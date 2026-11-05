Trump slábne, Rusko a Čína mohou přitvrdit, varuje americký analytik
Vítězství demokratů v obou komorách Kongresu může podle amerického analytika Roberta Kagana změnit kalkulace Moskvy i Pekingu. Pokud Rusko a Čína dospějí k závěru, že Donald Trump je politicky oslabený a jeho éra se chýlí ke konci, mohou se v příštích dvou letech chovat agresivněji. Kagan zároveň upozorňuje, že válka s Íránem vyčerpala část klíčových amerických vojenských zásob a oslabila přítomnost USA v Asii.
Politické oslabení Donalda Trumpa po volbách do Kongresu může podle Roberta Kagana z Brookings Institution povzbudit Rusko a Čínu k razantnějším krokům, píše CNBC. Kagan upozorňuje, že Moskva a Peking mohou příští dva roky vnímat jako příležitost, pokud nabudou dojmu, že Trump je „na odchodu“ a Spojené státy se později vrátí k jiné zahraniční politice.
Podle Kagana navíc nejde jen o politickou situaci ve Washingtonu. Válka s Íránem podle něj odkryla slabinu amerických vojenských kapacit, která může být zvlášť důležitá v Asii. Odhady Rozpočtového úřadu Kongresu uvádějí, že konflikt od června 2025 vyčerpal až dvě třetiny amerických interceptorů protiraketové obrany, především kvůli ochraně Izraele před íránskými útoky. Nasazení tří amerických letadlových lodí na Blízkém východě zároveň podle Kagana zmenšilo síly dostupné v Asii.
Listopadové volby v USA mají neobvykle hodně vítězů i poražených, zdaleka ne jen mezi kandidáty. Poraženě se cítí elita Silicon Valley, tedy technologičtí podnikatelé loajální Donaldu Trumpovi.
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Listopadové volby v USA mají neobvykle hodně vítězů i poražených, zdaleka ne jen mezi kandidáty. Poraženě se cítí elita Silicon Valley, tedy technologičtí podnikatelé loajální Donaldu Trumpovi.
Právě toho by podle něj mohla využít Čína. Kagan tvrdí, že Trump se nyní soustředí především na ekonomické dohody s Pekingem a nemá skutečný zájem Číně čelit, což podle něj může vést k jejímu ještě asertivnějšímu postupu. Citlivým bodem zůstává Tchaj-wan. Trump sice loni v prosinci schválil zbrojní balík pro ostrov v hodnotě 11 miliard dolarů, další balík za zhruba 14 miliard ale později zadržel a označil ho za „vyjednávací žeton“ při rozhovorech s Čínou.
Trump, Putin a Si mohou jednat společně
Kaganova slova přicházejí ve chvíli, kdy Spojené státy, Čína a Rusko jednají o možné schůzce Trumpa, čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a ruského prezidenta Vladimira Putina během summitu APEC v Šen-čenu. Peking potvrdil, že o setkání tří hlav států komunikuje s příslušnými stranami, konkrétní agenda ale zatím zveřejněna nebyla.
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Názory
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Putin měl už v říjnu navrhnout trojstranný summit, na němž by se jednalo také o ukončení války na Ukrajině. U stolu by přitom podle tehdejšího návrhu nebyl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Kagan se domnívá, že Moskva i Peking mohou případné oslabení Trumpa vnímat jako omezené časové okno. „Pokud bude jasné, že Donald Trump je na odchodu a že se Spojené státy možná vracejí k něčemu, co by se dalo nazvat normálem, pak mohou oba, Rusko i Čína, dospět k závěru, že právě příští dva roky jsou dobou, kdy je potřeba jednat,“ uvedl.
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