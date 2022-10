Čína připustila útok na Tchaj-wan. Cíl je sjednocení za jakoukoli cenu

Již v neděli propukne sjezd vládnou Komunistické strany Číny. Očekává se, že dosavadní prezident Si Ťin-Pching zůstane u moci.

Reklama

Čína si vyhrazuje právo použít proti Tchaj-wanu v krajním případě a při závažných okolnostech sílu, první volbou je ale pro ni mírové znovusjednocení. Podle agentury Reuters to řekl mluvčí Komunistické strany Číny.

Znovusjednocení Číny a Tchaj-wanu je podle něj v zájmu všech, včetně tchajwanských obyvatel, řekl mluvčí na tiskové konferenci v Pekingu. Konala se den před zahájením sjezdu vládnoucí strany.

Lukáš Kovanda: Čínská bublina nepraská, jen se rychleji vyfukuje. „Nový Mao“ chyby svého předchůdce nezopakuje Názory V mediálním stínu války na Ukrajině a evropské energetické krize se skrývá přízrak, jenž může dále přitížit i české ekonomice. Hrozba „tvrdého přistání“ čínského hospodářství. Podle nejnovějších prognóz totiž letos nelze vyloučit, že vykáže růst pod tříprocentní úrovní. To by sice stále bylo znatelně více, než o kolik vzroste česká ekonomika, nicméně plán pekingského politbyra byl pro letošek docela jiný: 5,5procentní růst. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Politika jedné Číny

Čína považuje Tchaj-wan za svoji součást a hrozí mu vojenským zásahem v případě, že by vyhlásil nezávislost. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení.

V neděli začne v Pekingu týden trvající sjezd Komunistické strany Číny, na kterém bude pravděpodobně na třetí funkční období ve funkci prezident Si Ťin-Pching. Čínští prezidenti jsou v úřadu pět let.

Reklama

Mluvčí strany znovu hájil takzvanou politiku nulového covidu a s ní spojená přísná opatření, včetně uzavírání milionů lidí do karantén při výskytu minimálního počtu nakažených. V zemi podle něj žije mnoho starých lidí a různé její části jsou nerovnoměrně rozvinuté.

„Reakce na nemoc covid-19, jakou Čína zvolila, se ukázala být co do nákladů nejužitečnější,“ tvrdí mluvčí. Podle agentury DPA nicméně slíbil lepší koordinaci epidemických opatření a sociální a hospodářské politiky.

Singapur se stal největším finančním centrem Asie. Praha kraluje střední a východní Evropě Money Singapur předběhl Hongkong a stal se podle aktuální analýzy Global Financial Centers Index největším finančním centrem Asie – a třetím na světě. První dvě příčky patří New Yorku a Londýnu, Hongkong se propadl na čtvrté místo. San Francisco se posunulo o dvě místa nahoru a první pětici uzavírá, uvedla agentura Bloomberg. Praha obsadila 61. místo, o sedm příček lepší než při loňském průzkumu, a poté, co letos předběhla Varšavu, je nejvýše z metropolí střední a východní Evropy. Dušan Kütner Přečíst článek