Optimismus českých domácností: letos čekají lepší finanční situaci než loni
Těsná většina českých spotřebitelů očekává, že bude letos s penězi vycházet lépe než loni. Obavy z inflace klesly meziročně o šest procentních bodů na 17 procent, větší pokles obav nastal u cen energií. Současnou ekonomickou situaci vnímá jako příležitost k investování 27 procent Čechů. Vyplývá to z pravidelného průzkumu, který pro Generali Investments CEE v lednu uskutečnila agentura Ipsos mezi tisícovkou respondentů.
Míra optimismu podle výsledků průzkumu v posledních čtyřech letech setrvale roste, ve srovnání se začátkem roku 2022 se zvýšila o více než 20 procentních bodů. Pozitivní vyhlídky potvrzuje také ubývající podíl Čechů, kteří kvůli ekonomické situaci zvažují v letošním roce hledání lépe placené práce. Je jich nyní 32 procent, proti lednu loňského roku jde o pokles o pět procentních bodů.
„Počátek roku 2026 je ve znamení nárůstu optimismu na straně domácností ohledně inflace i jejich vlastní finanční situace,“ uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč. Poukázal na to, že inflace se pohybuje v blízkosti cíle České národní banky a spolu s pokračujícím růstem reálných mezd přispívá k dalšímu posilování kupní síly spotřebitelů. „Zároveň klesá podíl těch, kteří kvůli vývoji životních nákladů plánují hledat lépe placenou práci. Spotřebitelská poptávka by tak měla i letos být klíčovým tahounem hospodářského růstu,“ sdělil.
Postoj českých dolarových milionářů ke kryptoměnám se v posledních letech výrazně proměnil. Zatímco v minulosti dominovalo buď silné nadšení, nebo kategorické odmítání, aktuální data ukazují posun k podstatně střízlivějšímu a systematičtějšímu přístupu. Kryptoměny se sice v roce 2025 objevují v portfoliích větší části nejbohatších investorů než kdy dříve, jejich role však zůstává převážně doplňková a objemově omezená.
Od odmítání k opatrnému přijetí: Jak kryptoměny pronikají mezi české milionáře
Money
Postoj českých dolarových milionářů ke kryptoměnám se v posledních letech výrazně proměnil. Zatímco v minulosti dominovalo buď silné nadšení, nebo kategorické odmítání, aktuální data ukazují posun k podstatně střízlivějšímu a systematičtějšímu přístupu. Kryptoměny se sice v roce 2025 objevují v portfoliích větší části nejbohatších investorů než kdy dříve, jejich role však zůstává převážně doplňková a objemově omezená.
Obavy z inflace slábnou
Přestože obavy z inflace ve společnosti postupně slábnou, její dopady na svou finanční situaci v lednu dál pociťovalo 74 procent Čechů. Meziročně je to o pokles o pět procentních bodů. Inflace spolu s cenami energií tak i nadále patří mezi hlavní faktory, které české domácnosti finančně zatěžují.
Aktuálně inflace i ceny energií finančně znervózňují shodně 17 procent dotazovaných, v obou případech však jejich podíl meziročně klesá. Ke zlepšení situace přispěla zejména stabilizace cen na velkoobchodních trzích s energiemi a příznivější nabídky českých dodavatelů.
Úroky na termínovaných vkladech letos nejčastěji míří do pásma dvou až tří procent ročně. Některé banky umí i 3,3 procenta, ale jsou to spíše výjimky. Zároveň platí, že v době, kdy spořicí účty často nesou podobně (a někde i víc), dává termíňák smysl hlavně tomu, kdo si nechce každý měsíc hlídat, jestli plní podmínky pro vyšší úrok na spořicím účtu. Banky totiž u spoření stále častěji odměňují pouze aktivní klienty.
Termíňáky v roce 2026: Kam se vyplatí zaparkovat peníze
Money
Úroky na termínovaných vkladech letos nejčastěji míří do pásma dvou až tří procent ročně. Některé banky umí i 3,3 procenta, ale jsou to spíše výjimky. Zároveň platí, že v době, kdy spořicí účty často nesou podobně (a někde i víc), dává termíňák smysl hlavně tomu, kdo si nechce každý měsíc hlídat, jestli plní podmínky pro vyšší úrok na spořicím účtu. Banky totiž u spoření stále častěji odměňují pouze aktivní klienty.
S cenami energií a inflací si v loňském roce téměř bez obtíží poradila třetina domácností, přičemž více než desetina je zvládla úplně bez problémů. Meziročně naopak přibylo Čechů, kteří se ve vztahu k financím obávají vlivu války na Ukrajině, a to o pět procentních bodů. Desetinu respondentů stresuje vliv uplynulých parlamentních voleb.
I přes obecně vyšší míru stability ekonomiky se Češi dopadům inflace stále brání snižováním svých nákladů. Nejčastěji se snaží snížit spotřebu energií nebo vody a ušetřit na potravinách. Meziročně vzrostl o desetinu podíl těch, kteří omezili návštěvy restaurací. Stejně tak přibývá lidí, kteří šetří na předplatném nebo omezují výdaje na své koníčky. Ve stávajícím vládním období očekává růst tuzemské ekonomiky 29 procent Čechů, téměř polovina počítá se stagnací.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.