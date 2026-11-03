Trump a Putin tlačí na Peking. Chtějí dostat Sia k jednomu stolu
Ve hře je schůzka, která by k jednomu stolu přivedla tři nejmocnější geopolitické hráče současnosti. Američtí, ruští a čínští představitelé podle Financial Times jednají o možném setkání Donalda Trumpa, Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga v polovině listopadu v čínském Šen-čenu. Jedním z hlavních témat by mohla být válka na Ukrajině, definitivní dohoda ale zatím není.
Washington, Moskva a Peking jednají o možnosti uspořádat v polovině listopadu v čínském Šen-čenu společnou schůzku prezidentů Donalda Trumpa, Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga. Informoval o tom list Financial Times. Trump má do Číny přijet na summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství APEC.
„Pracuje se na organizaci takového setkání,“ potvrdil FT mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Čína zatím oznámila přípravu schůzky Sia s Putinem, případné setkání ve třech však nezmínila. Bílý dům věc nekomentoval. Trump se má se Si Ťin-pchingem na okraj summitu sejít už potřetí v letošním roce.
Výsledek zákulisních jednání je podle FT stále nejistý. Čína se podle některých zdrojů dosud nerozhodla, zda na trojstrannou schůzku přistoupí, zatímco Washington a Moskva mají na Peking tlačit, aby s ní souhlasil.
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Ukrajina i jaderné zbraně
Složitým bodem zůstává také agenda, na které by se všichni tři prezidenti shodli. Je pravděpodobné, že by se jednání alespoň částečně týkalo války na Ukrajině. Trump už dříve uvedl, že je podobnému formátu otevřený, a zdůrazňoval také potřebu jednat o kontrole jaderných zbraní.
Možnost trojstranného summitu se objevila už v říjnu. The Wall Street Journal tehdy napsal, že Putin navrhl setkání Trumpa, Sia a sebe s cílem jednat o ukončení více než čtyři a půl roku trvající války na Ukrajině, kterou v únoru 2022 rozpoutalo Rusko.
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