smlouvě ke dni vzniku pojistné události
+poradenská infolinka
-výluka na většinu duševních nemocí
-bez zařízení umístění v pobytovém zařízení
Uniqa
+pojištění 2. stupně bezmocnosti (50 % PČ pro vyšší stupně)
+ virtuální klinika Dr. Digital (konzultace zdravotního stavu)
- bez zařízení umístění v pobytovém zařízení
- výstupní věk 80 let
Kooperativa
+pojištění 2. stupně bezmocnosti (ve výši 50 % PČ pro vyšší stupně)
+pojištění bez výstupního věku (do konce života)
možnost rychlejší výplaty (před přiznáním stupně závislosti ze strany Úřadu práce)
+konzultační zdravotní a sociální infolinka
- vyšší cena
- bez zařízení umístění v pobytovém zařízení
Simplea
+ možnost umístění v pobytových zařízeních bez doplatků (pouze partnerské subjekty pojišťovny)
+ pravidelná valorizace sjednaného důchodu (3 % ročně) bez navýšení pojistného
+ možnost pojištění sjednat s výstupním věkem 100 let
- bez možnosti krytí pro 1. a 2. stupeň bezmocnosti
- bez jiných doplňkových služeb
NN
+možnost připojistit 1. a 2. stupeň bezmocnosti (ale jen s maximální výplatou na 730 dní)
+garance plnění podle současného systému příspěvku na péči (pro případ, že by stát zpřísnil podmínky u 3. a 4. stupně bezmocnosti)
+nižší cena
- výstupní věk 85 let
- bez zahrnutí doplňkových služeb a bez zařízení umístění v pobytovém zařízení
-výluka na poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie)
Zdroj: Orbi.cz
Z trojice čtyřlístek. Do pojištění dlouhodobé péče se v Česku pouští i Uniqa
Vláda chce zlepšovat situaci ohledně zařízení dlouhodobé péče o seniory v Česku. Premiér Petr Fiala proto podepsal memorandum o rozvoji těchto zařízení s Českou asociací pojišťoven (ČAP), která celý projekt tuzemských pojišťoven zastřešuje. Do roku 2034 by tak měla na základě této spolupráce v Česku vyrůst síť nových domovů pro seniory s 2,5 tisíci lůžky.
Vláda chce zlepšovat situaci ohledně zařízení dlouhodobé péče o seniory v Česku. Premiér Petr Fiala proto podepsal memorandum o rozvoji těchto zařízení s Českou asociací pojišťoven (ČAP), která celý projekt tuzemských pojišťoven zastřešuje. Do roku 2034 by tak měla na základě této spolupráce v Česku vyrůst síť nových domovů pro seniory s 2,5 tisíci lůžky.
Špatně sjednané životní pojištění se pozná nejčastěji až v okamžiku, kdy dojde k pojistné události a klient potřebuje peníze z pojistky. Tato situace je podle poradců ze společností Partners a Broker Consulting v Česku běžnějším problémem, než by se mohlo zdát. Ověřte si, zda některé z těchto nejčastějších chyb neděláte i vy, dokud je čas to v pojistce ještě upravit.
Z trojice čtyřlístek. Do pojištění dlouhodobé péče se v Česku pouští i Uniqa