Doma je Trump oslabený. Na summitu s Putinem a Siem chce ukázat, že ještě není na odpis
Donald Trump míří na summit se Si Ťin-pchingem a Vladimirem Putinem v době, kdy doma čelí politickému oslabení po porážce republikánů v kongresových volbách a dozvukům kauzy kolem bývalého šéfa Nvidie Jensena Huanga. V zahraničí se přesto chystá ukázat sílu a jednat o Íránu, jaderném odzbrojení i ekonomické spolupráci s Čínou.
Donald Trump přijíždí na bezprecedentní summit se Si Ťin-pchingem a Vladimirem Putinem oslabený na domácí scéně, v zahraničí ale může o to víc sázet na demonstraci síly. Americký prezident v posledních týdnech utrpěl dvě výrazné rány: republikáni těžce prohráli volby do Kongresu a kauza kolem Jensena Huanga otřásla Nvidií i Trumpovými vazbami na technologický sektor.
Výsledek midterms ukázal nespokojenost Američanů s válkou s Íránem a vyššími cenami pohonných hmot. Trump přesto pokračuje ve snaze prohlubovat vztahy se Si Ťin-pchingem a Vladimirem Putinem, což mu doma přináší další kritiku, píše Bloomberg.
Byl by to jeden z největších investičních tahů posledních let. Již v prosinci by prý mohlo dojít k oficiálnímu oznámení spojení Tesly a SpaceX do jedné firmy. Nebo možná je na čase začít používat nový termín jako superfirma nebo megafirma. Spojily by se tím klíčové podniky, v nichž má dominantní slovo Elon Musk. Tedy pokud by svatbu dvou firem odsouhlasili i akcionáři a možná i antimonopolní úřady v USA. Co by to znamenalo pro samotné akcionáře? To je složitější.
Stanislav Šulc: Spojení Tesly se SpaceX dává smysl. Hlavně Elonu Muskovi
Názory
Byl by to jeden z největších investičních tahů posledních let. Již v prosinci by prý mohlo dojít k oficiálnímu oznámení spojení Tesly a SpaceX do jedné firmy. Nebo možná je na čase začít používat nový termín jako superfirma nebo megafirma. Spojily by se tím klíčové podniky, v nichž má dominantní slovo Elon Musk. Tedy pokud by svatbu dvou firem odsouhlasili i akcionáři a možná i antimonopolní úřady v USA. Co by to znamenalo pro samotné akcionáře? To je složitější.
Trump se chce ukázat v zahraničí
Oslabená pozice ve Washingtonu může Trumpa tlačit k zahraniční politice, kde má větší prostor pro vlastní iniciativu. Bývalý americký velvyslanec pro APEC Kurt Tong očekává, že prezident cestu využije k potvrzení své autority a k demonstraci státnických schopností.
Na třístranném jednání se Si Ťin-pchingem a Putinem chce Trump podle vysokého představitele administrativy řešit především válku s Íránem. Tématu Ukrajiny se má naopak vyhnout. Schůzka se má uskutečnit ve čtvrtek na okraj summitu APEC v čínském Šen-čenu.
Trump uvedl, že chce se Si Ťin-pchingem a Putinem jednat také o jaderném odzbrojení. Čína však trojstranná jednání o jaderných zbraních dlouhodobě odmítá s poukazem na to, že její arzenál je výrazně menší než americký a ruský.
Ani statisícová demonstrace na Letné nepřiměla premiéra Andreje Babiše ke změně postoje. Požadavky Milionu chvilek na odvolání Tomia Okamury z čela Sněmovny či odebrání ministerstva obrany SPD odmítl a vláda trvá také na zrušení televizních a rozhlasových poplatků.
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Politika
Ani statisícová demonstrace na Letné nepřiměla premiéra Andreje Babiše ke změně postoje. Požadavky Milionu chvilek na odvolání Tomia Okamury z čela Sněmovny či odebrání ministerstva obrany SPD odmítl a vláda trvá také na zrušení televizních a rozhlasových poplatků.
Čína, obchod a čipy
Důležitou součástí Trumpovy cesty bude i obchod. Washington a Peking se mají zabývat ročním obchodním příměřím, které vyprší v lednu. Není jasné, zda se podaří dohodnout jeho prodloužení.
Ve hře zůstávají také exportní omezení na pokročilé technologie a čipy. Někteří republikánští zákonodárci tlačí na tvrdší přístup k Pekingu a na další omezení dodávek vyspělých technologií čínským zákazníkům.
Do pozadí summitu se promítá také kauza bývalého šéfa Nvidie Jensena Huanga. Jeho odchod připravil Trumpa o výrazného spojence z technologického sektoru, který ho doprovázel při předchozí cestě do Číny. Americká administrativa ale naznačuje, že Trump toto téma se Si Ťin-pchingem otevírat nechce a soustředí se na hospodářskou spolupráci.
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Setkání s Putinem vyvolává nervozitu
Samostatnou pozornost budí Trumpovo jednání s Putinem. Schůzka může podle Bloombergu vyvolat obavy v Kyjevě i v západních metropolích, protože ruskému prezidentovi dává možnost ovlivňovat případnou budoucí mírovou dohodu bez přítomnosti Ukrajiny.
Trumpova cesta zahrnuje také návštěvu Manily, kde se setká s lídry zemí ASEAN a se zástupci uskupení Quad, které tvoří Spojené státy, Japonsko, Indie a Austrálie. Na programu mají být válka s Íránem, bezpečnost v Indo-Pacifiku i ochrana technologií a dodavatelských řetězců v oblasti umělé inteligence.