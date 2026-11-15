Stanislav Šulc: Spojení Tesly se SpaceX dává smysl. Hlavně Elonu Muskovi
Byl by to jeden z největších investičních tahů posledních let. Již v prosinci by prý mohlo dojít k oficiálnímu oznámení spojení Tesly a SpaceX do jedné firmy. Nebo možná je na čase začít používat nový termín jako superfirma nebo megafirma. Spojily by se tím klíčové podniky, v nichž má dominantní slovo Elon Musk. Tedy pokud by svatbu dvou firem odsouhlasili i akcionáři a možná i antimonopolní úřady v USA. Co by to znamenalo pro samotné akcionáře? To je složitější.
Čísla hovoří jasně. Spojením Tesly a SpaceX do jediné firmy by vznikl kolos s aktuální tržní kapitalizací zhruba 3,4 miliardy dolarů, což by ji automaticky katapultovalo mezi největší firmy světa, aktuálně na pozici číslo 4 mezi pátý Amazon a třetí Microsoft.
Výhody podobného propojení dvou firem jsou poměrně zřejmé. První je posílení role CEO obou společností, tedy Elona Muska, který ve SpaceX drží hlasovací majoritu. V Tesle podobné výsostní postavení sice formálně nemá, ale zároveň je nadále platný investory odsouhlasený plán, který mu dává velké pravomoci s potenciálně obřím bonusem, pokud naplní zdánlivě absurdní růstová KPIs.
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Vesmírná loď Starship se v pátek večer po více než 22 hodinách od startu poprvé úspěšně vrátila na základnu v Texasu zvanou Starbase. Speciální ramena na startovací věži zachytila vysoko nad zemí druhý stupeň rakety, ukázal přímý přenos firmy SpaceX.
Pro samotné firmy může spojení také dávat smysl, pokud se zformalizuje propojení vývoje obou firem. Musk a jeho managementy jistě dokážou vymyslet velké výhody z jeho rozsahu, stejně jako potenciální škrty, které by z firmy vytvořily téměř dokonale efektivní firmu.
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Vypadá to teoreticky jako investiční ráj a držitelé akcií budoucího superpodniku si již nyní mohou v duchu propočítávat budoucí výnosy. Ve skutečnosti může drobným investorům nabídnout úplně jiný scénář. Bude hodně záležet na tom, jak by k samotnému mergi došlo a na přesných podmínkách budoucího fungování firmy.
A jak naznačil prospekt SpaceX před vstupem na burzu, Musk se s nějakými ohledy na menší investory příliš netrápí. Ostatně i díky tomu bylo IPO SpaceX největší v historii navzdory tomu, že firma neslíbila žádný reálný růstový a výnosový plán. Navíc investoři souhlasili s poměrně krutými podmínkami pro odvolávání managementu, které je bez Muskovy podpory v podstatě neuskutečnitelné.
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Zprávy z firem
Měl změnit svět pick-upů, místo toho uvolní místo robotaxi. Tesla kolem poloviny roku 2027 ukončí výrobu Cybertrucku ve své texaské továrně, oznámil Elon Musk. Kontroverzní vůz nenaplnil prodejní ambice a provázely ho problémy s kvalitou. Přednost nyní dostane autonomní Cybercab, píše CNBC.
Bude tedy dobré sledovat, která z firem nakonec pohltí tu druhou. A jaké podmínky ve statutu firmy budou právě s ohledem na hlasovací práva o směřování společnosti. Je docela dost dobře možné, že si akcionáři odsouhlasí v podstatě neomezenou vládu Elona Muska nad řízením firmy, což nyní možná vypadá jako dobrý plán, ale nemusí tomu tak být vždycky.
Ostatně leccos naznačují vývoje akcií obou firem, které jsou enormně závislé právě na krocích nebo často „skandálech“ Elona Muska. Tesla letos odepsala téměř 11 procent a vývoj za dobu, kdy Musk neformálně vstoupil do vlády Donalda Trumpa (aby z ní později neslavně vystoupil), prochází sinusoidním vývojem nahoru dolů.
Akcie SpaceX sice vstoupily na burzu teprve letos v červnu, ale v mnoha ohledech vykazují podobný vývoj. Například obě akcie se na konci července dostaly na letošní minimum.
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Hvězdné IPO, tvrdý pád. SpaceX musí investorům dokázat, že není jen drahý sen
Trhy
SpaceX čeká první velký test po burzovním debutu. Akcie firmy Elona Muska od červnového maxima spadly téměř o polovinu a investoři nyní vyhlížejí výsledky, které mají ukázat, zda se příběh kolem Starlinku, raketového byznysu a umělé inteligence dá obhájit i čísly. Podle agentury Bloomberg ale firmě situaci komplikuje extrémní ocenění i blížící se uvolnění akcií za více než 100 miliard dolarů.
Bude zisková Tesla dotovat SpaceX?
Dalším problémem je nesouměřitelný byznys obou firem. Obě jsou sice vysoce inovativní, ale zatímco základ úspěchu SpaceX je v segmentu B2G, tedy v dotacemi poháněném byznysu vládních zakázek, Tesla se orientuje na B2C (případně B2B) sektor, cílí tedy na koncového zákazníka.
Ačkoli právě v oblasti osobní automobilové dopravy funguje velká konkurence, Tesle se po letech podařilo přetočit byznys do zisku (v což mnoho lidí nevěřilo), a i díky tomu akcie Tesly jsou relativně vysoko.
Naproti tomu SpaceX sice má částečně monopolní postavení, nicméně kvůli vysokým nákladům na budoucí vývoj (i kvůli touze budovat AI infrastrukturu), lze očekávat, že obří zisky nebude nabízet řadu let. Možná i dekád.
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Zprávy z firem
Sotva za sebou zavřel dveře už se ozývají hlasy, že by se měl vrátit. Dva významní investoři Nvidie vyzvali vedení společnosti, aby s hledáním nástupce Jensena Huanga nespěchalo. Podle nich je kolem jeho náhlé rezignace stále příliš mnoho otazníků a ukvapené rozhodnutí by mohlo poškodit akcionáře.
Zde opět lze chápat motivaci – ziskový byznys Tesly by mohl „dotovat“ avantgardní nápady SpaceX. A naopak Tesla by formálně měla výhody z vývoje vysoce inovativních technologií jako první na trhu, k čemuž ostatně měla vést i prezentace s „létajícím“ autem.
Když se Musk domlouvá s Muskem
Jenomže je to trochu opakovaný vtip, kdy Elon Musk vypráví pohádky, které část lidí chce slyšet a jsou ochotni za ně platit (v podobě akcií). Část si raději počká, až se začne vyjevovat realita. U Tesly se dočkali. Zda SpaceX doveze člověka na Mars, ve vesmíru zbuduje datová centra a na Měsíci budou jakési stanice, nota bene, jestli na tom všem SpaceX bude vydělávat, to je trochu jiný žánr, a ne každého investora to musí zajímat.
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Zprávy z firem
Elon Musk zvažuje další velký tah. Jeho vesmírná společnost SpaceX by se mohla spojit s automobilkou Tesla. Miliardář myšlenku, o níž se v poslední době spekulovalo, poprvé veřejně podpořil. Zatímco investoři řeší, jak by takové spojení vypadalo, SpaceX jim dala další důvod k pozornosti. Její čtvrtletní zisk totiž výrazně překonal očekávání.
Své si jistě řeknou i institucionální investoři, kteří drží významné podíly například v Tesle. Když spravujete mnohasetmiliardový fond a cílíte na konzervativní výnos kolem pěti sedmi procent, je pro vás docela podstatné, jestli dostáváte reálnou dividendu z prodeje aut, nebo čekáte, až někdo pošle první posádku na Mars. Navíc rizika spojená s potenciálním výbuchem raket také není úplně každý ochotný nést.
Podle aktuálních informací „jednání“ mezi oběma firmami nadále probíhají. Jedna část Elona Muska si nejspíš povídá s jinou částí Elona Muska, takže je otázka, co z toho bude. Drobní investoři v tom momentálně nemohou hrát žádnou roli a výraznější nelze očekávat ani při situaci, kdy se Musk s Muskem na mergi skutečně domluví.
Uvidíme, jakou podobu v prosinci, kdy se výsledky jednání očekávají, představí. Mimochodem na prediktivním trhu Polymarket se objevila sázka na to, že novým šéfem obřího podniku bude Jensen Huang, padlý šéf Nvidie. To by bylo vlastně velmi zajímavé spojení.