Legendární Prior v Modřanech půjde k zemi. Nahradí ho nové centrum za miliardy

Tento dům nahradí budovu Prioru v Modřanech.
Petra Nehasilová
Jeden z posledních velkých „starých Priorů“ v Praze čeká demolice. Na místě obchodního domu v Modřanech má vyrůst polyfunkční komplex Galerie Modřany s 211 byty, obchody i kancelářemi. Projekt za miliardy má proměnit celé Sofijské náměstí.

Jeden z posledních velkých „starých Priorů" v Praze zmizí. Obchodní dům na Sofijském náměstí v Modřanech má ustoupit nové výstavbě za miliardy korun. Místo někdejšího symbolu sídliště vznikne polyfunkční projekt Galerie Modřany s byty, obchody, kancelářemi i novým veřejným prostorem.

Investor Prior 12 počítá se startem stavby ve druhém čtvrtletí 2027, dokončení míří na rok 2029. Projekt vzniká jako partnerství veřejného a soukromého sektoru s Prahou 12. Za development managementem stojí Fetters management, který investor pověřil kompletním řízením projektu. 

„Galerie Modřany pro nás představuje příležitost podílet se na rozvoji jedné z nejvýznamnějších lokalit Prahy 12,“ říká jednatel společnosti Tomáš Fetters.

Socialistický luxus nahradí italský. Kotva po rekonstrukci vsadí na světové značky

Reality

Kotva má projít radikální proměnou a stát se novým centrem luxusu v Praze. Sází přitom na silnou italskou stopu i světové značky.

Přečíst článek

Dva domy místo obchodního domu

Součástí projektu má být 8,7 tisíce metrů čtverečních obchodních a kancelářských ploch, supermarket, restaurace a další služby. Developer počítá také s 211 byty, z nichž 102 bude určeno k nájemnímu bydlení, a se stovkami parkovacích míst v podzemí i na povrchu. Projekt tak kombinuje retail, bydlení i administrativu v jednom novém městském bloku.

Architektonický návrh připravilo studio Loxia. Projekt míří na certifikaci LEED Silver a energetickou třídu A. Nejde ale jen o development na jedné parcele. Přestavbou má projít i Sofijské náměstí a okolní veřejný prostor. Ambicí je vytvořit nové lokální centrum Modřan.

Konec jedné éry

Prior v Modřanech patří k místům, která dlouho fungovala jako neformální centrum sídliště. Teď má zmizet. Místo typického obchodního domu pozdního socialismu nastupuje model, který dnes developeři v Praze opakují čím dál častěji, a to kombinace bydlení, retailu a kanceláří v jednom projektu.

„Projekt přinese proměnu důležitého městského uzlu v moderní a živou část Modřan,“ uvedl místostarosta Prahy 12 Petr Šula.

nákupní centrum Palladium v Praze

Největší realitní obchody roku 2025: Kanceláře, nákupáky, hotely. Vzduchem létaly miliardy

Reality

Největší realitní obchody v Česku v roce 2025 překonaly historické rekordy. Podle odhadů poradenské společnosti Knight Frank se za celý rok zobchodovaly podnikatelské nemovitosti za 3,9 miliardy eur. Rok předtím to bylo 1,8 miliardy eur. Čili víc než dvojnásobný nárůst. Do díla se pustili čeští podnikatelé, kteří v komerčních nemovitostech vidí jistotu příjmů a bezpečné uložení peněz.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Manifesto na Postupimském náměstí

Češi dobyli Berlín. K Manifesto Marketu přidají gastro halu v bývalém obchoďáku

Enjoy

Tuzemský gastro koncept známý jako Manifesto Market v Berlíně zaujal. A pod novou značkou, Kalle Halle, tentokrát oživí čtvrť Neukölln.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Dům Radost, bývalý Dům odborových svazů

Z kanceláří byty? Praha by tím mohla řešit krizi bydlení. Jenže to má háček

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
V samotném srdci Mariánských Lázní, jen pár kroků od Kolonády a Zpívající fontány, se letos otevřel Swissôtel Mariánské Lázně.

Švýcarský luxus v Mariánkách. Swissôtel ukazuje, kam se posouvají české lázně

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

V Praze roste nové město za 50 miliard. Sekyra spustil další megafázi Smíchov City, přibude 800 bytů

Petra Nehasilová

Největší urbanistický projekt v centru Prahy od dob Vinohrad míří do další fáze. Sekyra Group zahájila výstavbu tří nových bloků Smíchov City za pět miliard korun. Přinese téměř 800 bytů pro dva tisíce lidí.

Na pražském Smíchově se rozjíždí další velký development. Sekyra Group spustila třetí etapu projektu Smíchov City, která počtem bytů téměř dvojnásobně překoná první dokončenou fázi. Ve třech nových blocích vznikne zhruba 800 bytů, kde může žít přes dva tisíce obyvatel.

„Těší nás, že se projekt Smíchov City posouvá kupředu dle harmonogramu a naše vize se mění v realitu,“ říká výkonný ředitel Sekyra Group Leoš Anderle. Podle něj letos skupina rozestaví napříč svými projekty kolem 1500 bytů.

První z bloků, označený SM8, se už staví. Nabídne 307 bytů od menších jednotek po luxusní penthousy se střešními terasami a výhledy na Prahu. Ještě letos má odstartovat i výstavba sousedního bloku SM7 se 264 byty, třetí blok SM10 s dalšími 226 byty přijde na řadu v roce 2028.

Architektonická pestrost místo sídlištní uniformity

Jedním z taháků nové etapy má být právě architektura. Sekyra Group vsadila na model městských bloků navržených řadou různých studií, aby nová čtvrť působila přirozeně a organicky, nikoliv jako jednolitý development. Na prvním bloku SM8 spolupracují čtyři ateliéry, a to A69 – architekti, edit architects, Chapman Taylor a L.Z.-Atelier. Každá z 12 sekcí má vlastní výraz, odlišnou fasádu i proporce.

„Chtěli jsme, aby zástavba získala přirozenou architektonickou pestrost. Inspirací je historická bloková struktura Smíchova,“ dodává Anderle.

Luděk Sekyra, developer a šéf Sekyra Group

Luděk Sekyra: Na Žižkově vytvoříme hipsterské centrum města

Reality

Sekyra Group aktuálně staví v Praze jeden milion metrů čtverečních, bytů a kanceláří. „Je to víc než milion metrů. Jsou to rozvojové plochy, zejména brownfieldy. Je to investice ve výši sto miliard korun,“ uvedl Luděk Sekyra na konferenci GIS, která se konala v Martinickém paláci a věnovala se z velké části realitnímu trhu. Sekyrovy investice jsou, jak podotýká, samozřejmě rozloženy v čase. „Předpokládáme realizaci v příštích patnácti letech.“ Podobný čas si vybrala i příprava projektů, změny územního plánu, povolování, stavební příprava.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Na sousedním bloku SM7 pracují studia SIEBERT + TALAŠ, Šafer Hájek architekti a Pavel Hnilička Architects + Planners. Třetí blok SM10 navrhují MS architekti, majo architekti a Schindler Seko architekti.

Silnou architektonickou stopu má i další projekt developera, Vision Karlín v Rohan City, jehož autory jsou Eva Jiřičná a Petr Vágner.

Nový pražský downtown

Smíchov City ale není jen o bydlení. Na 20 hektarech bývalého brownfieldu vzniká nová městská čtvrť za 50 miliard korun, kombinující rezidence, kanceláře, retail a veřejnou infrastrukturu.

Vedle bytů roste i nový business hub. Kampus České spořitelny, nové sídlo ČEZ nebo připravovaný dopravní terminál Smíchov mají z lokality udělat jednu z nejvýznamnějších nových adres v Praze. Severní a jižní část propojí kilometrový pěší bulvár Albrightové, přibudou dva hektary zeleně i nové veřejné prostory. Pokud vše půjde podle plánu, bude Smíchov City dokončeno do roku 2032.

Zleva: Leoš Anderle (šéf Sekyra Group), Dalibor Martínek a Petra Jansová

Šéf Sekyra Group: Stavební materiály zásadně nezlevňují

Reality

Ceny stavebních materiálů jsou stále vysoké, významně prodražují celkové náklady na stavbu. Objemné skladové zásoby se do jejich ceny nepropisují, říká šéf developerské společnosti Sekyra Group Leoš Anderle v dalším díle podcastu Realitní Club.

pej

Přečíst článek

Natáčení podcastu s Luďkem Sekyrou.
video

Luděk Sekyra: Na Smíchově vzdáme úctu ženám, na Rohanu filosofům

Reality

Dalibor Martínek, Petra Nehasilová

Přečíst článek

Jak udělat z 20 metrů prémiový investiční byt? Na Malé Straně našli odpověď

Mikrobyt v historickém centru Prahy
BoysPlayNice, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Na ploše běžného hotelového pokoje vznikl interiér s kuchyní, šatnou, dvojlůžkem i rekuperací. Projekt studia Tunicate dokazuje, že chytrá rozhodnutí mohou vytvořit luxusní bydlení i v miniaturním formátu.

Adresa v srdci Malé Strany si o krátkodobé pronájmy říká sama. Zadání investora pro architekty proto bylo jasné. Malou jednotku navrhnout jako apartmán pro hosty. Jenže místo typického „Airbnb interiéru“ vznikl byt, který funguje spíš jako bydlení. „Chtěli jsme, aby prostor nebyl nouzovým řešením, ale skutečným bytem,“ říká autor projektu Jan Roučka ze studia Tunicate.

Na 20,8 metrech čtverečních je plně vybavená kuchyň, jídelní kout, dvojlůžko, šatní prostory i koupelna. V kategorii investičních mikrobytů spíš výjimka.

Architektura, kterou diktoval dům

Byt vznikl jako součást rekonstrukce pavlačového domu z druhé poloviny 16. století na Valdštejnském náměstí. A to je pro projekt podstatné. Návrh vznikl v památkově chráněné struktuře s jasnými pravidly. Klenutý strop, proporce místnosti i dohled památkářů ovlivnily prakticky vše.

„Protože jsme byli součástí rekonstrukce domu, přesně jsme věděli, do jakého kontextu byt vstupuje,“ říká Roučka. To je vidět třeba na vestavěném nábytku, který kopíruje geometrii historické klenby a reaguje na limity prostoru místo boje proti nim.

Dvacet metrů, které fungují

Pozornost budí i práce s materiály. Ne kvůli okázalosti, ale naopak střídmosti. Na mosazné detaily ve společných prostorách domu interiér navazuje laminovanými deskami s metalickým efektem, doplněných travertinem a dubovými parketami. „Místo kompromisů jsme vsadili na promyšlené spojování prémiových a cenově dostupnějších materiálů,“ popisuje Roučka.

V samotném srdci Mariánských Lázní, jen pár kroků od Kolonády a Zpívající fontány, se letos otevřel Swissôtel Mariánské Lázně.

Švýcarský luxus v Mariánkách. Swissôtel ukazuje, kam se posouvají české lázně

Reality

Do Mariánských Lázní vstoupila značka Swissôtel ze skupiny Accor a s ní i jiný pohled na lázeňství jako byznys. Nový pětihvězdičkový hotel nesází na klasické léčebné pobyty, ale na kratší návštěvy, kvalitní architekturu a moderní wellness. Projekt tak zapadá do širší proměny lázeňských nemovitostí, které se stále více orientují na náročnější klientelu a vyšší přidanou hodnotu služeb.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Jinými slovy, ve výsledku vznikl luxusní dojem bez luxusního rozpočtu. A možná právě to je na projektu pro investiční segment nejzajímavější.

Skutečná síla bytu ale není v materiálech, nýbrž v dispozici. Čelo postele ukrývá šatnu. TV stěna je zároveň úložný blok. Technologické prvky včetně rekuperace mizí ve vestavbách. Nic tu není navíc a skoro nic nemá jen jednu funkci. Takže byt na ploše běžného hotelového pokoje funguje jako plnohodnotný interiér.

Statek v Rancířově

Z ruiny k oceňované rekonstrukci: Statek zpěvačky Martiny Pártlové boduje ve světě architektury

Enjoy

Na první pohled nenápadný statek v jihočeském Rancířově patří mezi projekty, kterých si všímá i mezinárodní odborná designová scéna. Ateliér Tempus Design za jeho proměnu získal ocenění BIG SEE Interior Design Awards 2026. Nejde totiž jen o rekonstrukci. Spíš o promyšlený a cílený návrat k hodnotám, které v dnešní architektuře znovu získávají na významu: autenticita, materiál a atmosféra.

pej

Přečíst článek

Cabin Devín

Stačí 20 metrů k dokonalému víkendovému bydlení? Tenhle domek stál necelých pět milionů

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
1 Název projektu Byt ve třech tónech Základní popis Byt v domě z 50. let v pražských Holešovicích prošel kompletní rekonstrukcí.

Jak proměnit panelák v designový byt. Rekonstrukce v Holešovicích pracuje se třemi barvami

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
