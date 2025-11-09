Siova dobrá vůle. Čína zrušila omezení vývozu vzácných kovů do USA
Čína zrušila omezení vývozu gallia, germania, antimonu a supertvrdých materiálů do Spojených států. Jedná se o důležité materiály pro výrobu polovodičů. Opatření platí od neděle do 27. listopadu 2026, píší tiskové agentury s odvoláním na čínské ministerstvo obchodu.
Peking omezil vývoz těchto materiálů loni v prosinci poté, co Spojené státy představily restrikce vývozu vyspělých polovodičových technologií do Číny. Zákaz zavedený Čínou se týkal materiálů s dvojím užitím, tedy takových, které mohou mít jak civilní, tak vojenské využití.
Čína nyní zároveň zrušila přísnější kontroly konečných uživatelů a využití grafitu s dvojím užitím vyváženého do USA, které byly zavedeny rovněž loni v prosinci. Grafit je mimo jiné důležitý pro výrobu baterií pro elektromobily. Peking v pátek oznámil zrušení dalších omezení vývozu z 9. října včetně rozšířených omezení na některé vzácné zeminy a materiály pro výrobu lithiových baterií.
Uvolnění vývozu je podle AFP dalším projevem dobré vůle ze strany Pekingu po setkání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a amerického prezidenta Donalda Trumpa, které se konalo 30. října v Jižní Koreji. Summit pomohl zmírnit měsíce trvající napětí, které zatěžovalo globální ekonomiku. Země se dohodly na rámcové dohodě, která ze strany Číny zahrnuje pozastavení omezení vývozu vzácných zemin na jeden rok a snížení cel na čínské zboží ze strany USA o deset procent.
