Nový územní plán Brna nabyl účinnosti. Ve městě má vyrůst nový mrakodrap

Brno získalo dokument zásadní pro svůj rozvoj. Nový územní plán připravovaný více než 20 let nabyl účinnosti. Dokument zajišťuje ochranu vybraných lokalit, takzvaných stabilizovaných ploch, a zároveň umožňuje výstavbu nových čtvrtí s důrazem na propojení bydlení, práce i volnočasových aktivit. Jedním z nových projektů města je i výstavba nové dominanty - 144 metrů vysoké budovy H-Tower.

V červnu 2022 zastupitelé již hotový územní plán neschválili a nechali jej znovu přepracovat. Nový návrh schválilo zastupitelstvo loni v prosinci. „Za dva roky se nám podařilo vrátit územnímu plánu jasnou čitelnost a pravdivost. Stabilizované plochy nyní účinně chrání stávající zástavbu, zatímco přestavbové plochy poskytují prostor pro udržitelný rozvoj města. Do stavebních ploch přibude téměř 40 hektarů, což vytváří významné příležitosti pro novou výstavbu,“ uvedl radní pro územní plánování Petr Bořecký (ANO). Dodal, že dbali také na maximální ochranu životního prostředí.

Nový územní plán otevírá možnosti uskutečnění konkrétních projektů, jako je například základní a mateřská škola v areálu Nové Zbrojovky. Projekční práce mají být hotové přibližně za dva roky, výstavba by mohla začít v polovině roku 2027. Dále nabídne možnost využití více než 100 brownfieldů a vybudování domovů až pro 170 tisíc nových obyvatel. Rozšíření města, kde nyní žije 400 tisíc lidí, nicméně podléhá také vybudování dopravní či technické infrastruktury a občanské vybavenosti. Dokument zjednoduší také stavbu protipovodňových opatření.

Nová dominanta

Jedním z projektů, které by v následujících letech mohly vzniknout, je i 144 metrů vysoká budova H-Tower, na které pracuje architektonické studio Atelier Habina. Budova by podle informací studia měla zahrnovat „krátkodobé a dlouhodobé ubytování, kanceláře a v horizontální 3 podlažní podnoži i retail“. Vrchol stavby by měl být přístupný pro veřejnost a mohla by to vzniknout restaurace či klub.

Územní plán vypracovala Kancelář architekta města Brna, která na něm úzce spolupracovala s magistrátním odborem územního plánování. Do procesu byla především prostřednictvím Bořeckého zapojena i samospráva. S ohledem na to, že celý proces přípravy provázely tisíce námitek a požadavků, očekává Bořecký návrhy na změny i žaloby. S dílčími úpravami koncepčního dokumentu počítá.

