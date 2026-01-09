Nový magazín právě vychází!

Poslanec Turek žaluje prezidenta Pavla. Žádá omluvu za odmítnutí jmenování ministrem

Filip Turek
ČTK
ČTK
ČTK

Poslanec Motoristů Filip Turek podá žalobu na ochranu osobnosti proti prezidentu Petru Pavlovi. Vadí mu zdůvodnění, proč jej hlava státu odmítla jmenovat ministrem životního prostředí. Pavel poukazuje na Turkovy výroky a chování, které podle něj zpochybňují respekt k právnímu a ústavnímu řádu.

Poslanec Motoristů Filip Turek podá žalobu na ochranu osobnosti na prezidenta Petra Pavla. Novinářům to řekl v Kyjevě. Od soudu bude žádat omluvu, protože jej podle vlastních slov hluboce zasáhlo prezidentovo zdůvodnění, proč jej odmítl jmenovat ministrem životního prostředí.

Turek zároveň znovu vyloučil, že by prezident mohl čelit kompetenční žalobě premiéra Andreje Babiše (ANO), která by měla vyjasnit, zda hlava státu může odmítnout navrženého člena vlády. 

Prezident Pavel dnes v dopise adresovaném premiérovi uvedl, že Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu k českému právnímu řádu. Podle Pavla nejde o ojedinělé excesy, ale o dlouhodobý a intenzivní vzorec chování, který nelze vysvětlovat například mladickou nerozvážností. Zároveň uvedl, že je připraven s Babišem spolupracovat na doplnění vlády. Resort životního prostředí zatím vede ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

Filip Turek

Dalibor Martínek: Tichá dohoda Babiše s Pavlem. Turek vlastně nikoho nezajímá

Názory

Na Hradě se podávala terina z vepřového jazyka s křenem, pikantní hořčicí a perličkami stříbrných cibulek. Grilovaný candát s tymiánovou omáčkou, pyré z čočky. Jako dezert žloutkový krém s hedvábnou texturou a jemnou vanilkovou notou. Pil se Sauvignon, ročník 2023, pozdní sběr. K tomu celému jeden Turek.

Dalibor Martínek

Jeho zdůvodnění se mě hluboce dotýká. V nejbližších dnech podám žalobu na ochranu osobnosti a budu žádat, aby se mi prezident omluvil,“ řekl Turek při návštěvě Ukrajiny, kam doprovází ministra Macinku. Odmítl také, že by Motoristé chtěli koaliční partnery jakkoli vydírat. „Šli jsme do voleb proto, aby nepokračovala Fialova vláda,“ dodal.

Turek dlouhodobě čelí kritice kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za část svých výroků se omluvil, u jiných popírá autorství. Kontroverze vyvolalo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž měl v minulosti vyhrožovat zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.

Prezident Pavel v dopise zdůraznil, že je povinen chránit základní ústavní hodnoty, včetně odmítnutí totalitních a autoritářských ideologií. U Turka podle něj existuje řada okolností, které – zejména ve svém souhrnu – zpochybňují jeho loajalitu k ústavnímu řádu. Prezident poukázal i na výroky, v nichž Turek podle něj adoroval či bagatelizoval nacistické Německo.

Dalšími vyjádřeními měl Turek podle Pavla zpochybňovat důstojnost a rovnost žen i menšin a zlehčovat násilí z nenávisti, a to i vůči dětem. Opakovaně měl také prokazovat nedostatek respektu k právním předpisům, přičemž ani zde podle prezidenta nešlo o jednotlivé výjimky.

Protesty proti SPD a Motoristům

Spor o Turka se vyostřuje. Motoristé kritizují Pavla

Politika

Poslanecký klub Motoristů vyjádřil jednomyslnou podporu svému poslanci Filipu Turkovi a znepokojení nad přístupem prezidenta Petra Pavla k plnění jeho ústavních povinností, uvedl předseda klubu Boris Šťastný. Reagoval tak na to, že Pavel odmítá jmenovat Turka ministrem životního prostředí.

ČTK

Filip Turek

Dalibor Martínek: Tichá dohoda Babiše s Pavlem. Turek vlastně nikoho nezajímá

Názory

Dalibor Martínek

Filip Turek na Národní třídě

Prezident Pavel stopl poslance Turka. Premiér Babiš po obědě na Hradě ustoupil, kompetenční žalobu řešit nechce

Politika

ČTK

Stavba druhé části pražského metra D se znovu zadrhla. Výběr vítězného sdružení za zhruba 30 miliard korun napadla konkurence u antimonopolního úřadu a podpis smlouvy současně blokuje předběžné opatření Krajského soudu v Brně. Projekt, který měl původně vozit cestující už v roce 2029, se tak dál odsouvá.

Tendrem na výstavbu druhého úseku linky D mezi Olbrachtovou a Novými Dvory se opět zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Říjnový výběr sdružení Subterra, Hochtief a BeMo Tunnelling s cenou okolo 30 miliard korun napadla firma Strabag, která tvrdí, že postup zadavatele nebyl v souladu se zákonem. ÚOHS zahájil řízení v listopadu a zatím v něm nevydal prvostupňové rozhodnutí.

Podpis smlouvy s vybraným dodavatelem navíc blokuje předběžné opatření Krajského soudu v Brně. To soud vydal na návrh sdružení Porr, Vinci a Marti, jež žalobou napadlo dřívější rozhodnutí ÚOHS potvrzující jeho vyloučení z tendru. O samotné žalobě zatím soud nerozhodl a lhůtu pro verdikt zákon nestanoví.

Pražský dopravní podnik uvádí, že při výběru zhotovitele postupoval podle zákona o zadávání veřejných zakázek a zohlednil předchozí rozhodnutí ÚOHS. Smlouvu podle něj bude možné uzavřít až po uplynutí zákonných lhůt a po skončení probíhajících řízení, kterým podnik poskytuje plnou součinnost.

Jde už o třetí pokus vybrat stejného dodavatele. Poprvé k tomu došlo v roce 2023, podruhé o rok později – oba výběry ale skončily zrušením, naposledy pravomocným rozhodnutím ÚOHS. Opakované spory neúspěšných uchazečů tak dál brzdí klíčovou dopravní stavbu. Zatímco původně se počítalo se zahájením provozu v roce 2029, aktuálně se mluví nejdříve o roce 2031.

Dalibor Martínek: Kozel Turek dorazil na Ukrajinu

Filip Turek a Petr Macinka dorazili na Ukrajinu
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Ze strany Motoristů můžeme evidentně očekávat jednu hrůzu za druhou. Teď se patrně dočkáme další, Turek a Macinka dorazili na Ukrajinu. Patrně se dopustí nějakého prohlášení. Jeden aby neustále trnul. Nejmenší parlamentní strana, ona to ani není strana, prostě Macinka a Turek, neustále přinášejí rozruch.

Motoristé jsou na rozruchu postaveni. Strana rebelů, kterou volili bojovníci proti systému. Bohužel jich je tolik, že může Macinka hlasitě, veřejně, s pozorností a legálně provokovat.

Takže už nám zrušil jednu chráněnou oblast, uzavřel otázku oteplování zeměkoule, měsíc prudí s Turkem. A teď, nedej pánbu, dorazil na Ukrajinu. Smutné je, že ať už budou jeho prohlášení z této návštěvy jakákoliv, nemá je kdo žehlit. Snad jedině prezident Pavel. Děsivá situace, kdy tuto dvojku, kozly v zahradě, nemá kdo řídit.

Předseda Motoristů Petr Macinka a europoslanec Filip Turek
Aktualizováno

Ministr Macinka a poslanec Turek na Ukrajině řeší upchlíky, bezpečnost a drony

Politika

Český ministr zahraničí Petr Macinka dnes ráno dorazil na Ukrajinu, kde se setká se svým protějškem Andrijem Sybihou a premiérkou Julijí Svyrydenkovou. Jde o první návštěvu člena nové české vlády v zemi od začátku jejího mandátu. Jednání se zaměří mimo jiné na uprchlíky v Česku, bezpečnostní situaci a protivzdušnou obranu.

ČTK

Macinka jel na Ukrajinu s poselstvím, že chce hovořit o ukrajinských uprchlících žijících v Česku. Vztahy mezi Čechy a Ukrajinci žijícími u nás podle něj není možné označit za bezproblémové. Opět si přihřívá polévku v kauze Okamura, který na Nový rok prohlásil, že Ukrajinci jsou zkorumpovaná lůza.

Ukrajinců uprchlo do Česka před válkou asi čtyři sta tisíc. Pracují, dělají práce, kterých se Češi štítí. Platí nájmy, jejich děti chodí do školy. Měli bychom za ně děkovat. Češi kvůli nedostupnému bydlení nechtějí mít děti, Ukrajinci jsou vítanou pracovní silou. Bohužel nyní se budeme muset čtyři roky stydět za svého ministra zahraničí. Copak nestačilo, že jsme měli deset let za prezidenta Zemana? Česko je prý dobré místo pro život. Co jsme komu udělali, že nás neustále ve světě reprezentují provokatéři s extrémistickými názory. Patrně platí, že každý má, co si zaslouží.

Šéfa české diplomacie na cestě doprovází Filip Turek, který zůstává kandidátem Motoristů na funkci ministra životního prostředí. Snad jím zůstane na vždy. Chtěl jsem mít v delegaci s sebou někoho politického a logicky mým nejbližším politickým souputníkem je Filip Turek, uvedl Macinka. Prezident Pavel evidentně zase bude muset žehlit.

Český prezident Petr Pavel
Aktualizováno

„Politický faul". Pavel zareagoval na výroky Macinky, ten odpověděl

Politika

Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a Motoristy kvůli nejmenování jejich poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí se vyostřuje. Pavel označil za politický faul výroky šéfa Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky zpochybňující nezávislost ústavních soudců, které nynější prezident jmenoval, při případném rozhodování o kompetenční žalobě. Macinka na to reagoval slovy, že rozhodnutí nejmenovat Turka může zase on vnímat jako ústavní faul vůči výsledkům voleb. Proti Macinkovým výrokům na adresu ústavních soudců se ohradil i předseda soudu Josef Baxa.

ČTK

Přečíst článek

Filip Turek

Dalibor Martínek: Tichá dohoda Babiše s Pavlem. Turek vlastně nikoho nezajímá

Názory

Dalibor Martínek

