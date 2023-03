Rusko v Bělorusku rozmístí taktické jaderné zbraně, řekl Putin

Rusko rozmístí v Bělorusku taktické jaderné zbraně. Podle agentury TASS to oznámil ruský prezident Vladimir Putin s tím, že Moskva s Minskem uzavřela příslušnou dohodu. V Bělorusku by mělo být deset letadel schopných jaderné zbraně nést, uvedla agentura Reuters.

"Shodli jsme se s (běloruským vůdcem Alexanderem) Lukašenkem, že umístěním taktických jaderných zbraní v Bělorusku nijak neporušíme režim nešíření (jaderných zbraní)," řekl Putin. Podle agentur ruský prezident připomněl, že Bělorusko o umístění jaderných zbraní dlouho žádalo a zároveň poukázal na to, že Spojené státy rozmístily jaderné zbraně na území svých evropských spojenců.

Podle agentury RIA Novosti prezident v rozhovoru pro televizi Rossija 24 upřesnil, že k 1. červenci bude v Bělorusku dokončena stavba skladovacího objektu pro jaderné zbraně a pod kontrolou je bude mít Rusko, nikoli běloruská strana.

Důvodem pro rozhodnutí umístit tyto zbraně v sousední zemi, která hraničí mimo jiné s Polskem a Ukrajinou, bylo podle Putina britské oznámení o tom, že Londýn začne Ukrajině dodávat protitankové náboje z ochuzeného uranu.

Ukrajina se už déle než rok brání ruské ozbrojené agresi a západní státy ji podporují též dodávkami vojenské techniky i munice. Více či méně otevřené hrozby jaderným arsenálem přitom z Moskvy zaznívají opakovaně.

Putin podle ruských agentur poznamenal, že typ munice s ochuzeným uranem, který Západ hodlá předat Kyjevu, není zbraní hromadného ničení, ale "tak či onak" vytváří radioaktivní prach, a proto může být velmi nebezpečný.