Čínská ekonomika neroste. Prezident Si v projevu uklidňoval lid, vyzýval k budování socialismu a rýpl si do Západu

Čínský prezident Si Ťin-pching v projevu zveřejněném tento týden vyzval zemi k trpělivosti v době, kdy se vládní komunistická strana snaží zvrátit zpomalování hospodářského růstu. Uvedl rovněž, že západní země se potýkají s čím dál většími problémy kvůli svému materialismu a „duchovní chudobě".

Čína tento týden zveřejnila další sérii statistických dat, která prokazují, že druhá největší ekonomika světa roste výrazně pomaleji, než si vláda v Pekingu naplánovala. Čínský statistický úřad navíc přestal zveřejňovat údaje o nezaměstnanosti mezi mladými, která byla v posledních měsících rekordní.

Prezident ve svém projevu vyzval, aby Čína „budovala socialistickou ideologii se silnou soudržností" a zaměřila se na dlouhodobé cíle v oblasti zlepšování školství, zdravotnictví a zásobování potravinami namísto usilování o krátkodobé materiální bohatství.

Si od svého nástupu do prezidentské funkce vyzývá k obnovení role komunistické strany jako ekonomického a sociálního lídra a ke zpřísnění kontroly nad podniky a společností. Peking již mimo jiné zpřísnil kontrolu nad technologickými firmami, což vedlo k výraznému poklesu jejich tržní hodnoty, upozornila agentura AP.

„Musíme si zachovat svou historickou trpělivost a držet se postupného pokroku," uvedl prezident v projevu, který byl zveřejněn krátce po úterním zveřejnění neuspokojivých údajů o červencovém vývoji maloobchodních tržeb a průmyslové výroby.

Projev zveřejnil stranický časopis s tím, že ho prezident přednesl již v únoru v západočínském městě Čchung-čching. Zveřejňování projevů s několikaměsíčním zpožděním je u tohoto časopisu běžnou praxí, napsala agentura AP.

Prezident v projevu vyzval ke zmenšení majetkových rozdílů mezi bohatými a chudými Číňany a k „řízení zdravého rozvoje kapitálu". „Společná prosperita pro všechny lidi" je podle prezidenta „základním prvkem čínského způsobu modernizace a odlišuje ho od západní modernizace".

„Západní země jsou dnes v čím dál větších potížích," uvedl Si. „Nedokážou omezit chamtivou povahu kapitálu a nedokážou řešit chronické neduhy, jakou jsou materialismus a duchovní chudoba," dodal.