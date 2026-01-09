Poslanec Turek žaluje prezidenta Pavla. Žádá omluvu za odmítnutí jmenování ministrem
Poslanec Motoristů Filip Turek podá žalobu na ochranu osobnosti proti prezidentu Petru Pavlovi. Vadí mu zdůvodnění, proč jej hlava státu odmítla jmenovat ministrem životního prostředí. Pavel poukazuje na Turkovy výroky a chování, které podle něj zpochybňují respekt k právnímu a ústavnímu řádu.
Turek zároveň znovu vyloučil, že by prezident mohl čelit kompetenční žalobě premiéra Andreje Babiše (ANO), která by měla vyjasnit, zda hlava státu může odmítnout navrženého člena vlády.
Prezident Pavel dnes v dopise adresovaném premiérovi uvedl, že Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu k českému právnímu řádu. Podle Pavla nejde o ojedinělé excesy, ale o dlouhodobý a intenzivní vzorec chování, který nelze vysvětlovat například mladickou nerozvážností. Zároveň uvedl, že je připraven s Babišem spolupracovat na doplnění vlády. Resort životního prostředí zatím vede ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
„Jeho zdůvodnění se mě hluboce dotýká. V nejbližších dnech podám žalobu na ochranu osobnosti a budu žádat, aby se mi prezident omluvil,“ řekl Turek při návštěvě Ukrajiny, kam doprovází ministra Macinku. Odmítl také, že by Motoristé chtěli koaliční partnery jakkoli vydírat. „Šli jsme do voleb proto, aby nepokračovala Fialova vláda,“ dodal.
Turek dlouhodobě čelí kritice kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za část svých výroků se omluvil, u jiných popírá autorství. Kontroverze vyvolalo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž měl v minulosti vyhrožovat zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.
Prezident Pavel v dopise zdůraznil, že je povinen chránit základní ústavní hodnoty, včetně odmítnutí totalitních a autoritářských ideologií. U Turka podle něj existuje řada okolností, které – zejména ve svém souhrnu – zpochybňují jeho loajalitu k ústavnímu řádu. Prezident poukázal i na výroky, v nichž Turek podle něj adoroval či bagatelizoval nacistické Německo.
Dalšími vyjádřeními měl Turek podle Pavla zpochybňovat důstojnost a rovnost žen i menšin a zlehčovat násilí z nenávisti, a to i vůči dětem. Opakovaně měl také prokazovat nedostatek respektu k právním předpisům, přičemž ani zde podle prezidenta nešlo o jednotlivé výjimky.
Poslanecký klub Motoristů vyjádřil jednomyslnou podporu svému poslanci Filipu Turkovi a znepokojení nad přístupem prezidenta Petra Pavla k plnění jeho ústavních povinností, uvedl předseda klubu Boris Šťastný. Reagoval tak na to, že Pavel odmítá jmenovat Turka ministrem životního prostředí.
