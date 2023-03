Pavel chce být prezidentem v podhradí. Bude jezdit do regionů a Hrad otevře

Petr Pavel složil ve Vladislavském sále Pražského hradu prezidentský slib a zahájil tím své pětileté funkční období. Nový prezident brzy zveřejní plán konkrétních cílů na prvních 100 dní ve funkci. Takzvaných 100 dnů hájení po nástupu do funkce by mu nebylo vlastní, raději bude kritizován za příliš aktivní start, uvedl.

Pavel chce pokračovat v cestách do regionů, více otevřít Hrad a vrátit na něj transparentní komunikaci. Podporovat bude opatření k uzdravení veřejných financí, ač budou podle něj někdy bolet. V inauguračním projevu připomněl svůj závazek vrátit do vedení země důstojnost, respekt, slušnost a další hodnoty, na které se podle něj rezignovalo, když se hlavním kritériem posuzování kvality činů i osobností stal úspěch. Za svůj nový tým označil Pavel všechny lidi, ať mu dali ve volbách svůj hlas, volili někoho jiného, nebo nehlasovali. „Společně čelíme stejným problémům a jedině společně se s nimi také dokážeme úspěšně vypořádat,” řekl.

Roli prezidenta považuje za nejtěžší tam, kde končí rozsah jeho pravomocí. „Je fér přiznat hned na začátku, že z tohoto důvodu na mnoho problémů sám nestačím. Budu ale aktivně hledat cesty ve spolupráci se všemi, kdo k takovým řešením mohou přispět,” sdělil Pavel. Všechny kroky je připraven vysvětlovat a komunikovat.

Bude hledat řešení

Pavel chce pracovat hlavně v podhradí, řekl. Bude pokračovat v návštěvách regionů. „Abych na vlastní oči viděl a poznal, jaké problémy vás pálí nejvíc. Abych dopřál sluchu těm, kdo mají pocit, a někdy oprávněně, že jim nikdo nenaslouchá. A spolu s odborníky, vládou a Parlamentem budu hledat řešení,” uvedl.

Pavel považuje za důležité snížit inflaci a schodek veřejných financí. Bude podporovat opatření, která to umožní, ačkoli budou někdy bolet, řekl. Za znak vyspělé země považuje nový prezident solidaritu. „Při nápravě systémových problémů, bez které se objektivně neobejdeme, jako je dlouhodobá neudržitelnost stávajícího daňového nebo důchodového systému, bude nezbytné ne plošně, ale adresně směřovat pomoc těm nejzranitelnějším,” poznamenal.

První den v úřadě prezidenta Petra Pavla. Podívejte se na fotogalerii:

Za nutné má také podporovat inovace a investice do nových technologií. „Naše reakce na krize posledních let, ale i prezidentská volba mě přesvědčily, že se umíme sjednotit za jeden cíl, přestože vidíme různé cesty k jeho dosažení,” uvedl také prezident.

V zahraniční politice může být Česko podle Pavla výrazným hráčem stmelujícím partnery podobné rozlohy a uvažování. Jednotný středoevropský hlas bude důležitý při pomoci Ukrajině k vítězství, míní. „Nejen naše historická zkušenost by měla být důvodem, abychom v její podpoře i nadále pokračovali. Pomáháme tím nakonec i sami sobě,” řekl.