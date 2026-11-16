Umíme najít byt, který vydělá peníze, říká David Bureš z Flet
Společnost Flet se věnuje investičním bytům v Praze od A do Z. Vytvoří pro klienta investiční plán, pomůže s vyhledáním vhodné nemovitosti, financováním, pronájmem, právními otázkami, správou či auditem nemovitostního portfolia, případně s prodejem. Flet vytvořil takzvaný ekosystém, který pomáhá lidem zhodnocovat investice do bydlení. „Dáváme lidem, kteří chtějí investovat do nemovitostí, plán, řád,“ říká David Bureš, zakladatel a CEO společnosti Flet.
Původně jsme začínali, před šestadvaceti lety, s hypotékami. A viděli jsme, kolik chyb dělají lidé ve svých rozhodnutích, říká David Bureš. Proto vytvořil společnost, která zajistí, že investice do bydlení je efektivní. Na začátku je vyhledání nemovitosti. Flet má systém, který umí podle mnoha parametrů najít ideální investiční byt.
„Umíme vyhodnotit v daném projektu, kterých deset až patnáct procent bytů je super,“ říká Bureš. Samotný výběr začíná u mikrolokality. Společnost se zajímá pouze o 25 procent území Prahy. Právě lokalita je klíčovým hlediskem pro to, zda bude možné byt úspěšně pronajímat, nebo se v něm naopak ztratí peníze. „Každých čtrnáct dní se naše oddělení vyhledávání a oddělení pronájmu baví o tom, co funguje a co ne.“ Flet je tak díky mnoha rozhovorům se zájemci o pronájem schopný určit i přesnou ulici, o kterou je zájem.
Investiční byt dnes neznamená jen koupit a pronajmout. O tom, zda bude skutečně vydělávat, rozhodují data, lokalita i kvalitní správa. Společnost Flet proto investory provází od výběru nemovitosti přes pronájem až po dlouhodobou optimalizaci portfolia.
Koupit byt nestačí. Flet řeší za investory výběr, výnos i správu
Zprávy z firem
Investiční byt dnes neznamená jen koupit a pronajmout. O tom, zda bude skutečně vydělávat, rozhodují data, lokalita i kvalitní správa. Společnost Flet proto investory provází od výběru nemovitosti přes pronájem až po dlouhodobou optimalizaci portfolia.
A nejde jenom o lokalitu, ale i o další parametry. Bureš se svým týmem jich sleduje více než třicet. Na kterou stranu jsou okna, kde je hluk a kde není, jaké je to patro. To všechno rozhoduje o úspěšnosti investice do konkrétního bytu. Z tohoto pohledu je podle Bureše řada pražských developerských projektů nezajímavých.
Audit zvýší výnosnost
„Díváme se i na secondhand, ale tam najdeme týdně jeden, dva byty.“ Přestože jsou v Praze v nabídce tisíce bytů k pronájmu, investičně je podle něj většina nevhodná. Výběr vhodné nemovitosti je tak klíčem k výslednému zhodnocení investice. Společnost Flet kromě nalezení vhodného bytu umí také zprostředkovat financování, byt řádně připravit a dokončit, včetně jeho vnitřního vybavení. Po pronájmu se o něj dokáže dlouhodobě starat. Každý rok pak společnost vyhodnocuje, nakolik je pronájem finančně efektivní, a může doporučit další postup.
Lidé a firmy si konečně začínají uvědomovat, že nám ubývají suroviny. Ale vytěžovat druhotné suroviny se v Česku teprve učíme. Systém je ale nastavený nešťastně a k tomu ochota poskytovat nové služby související s recyklací od odpadářských firem je zatím nízká. To pak může ovlivňovat cenu materiálů s použitými recykláty, říká v rozhovoru pro Newstream Iveta Králová, projektová manažerka pro architekty a projektanty společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ Česká republika a místopředsedkyně představenstva České rady pro šetrné budovy.
Zbourat dům je snadné. Vrátit jeho materiály do výroby už tolik ne
Zprávy z firem
Lidé a firmy si konečně začínají uvědomovat, že nám ubývají suroviny. Ale vytěžovat druhotné suroviny se v Česku teprve učíme. Systém je ale nastavený nešťastně a k tomu ochota poskytovat nové služby související s recyklací od odpadářských firem je zatím nízká. To pak může ovlivňovat cenu materiálů s použitými recykláty, říká v rozhovoru pro Newstream Iveta Králová, projektová manažerka pro architekty a projektanty společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ Česká republika a místopředsedkyně představenstva České rady pro šetrné budovy.
Což může znamenat jak zvýšení nájmu, tak investici do rekonstrukce, nebo prodej a změnu portfolia. „S investorem řešíme celou cestu. Zjistíme veškeré informace, prvotně zjistíme jeho bonitu.“ Flet nyní každý rok dokáže zajistit hypotéky v objemu jeden a půl miliardy korun. Zároveň, pokud již investor nějaké nemovitosti vlastní, firma dokáže vyhodnotit, nakolik jsou efektivní.
David Bureš byl hostem podcastu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na oblíbených podcastových platformách. Jsme na Spotify i Apple Podcasts.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.