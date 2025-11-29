Američané se rozšoupli. Během Black Friday už utratili téměř 247 miliard
Američané na den slevových akcí Black Friday nakoupili přes internet za rekordních 11,8 miliardy dolarů (téměř 247 miliard korun). To je o 9,1 procenta více než loni, ukazují podle agentury Reuters konečná data společnosti Adobe Analytics. Ta očekává, že za dnešek američtí zákazníci utratí na internetu dalších 5,5 miliardy dolarů a v neděli 5,9 miliardy dolarů. To by proti loňsku bylo o 3,8 procenta, respektive o 5,4 procenta více.
Softwarová společnost Salesforce v samostatné zprávě uvedla, že američtí spotřebitelé při nákupech na takzvaný černý pátek utratili 18 miliard dolarů, což je podle ní o tři procenta více než loni. Mezi nejoblíbenější kategorie patřily luxusní oblečení a doplňky.
Ačkoliv američtí spotřebitelé utratili na Black Friday více než v loňském roce, on-line poptávku podle Salesforce přibrzdil růst cen. U pokladen lidé nakoupili méně zboží než v loňském roce.
V kamenných obchodech bylo honba za výhodnými nabídkami v dopoledních hodinách po čtvrtečním Dni díkůvzdání relativně utlumená. Někteří nakupující uvedli, že se obávají nadměrného utrácení kvůli přetrvávající inflaci, nejistotě způsobené obchodní politikou prezidenta Donalda Trumpa a slabému trhu práce, píše Reuters.
Adobe očekává, že nadcházející takzvané kybernetické pondělí (Cyber Monday), tradičně velký den pro internetové obchody, bude opět nejúspěšnějším dnem pro on-line nakupování v tomto období. Američané by tak mohli utratit 14,2 miliardy dolarů, což by bylo o 6,3 procenta více než před rokem.
Stříbro prožívá jeden z nejvýraznějších růstů v moderní historii. Podle analytiků, které cituje server CNBC, dosáhly jeho ceny v roce 2025 rekordních úrovní a trend má pokračovat, přestože se trh potýká s výrazným nedostatkem kovu.
Stříbro míří do nové éry. Elektromobily, AI i Indie ženou ceny na vrchol
Trhy
Stříbro prožívá jeden z nejvýraznějších růstů v moderní historii. Podle analytiků, které cituje server CNBC, dosáhly jeho ceny v roce 2025 rekordních úrovní a trend má pokračovat, přestože se trh potýká s výrazným nedostatkem kovu.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.