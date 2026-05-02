Legendární Prior v Modřanech půjde k zemi. Nahradí ho nové centrum za miliardy
Jeden z posledních velkých „starých Priorů“ v Praze čeká demolice. Na místě obchodního domu v Modřanech má vyrůst polyfunkční komplex Galerie Modřany s 211 byty, obchody i kancelářemi. Projekt za miliardy má proměnit celé Sofijské náměstí.
Investor Prior 12 počítá se startem stavby ve druhém čtvrtletí 2027, dokončení míří na rok 2029. Projekt vzniká jako partnerství veřejného a soukromého sektoru s Prahou 12. Za development managementem stojí Fetters management, který investor pověřil kompletním řízením projektu.
„Galerie Modřany pro nás představuje příležitost podílet se na rozvoji jedné z nejvýznamnějších lokalit Prahy 12,“ říká jednatel společnosti Tomáš Fetters.
Dva domy místo obchodního domu
Součástí projektu má být 8,7 tisíce metrů čtverečních obchodních a kancelářských ploch, supermarket, restaurace a další služby. Developer počítá také s 211 byty, z nichž 102 bude určeno k nájemnímu bydlení, a se stovkami parkovacích míst v podzemí i na povrchu. Projekt tak kombinuje retail, bydlení i administrativu v jednom novém městském bloku.
Architektonický návrh připravilo studio Loxia. Projekt míří na certifikaci LEED Silver a energetickou třídu A. Nejde ale jen o development na jedné parcele. Přestavbou má projít i Sofijské náměstí a okolní veřejný prostor. Ambicí je vytvořit nové lokální centrum Modřan.
Konec jedné éry
Prior v Modřanech patří k místům, která dlouho fungovala jako neformální centrum sídliště. Teď má zmizet. Místo typického obchodního domu pozdního socialismu nastupuje model, který dnes developeři v Praze opakují čím dál častěji, a to kombinace bydlení, retailu a kanceláří v jednom projektu.
„Projekt přinese proměnu důležitého městského uzlu v moderní a živou část Modřan,“ uvedl místostarosta Prahy 12 Petr Šula.
