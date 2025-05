Nečekaný výsledek pro Merze. Spolkový sněm ho nezvolil kancléřem

Poslanci německého Spolkového sněmu v prvním kole nezvolili předsedu Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedricha Merze novým německým kancléřem. Nezískal potřebnou většinu 316 hlasů, když ho v tajném hlasování podpořilo jen 310 poslanců. Konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD), které chtějí být součástí příští koaliční vlády, mají přitom v parlamentu pohodlnou většinu 328 poslanců. Frakce si nyní vzaly přestávku na rozhodnutí o dalším postupu. Kdy se uskuteční druhé kolo hlasování, není zatím jasné.

Podle předsedkyně Spolkového sněmu Julie Klöcknerové hlasovalo dnes 621 z 630 poslanců, Merze jich podpořilo 310, tedy o šest méně než potřeboval. Proti hlasovalo 307 poslanců, tři se zdrželi a jeden hlas byl neplatný. Ještě ráno dal přitom Merz najevo, že počítá s tím, že v prvním kole hlasování zvolen bude. Také většina německých médií dnes ráno předpokládala, že volba bude hladká.

CDU/CSU má ve sněmu 208 poslanců a SPD 120. Frakce sociální demokracie po neúspěšné volbě kancléře uvedla, že předpokládá, že Merzovi dali hlas všichni její poslanci. Žádný z nich na dnešním hlasování nechyběl.

Podle zdrojů listu FAZ se druhé kolo volby německého kancléře dnes už konat nebude. Mohlo by se uskutečnit v pátek; parlamentní frakce by se ale také mohly dohodnout jinak. Pokud by takový návrh podpořila dvoutřetinová většina poslanců, může se druhé kolo hlasování uskutečnit už ve středu. Například web časopisu Der Spiegel či agentura DPA ale tvrdí, že zcela vyloučeno stále není ani to, že by se přece jen hlasovalo znovu ještě dnes.

Ojedinělý výsledek

Výsledek dnešní volby je podle agentury DPA v dějinách Německa ojedinělý. Ještě nikdy se nestalo, že by po volbách a uzavření koaliční smlouvy kandidát na kancléře nebyl ve Spolkovém sněmu při prvním hlasování zvolen.

Kdo se stane desátým kancléřem spolkové republiky, je tak nyní nejasné. Do zvolení nástupce zůstává předsedou vlády dosavadní kancléř Olaf Scholz. Merz přitom už měl naplánované první zahraniční cesty. Ve středu se měl v Paříži setkat s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a ve Varšavě s polským premiérem Donaldem Tuskem.

Podle ústavy má nyní Spolkový sněm dva týdny na to, aby kancléře zvolil. Merz může znovu kandidovat, pokud nabude dojmu, že má tentokrát potřebnou podporu. Před poslance ale mohou předstoupit i jiní kandidáti, počet volebních kol v dvoutýdenní lhůtě není omezený. Pokud by se do 14 dnů nepodařilo kancléře zvolit absolutní většinou 316 hlasů, při dalších pokusech by stačila prostá většina. Alternativně by se ale mohl také prezident Frank-Walter Steinmeier rozhodnout Spolkový sněm rozpustit a vypsat předčasné parlamentní volby.

Merzova CDU/CSU vyhrála předčasné parlamentní volby na konci února. Se sociálními demokraty se dohodla na sestavení vlády. Koaliční smlouvy předsedové stran podepsali v pondělí. Oznámena už byla také jména všech ministrů. Dnešní první kolo hlasování o novém kancléři se odehrálo přesně půl roku poté, co se rozpadla koaliční vláda sociálních demokratů, zelených a svobodných demokratů kancléře Scholze.

