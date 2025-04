Česko jako ráj pro podvodníky. Počet falešných e-shopů stoupl o tisíce

Podvody s falešnými internetovými obchody v Česku během letošního 1. čtvrtletí meziročně vzrostly o 1190 procent. Globálně pak meziroční nárůst činil 790 procent. Falešné e-shopy se přitom objevují i mizí po tisících a je tedy téměř nemožné udržovat si o nich přehled. Uvedla to antivirová firma Gen, která zastřešuje značky Avast, Norton, AVG, Avira a CCleaner.

Jen v době vánočních svátků Gen odhalil celosvětově více než 80 tisíc falešných internetových obchodů a v České republice se jejich počet vyšplhal na 7500. Většina z nich již byla od té doby stažena nebo přesunuta na novou doménu.

Podle bezpečnostního experta Genu Jakuba Vávry se lidé s tím, jak ceny stoupají, častěji obracejí na neznámé webové stránky či platformy jako Facebook Marketplace a stránky s prodejem „přímo od výrobce“ v naději, že získají výhodnější nabídky. Podvodníci jsou však na to připraveni a hromadně spouštějí propracované a přesvědčivé webové stránky napodobující legitimní známé prodejce značkové módy, elektroniky a domácích potřeb.

Na co si dát pozor?

Uživatelé by proto podle doporučení expertů měli nakupovat jen na stránkách s dobrou pověstí a ujistit se, že web, kde nakupují, není pouhou napodobeninou. „Zkontrolujte správnost adresy URL. Podívejte se, jaké informace na stránkách zobrazí odkaz ´kontaktujte nás´. Měl by zde být vždy uveden název společnosti, adresa a telefonní číslo,“ doporučil Vávra.

Lidé by také měli zpozornět, pokud se někde objeví příliš výhodné ceny. Neměli by klikat ani na vyskakující reklamy, které je mohou přesměrovat na škodlivé odkazy, i když se zobrazují na prověřených stránkách. Zákazníci by měli na e-shopu zkontrolovat zásady vracení zboží a dopravné. Dalším doporučením je dávat pozor na e-maily, které požadují kliknutí na odkazy. Jde o phishing ve své nejnebezpečnější podobě, dodal Vávra.

