Čína potřebuje nakopnout ekonomiku, země se výrazně zadluží

Čína se výrazně více zadluží, aby zvýšila hospodářský růst. Podpoří lidi s nízkými příjmy, trh s nemovitostmi a doplní kapitál státních bank, oznámila vláda v Pekingu. Ministr financí Lan Fo-an podle agentury AFP uvedl, že Čína v příštích třech měsících vydá dluhopisy přibližně za 2,3 bilionu jüanů (7,5 bilionu korun). Oznámená opatření se ale u investorů setkala s vlažným přijetím, uvedla agentura Reuters.

Reklama

Čínské akcie zaznamenaly v posledních dnech výrazný růst. Aby byl udržitelný, očekávali globální investoři ale další podpůrná opatření.

Čína coby druhá největší ekonomika světa nyní čelí silným deflačním tlakům v důsledku prudkého poklesu trhu s nemovitostmi a slabé spotřebitelské důvěry. Ty odhalily její přílišnou závislost na vývozu v čase, kdy je prostředí globálního obchodu stále napjatější.

Řada ekonomických údajů v posledních měsících zaostala za prognózami. Ekonomové a investoři se obávají, že vládní cíl zhruba pětiprocentního růstu hrubého domácího produktu (HDP) v letošním roce je v ohrožení.

Čína vrací úder. Odnesou to evropští výrobci koňaku Money Čína zavede prozatímní antidumpingová cla 30,6 až 39 procent na dovoz brandy z Evropské unie. V úterý to oznámilo čínské ministerstvo obchodu. Děje se tak poté, co členské státy sedmadvacítky minulý týden umožnily zavést definitivní cla na dovoz elektromobilů z Číny. Evropská komise (EK) považuje cla za neodůvodněná a napadne je u Světové obchodní organizace (WTO). Akcie výrobců koňaku na evropských burzách začaly po oznámení klesat. ČTK Přečíst článek

Reklama

„Čína má stále poměrně velký prostor pro emisi dluhu a zvyšování fiskálního deficitu,“ uvedl ministr financí Lan Fo-an. Země podle něj provede ještě letos a v příštím roce nutné reformy. Dodal, že Peking rovněž plánuje „vydat zvláštní státní dluhopisy na podporu velkých státních komerčních bank“, celkový objem ani částku ale neupřesnil. Vláda také zvýší dluhový strop pro místní samosprávy, aby jim umožnila vynakládat více peněz na infrastrukturu a na podporu zaměstnanosti.

Analytici upozorňují, že údaje oznámené ministrem financí nejsou nové a že Peking nepředstavil žádná nová stimulační opatření fiskálního rázu. Analytik Heron Lim ze společnosti Moody's Analytics agentuře AFP řekl, že vláda pravděpodobně „stále pracuje na jemnějších detailech fiskálních stimulů“.

FT: Evropský autoprůmysl zabředl hluboko v problémech Money Zhoršené prognózy společností Volkswagen, Stellantis a dalších výrobců automobilů vyvolávají obavy, že evropský automobilový průmysl zabředne ještě do hlubšího a delšího útlumu. Na svých internetových stránkách to napsal britský ekonomický list Financial Times (FT). ČTK Přečíst článek

Ekonomové podle deníku Financial Times odhadují, že pokud chce Čína svou ekonomiku skutečně oživit, musí do ní v příštích dvou letech vložit až deset bilionů jüanů. Dodávají, že většinu prostředků musejí dostat domácnosti, aby podpořily poptávku.

Politování nad tím, že v plánu vlády „chybí jakákoli zmínka o rozsáhlé podpoře spotřebitelů“ vyjádřil analytik Julian Evans-Pritchard ze společnosti Capital Economics.

„Klíčovým sdělením je, že vláda má schopnost vydat více dluhopisů a zvýšit rozpočtový deficit,“ uvedl analytik Č'-wej Čang ze společnosti Pinpoint Asset Management. Politika vlády se podle něj ubírá správným směrem. Ačkoli to ministr financí výslovně nezmínil, jeho komentáře podle analytika naznačují, že je možné, že vláda v příštím roce zvýší rozpočtový deficit nad tři procenta.