Mocenské trio se sejde v Číně. Trump, Putin a Si budou řešit atomovky, ne Ukrajinu
Tři prezidenti, tři jaderné mocnosti a jedna mimořádná schůzka. Donald Trump se ve čtvrtek v Číně setká s Vladimirem Putinem a Si Ťin-pchingem. Na programu budou jaderné zbraně a Írán, nikoli však válka na Ukrajině. Bílý dům připouští, že žádná dohoda se zatím neočekává. Podle analytiků tak může historicky neobvyklé setkání skončit především symbolickým gestem.
Americký prezident Donald Trump se ve čtvrtek 19. listopadu setká s prezidenty Číny a Ruska Si Ťin-pchingem a Vladimirem Putinem. Podle agentury Reuters to oznámila mluvčí Bílého domu Olivia Walesová. Trilaterální jednání se má zaměřit mimo jiné na omezení jaderných zbraní. Tématem rozhovorů bude také Írán, zatímco válka na Ukrajině by podle dosavadních informací na programu být neměla. Informovaly o tom agentury AP a AFP s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele.
Schůzka se uskuteční na okraj summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v jihočínském Šen-čenu.
Jaderné zbraně ano, Ukrajina ne
Vysoce postavený americký činitel stanici CNN sdělil, že se od jednání o jaderných zbraních žádná konkrétní dohoda neočekává.
„Popsal bych to jako jakýsi vstupní bod, první rozhovor, přinejmenším na úrovni nejvyššího vedení těchto zemí,“ uvedl.
Samostatné bilaterální jednání mezi Trumpem a Putinem se podle zdroje agentury Reuters neplánuje. Japonská agentura Kjódó zároveň uvedla, že americký prezident se během své asijské cesty nesetká ani se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem.
Trumpa bude na cestě do Číny doprovázet také americký miliardář Elon Musk, informovala agentura Reuters. Samotného jednání tří prezidentů se však nezúčastní.
Agentura AP označila setkání amerického, ruského a čínského prezidenta za bezprecedentní. Podle analytiků však může mít spíše symbolický než praktický význam. Očekávání, že jednání přinese zásadní diplomatický průlom, jsou totiž nízká.
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