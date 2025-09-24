Nový magazín právě vychází!

Libeňský most se bourat nebude. Ne teď, rozhodl šéf ÚOHS

Libeňský most se bourat nebude. Ne teď, rozhodl šéf ÚOHS

Libeňský most se bourat nebude. Ne teď, rozhodl šéf ÚOHS
Pražská Technická správa komunikací (TSK) nesmí zbourat historický Libeňský most a postavit jeho repliku. Předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna (ÚOHS) potvrdil původní rozhodnutí svých úředníků, kterým zakázali TSK pokračovat v pracích na přestavbě soumostí nad rámec původní soutěže, po které však projekt doznal zásadních úprav včetně rozhodnutí postavit repliku. Na Mlsnovo rozhodnutí ve středu upozornil server Seznam Zprávy.

TSK vybrala v roce 2022 firmu Metrostav TBR, aby uskutečnila práce vymezené tehdejší studií rekonstrukce Libeňského mostu. Následně však vznikly dvě aktualizace studie, které záměr zásadním způsobem změnily. Podle ÚOHS a jejího předsedy tak městská firma fakticky zadala novou zakázku, aniž by vypsala zadávací řízení. Mlsnovo rozhodnutí je pravomocné.

Úřad se zakázkou zabýval na návrh firmy Eurovia a nejprve dvakrát rozhodl ve prospěch TSK, rozhodnutí mu však v obou případech vrátil šéf úřadu Mlsna. Potřetí již letos v červenci úředníci zakázali pražské firmě uskutečnit ty části projektu, které nebyly součástí původního zadání pro tendr v roce 2022. Po rozkladu TSK a Metrostavu TBR nyní Mlsna rozhodnutí potvrdil.

Stavba označovaná jako Libeňský most je ve skutečnost takzvané soumostí, tedy soubor několika mostů, a řešení toho historického je jen jednou částí celé přestavby. Zástupci TSK dříve opakovaně uvedli, že všechny nyní prováděné práce jsou v rozsahu původní zakázky a že na ty, které jsou nad její rámec, plánuje firma vypsat nové tendry. To se týká i demolice mostu přes řeku a vybudování jeho repliky. Na soumostí už se intenzivně pracuje, loni dělníci zbourali takzvaný inundační most směrem k Palmovce a letos v květnu začala stavba nového.

Bouraná část soumostí, tzv. inundační most, byla v havarijním stavu. Profimedia

Metrostav TBR nicméně projektuje stavbu repliky historického mostu. Ředitel TSK Filip Hájek na zářijovém jednání zastupitelstva uvedl, že by projekt nového mostu měl být hotový do konce roku, pravomocné rozhodnutí ÚOHS nicméně zakazuje jakékoliv plnění, které nezahrnovala původní zakázka. Tento zákaz začne podle mluvčího úřadu Švandy platit s nabytím právní moci Mlsnova rozhodnutí, tedy okamžikem doručení rozhodnutí účastníkům řízení.

Libeňský most je soumostí tvořené šesti mosty. Vzniklo podle návrhu architekta Pavla Janáka v roce 1928 a nikdy nebylo opravováno. Vedení Prahy za primátorky Adriany Krnáčové (ANO) v letech 2014 až 2018 počítalo se zbouráním historického mostu a jeho nahrazením novou konstrukcí, jeho nástupci ale v minulém volebním období rozhodli o opravě. O vytvoření repliky na původních pilířích pak bylo na základě statických modelů rozhodnuto koncem roku 2023, roli podle tehdejších vyjádření TSK hrálo i zpřísnění evropské legislativy v souvislosti s pádem mostu v italském Janově.

