Američané se rozšoupli. Během Black Friday už utratili téměř 247 miliard

Američané se rozšoupli. Během Black Friday už utratili téměř 247 miliard

Američané na den slevových akcí Black Friday nakoupili přes internet za rekordních 11,8 miliardy dolarů (téměř 247 miliard korun). To je o 9,1 procenta více než loni, ukazují podle agentury Reuters konečná data společnosti Adobe Analytics. Ta očekává, že za dnešek američtí zákazníci utratí na internetu dalších 5,5 miliardy dolarů a v neděli 5,9 miliardy dolarů. To by proti loňsku bylo o 3,8 procenta, respektive o 5,4 procenta více.

Softwarová společnost Salesforce v samostatné zprávě uvedla, že američtí spotřebitelé při nákupech na takzvaný černý pátek utratili 18 miliard dolarů, což je podle ní o tři procenta více než loni. Mezi nejoblíbenější kategorie patřily luxusní oblečení a doplňky.

Ačkoliv američtí spotřebitelé utratili na Black Friday více než v loňském roce, on-line poptávku podle Salesforce přibrzdil růst cen. U pokladen lidé nakoupili méně zboží než v loňském roce.

V kamenných obchodech bylo honba za výhodnými nabídkami v dopoledních hodinách po čtvrtečním Dni díkůvzdání relativně utlumená. Někteří nakupující uvedli, že se obávají nadměrného utrácení kvůli přetrvávající inflaci, nejistotě způsobené obchodní politikou prezidenta Donalda Trumpa a slabému trhu práce, píše Reuters.

Adobe očekává, že nadcházející takzvané kybernetické pondělí (Cyber Monday), tradičně velký den pro internetové obchody, bude opět nejúspěšnějším dnem pro on-line nakupování v tomto období. Američané by tak mohli utratit 14,2 miliardy dolarů, což by bylo o 6,3 procenta více než před rokem.

Stříbro prožívá jeden z nejvýraznějších růstů v moderní historii. Podle analytiků, které cituje server CNBC, dosáhly jeho ceny v roce 2025 rekordních úrovní a trend má pokračovat, přestože se trh potýká s výrazným nedostatkem kovu.

Vzdušný prostor nad Venezuelou a kolem ní bude zcela uzavřen. Americký prezident Donald Trump takto varoval aerolinky, drogové dealery či pašeráky lidí na své sociální síti Truth Social. Nic bližšího k tomu nedodal. Americký Federální úřad pro letectví (FAA) tento týden informoval o možné hrozbě kvůli zvýšené vojenské aktivitě ve Venezuele a okolí a venezuelská vláda zakázala šesti velkým mezinárodním leteckým společnostem přistávat ve Venezuele.

„Všem aeroliniím, pilotům, prodejcům drog a pašerákům lidí, prosím uvažte, že vzdušný prostor nad Venezuelou a v okolí bude v plném rozsahu uzavřen,“ napsal šéf Bílého domu částečně verzálami.

Spojené státy od září vyslaly do Karibiku bojové lodě a letadla a tento měsíc do oblasti připlulo i největší válečné plavidlo světa - americká letadlová loď USS Gerald R. Ford. Americká vláda tvrdí, že chce v oblasti bojovat s pašeráky drog. Uvádí také, že několik pašeráckých lodí už v mezinárodních vodách americké námořnictvo zničilo.

Vláda venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura uvedla, že Spojené státy chystají agresi, a v uplynulých měsících oznámila i několik vojenských cvičení. Trump údery na Venezuelu jasně nevyloučil.

Ukrajinská tajná služba SBU společně s námořnictvem zasáhla námořními drony v Černém moři dva tankery takzvané ruské stínové flotily. Agentuře Reuters to řekl zdroj z SBU. Agentura AFP s odvoláním na zdroj ze stejné tajné služby uvedla, že Ukrajina stojí za útokem na dva ropné tankery Kairos a Virat, kterými v pátek v Černém moři otřásly výbuchy. Turecké ministerstvo dopravy uvedlo, že jednu z těchto dvou lodí v sobotu ráno zasáhlo bezposádkové námořní plavidlo.

RECENZE: Tichá, úsporná a výkonnější. Modernizovaná Toyota bZ4X míří na vrchol elektrických SUV

Toyota bZ4X
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Elektrická Toyota bZ4X prošla výraznou modernizací. Je výkonnější, úspornější a tišší než její předchůdce a díky třem variantám pohonu a ceně pod 1,1 milionu korun patří mezi nejzajímavější elektrická SUV roku 2026.

V jihošpanělském Sotogrande se ukázalo, že Toyota svůj druhý pokus myslí vážně. Modernizovaná bZ4X působí technicky vyspěleji, kultivovaněji a konečně přináší parametry, které evropský trh u rodinného elektrického SUV očekává. Nabídka je navíc přehlednější než dříve: zákazník si může vybrat mezi předokolkou (FWD) s menší baterií, předokolkou s větší baterií a čtyřkolkou (AWD), která je vždy spojena s větší baterií. Těmto verzím odpovídají také tři úrovně výkonu — 167 koní u základního FWD, 224 koní u silnějšího FWD a 343 koní u AWD.

Výkon, dynamika a maximální rychlost

Testovali jsme jak silnější předokolku, tak čtyřkolku. FWD s výkonem 224 koní působí lehce a svižně, reaguje rychle a na běžné každodenní ježdění je více než dostatečná. AWD s výkonem 343 koní je znatelně razantnější, zvládá prudké akcelerace s větší jistotou a při výjezdu ze zatáček zrychluje okamžitě.

Rozdíl je patrný i v maximální rychlosti. Základní FWD s výkonem 167 koní končí na 140 km/h, zatímco silnější FWD i AWD zvládnou až 160 km/h. Především na dálnici je tento rozdíl dobře znát.

Nový systém kontroly zatáčení podle natočení volantu a jízdní situace upravuje rozdělení točivého momentu, což autu pomáhá přesněji sledovat stopu.

Přes všechna vylepšení pohonu všech kol a systému řízení trakce se nám jevila jako jediná slabina skutečnost, že i verze s pohonem všech kol občas prokluzuje tam, kde by se očekávala maximální trakce. Systém by měl detekovat prokluz kol a správně rozdělovat hnací moment, ale na limitu trakce jsme prokluz zaznamenali.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si modernizovaný model bZ4X

Digitální přístrojový štít Modernizovaná Toyota bZ4X s novým designem přední části Kufr o objemu 452 litrů je menší než u konkurenčního Enyaqu

Spotřeba v reálných podmínkách

Spotřeba byla příjemným překvapením. FWD se v městském provozu, na okreskách, v kopcích nad Sotogrande i na dálnici držela lehce nad 15 kWh/100 km. AWD v náročném nezpevněném terénu vystoupala nad 20 kWh/100 km.

Komfort a kultivovanost

Největší skok vpřed představuje odhlučnění interiéru. Toyota použila akustické sklo, nové pěnové výplně v karoserii a zlepšila izolaci podběhů. Výsledkem je podstatně tišší kabina než u první generace – hluk od podvozku i aerodynamický šum jsou výrazně nižší. Na dálnici tak bZ4X působí mnohem prémiověji a stabilněji.

Land Rover Defender 110 D300

RECENZE: Limitovaný Land Rover Defender je kolos za tři miliony, který zvládne město i divočinu

Enjoy

Land Rover Defender 110 D300 je vůz, který spojuje zdánlivě neslučitelné. Luxusní komfort na dálnici i v městském provozu kombinuje s nekompromisními schopnostmi v terénu. S cenovkou přes tři miliony korun a hmotností dva a půl tuny ukazuje, že jde o kolos z vyšší ligy – nejen velikostí, ale i charakterem.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Interiér a každodenní použitelnost

Interiér působí moderněji a vzdušněji díky tenké horizontální palubní desce a nové čtrnáctipalcové obrazovce z Lexusu. Nižší středová konzole nabízí více místa a dvě bezdrátové nabíječky. Klimatizace je o 30 procent úspornější a v režimu ECO dokáže vytápět pouze prostor řidiče.

Velkým plusem je prostor na zadních sedadlech. Díky dlouhému rozvoru nabízí bZ4X překvapivě hodně místa pro nohy a zadní řada působí dokonce prostorněji než u některých větších SUV. Naopak zavazadlový prostor zůstává slabší stránkou — 452 litrů je znatelně méně než 585 litrů u Škody Enyaq.

Lexus LBX

RECENZE: Nový král městských SUV? Lexus LBX cílí na komfort a eleganci v kompaktním formátu

Enjoy

Lexus vstoupil do segmentu kompaktních SUV modelem LBX – nejmenším vozem v historii značky, který má přilákat novou generaci zákazníků. Cílí na mladší, aktivní a často i ženské publikum, jež žije převážně ve městě a chce kompaktní, stylové a komfortní SUV se značkou, která si zachovává pověst luxusu a spolehlivosti. LBX má být vstupní branou do světa Lexusu – pro ty, kteří ocení prémiový charakter, ale nepotřebují velký vůz.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Nabíjení a dojezd

Nejdelší dojezd nabízí kombinace FWD s větší baterií a 18" koly — až 569 km podle WLTP. Toyota zásadně vylepšila i nabíjení v zimě díky novému systému předehřevu baterie. Rychlonabíjení z 10 na 80 procent trvá přibližně 28 minut. Vrcholná výbava Executive navíc nabízí 22kW palubní nabíječku, díky které domácí nabíjení zabere zhruba 2,2 hodiny.

Jízda mimo asfalt

AWD vyvinuté společně se Subaru si zachovává velmi dobré terénní schopnosti. Režimy X-MODE, funkce Grip Control, brodivost 0,5 metru i kamerový systém s pohledem pod vůz umožňují bZ4X překvapivě jistý pohyb mimo asfalt. V této disciplíně vůz stále patří k nejzdatnějším elektromobilům svého segmentu.

Verdikt

Modernizovaná Toyota bZ4X je dospělejším, tišším a úspornějším elektromobilem než její předchůdce. Má moderní interiér, skvělý prostor na zadních sedadlech a velmi dobré schopnosti mimo asfalt. Slabší zavazadlový prostor a méně jisté chování AWD na limitu trakce zůstávají jejími hlavními nedostatky. Díky přehledné nabídce tří výkonových verzí — 167, 224 a 343 koní — a ceně pod 1,1 milionu korun však má bZ4X jedny z nejlepších vyhlídek na úspěch mezi elektrickými SUV roku 2026.

