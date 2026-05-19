Ruskou ekonomiku dusí válka na Ukrajině. Na trhu práce chybějí lidé a problém může trvat desítky let
Rusko čelí akutnímu nedostatku pracovních sil. Nezaměstnanost je sice rekordně nízká, podle ekonomů to ale není známka síly, nýbrž vyčerpaného trhu práce. Stárnutí populace, válka na Ukrajině, emigrace i odliv lidí do armády vytvářejí problém, který může ruskou ekonomiku brzdit dlouhé roky.
Rusko se potýká s nedostatkem pracovníků, který může jeho ekonomiku zatěžovat ještě řadu let. Důvodem je kombinace stárnutí populace, války na Ukrajině, emigrace a odlivu lidí do armády.
Prezident Vladimir Putin opakovaně upozorňuje na nízkou nezaměstnanost, která v Rusku dosahuje 2,2 procenta a patří k nejnižším na světě. Právě tento údaj ale zároveň ukazuje, že pracovní trh už nemá téměř žádnou rezervu pro další růst ekonomiky.
Vicepremiér Alexandr Novak v rozhovoru pro Vedomosti uvedl, že zaměstnanost dosáhla vrcholu a prakticky už nezůstaly žádné nevyužité pracovní zdroje. Guvernérka ruské centrální banky Elvira Nabiullinová dříve řekla, že moderní Rusko nikdy nečelilo tak akutnímu nedostatku pracovníků.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Je potřeba 1,5 milionu lidí
Podle odhadů Bloombergu potřebuje ruský pracovní trh dalších 1,5 milionu lidí, aby se dostal zpět do rovnováhy. Podnikatelské svazy očekávají, že problém jen tak nezmizí. Ruský svaz průmyslníků a podnikatelů počítá do roku 2030 s deficitem tří milionů pracovníků.
Situaci zhoršuje plnohodnotná invaze na Ukrajinu, která trvá už pátým rokem. Rusko podle washingtonského Centra pro strategická a mezinárodní studia utrpělo přibližně 1,2 milionu obětí, včetně až 325 tisíc zabitých k lednu. I kdyby ale boje skončily, nedostatek lidí by podle ekonomů pokračoval, protože hlavním problémem zůstává demografie.
Počet obyvatel v produktivním věku se v Rusku snižoval už před válkou. Mezi lety 2015 a 2022 klesl podle odhadů Bloomberg Economics zhruba o 4,9 milionu lidí. Podíl Rusů v produktivním věku se zmenšuje od roku 2010 a podle ministerstva práce nyní činí asi 74 milionů lidí.
Na pracovní trh vstupuje méně mladých lidí, než kolik jich odchází do důchodu. Jde o důsledek propadu porodnosti v 90. letech po rozpadu Sovětského svazu. Zvýšení věku odchodu do důchodu v roce 2019 sice pomohlo udržet více lidí v práci, zároveň ale pracovní síla zestárla.
Podle demografa Igora Jefremova vzrostl podíl zaměstnanců starších 55 let, zatímco počet pracovníků ve věku 25 až 39 let klesl až o čtyři miliony. Rusko proto stále čeká další vlna odchodů do důchodu, která tlak na pracovní trh ještě zvýší.
Emigrace jako další problém
Dalším faktorem je emigrace. Spolehlivých dat po invazi z roku 2022 je málo, Jefremov ale odhaduje, že odchody z Ruska snížily pracovní sílu o 300 tisíc až 400 tisíc lidí. Částečně to mohlo vyrovnat 100 tisíc až 200 tisíc pracovníků z okupovaných ukrajinských území.
Počet dočasných migrantů se podle něj proti začátku roku 2022 snížil asi o milion. Do pracovního trhu zasáhla také armáda, která z něj podle odhadů odčerpala 700 tisíc až 900 tisíc lidí. Část z nich by se po skončení bojů mohla vrátit do civilního zaměstnání, řada rekrutů ale měla jen omezené předchozí pracovní zkušenosti.
Ukrajinci se podle humanitární pracovnice Alyony Budagovské naučili žít uprostřed války, ale neznamená to, že bouře skončila. Po letech útoků, evakuací a nejistoty už nejde jen o prvotní šok, ale o hluboké vyčerpání, strach o blízké a obavu, že si svět na válku zvyká.
Svět si na válku zvyká, bojí se Ukrajinci. Humanitární pracovnice popsala vyčerpání společnosti
Politika
Ukrajinci se podle humanitární pracovnice Alyony Budagovské naučili žít uprostřed války, ale neznamená to, že bouře skončila. Po letech útoků, evakuací a nejistoty už nejde jen o prvotní šok, ale o hluboké vyčerpání, strach o blízké a obavu, že si svět na válku zvyká.
Nedostatek pracovníků je citelný v IT, prodeji, účetnictví i technických profesích. Podle šéfky personální společnosti Get Experts Olgy Shamberové jde o trvalý problém. Zároveň upozorňuje, že rostoucí daňový tlak dostává malé a střední firmy na hranu a některé nutí propouštět nebo ukončit činnost.
Ruský ministr hospodářství Maxim Rešetnikov vidí cestu ve vyšší produktivitě, přesčasech a zapojení starších i mladších lidí do práce. Pracovní migrace by podle něj měla být pragmatická a omezená.
Určitou úlevu může přinést až příští desetiletí, kdy na trh vstoupí početnější generace narozená po prorodinných opatřeních z 2000. let. Podle demografů ale půjde jen o dočasné zlepšení. Ruská populace bude dál stárnout a porodnost v posledních letech znovu spadla na úrovně známé z konce 90. let a začátku 21. století.
„Pro pracovní trh to není krize, ale nový normál na desítky let,“ řekl Jefremov.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.