Huangův comeback? Silicon Valley ho chce zpět do Nvidie
Za Jensena Huanga se po jeho odchodu z čela Nvidie postavila část Silicon Valley, zaměstnanci i investoři. Petice za jeho návrat už získala přes 160 tisíc podpisů a podporu vyjádřil i Elon Musk. Návrat ale komplikují pokračující vyšetřování i hledání nového šéfa firmy, píše CNBC.
Za návrat Jensena Huanga do čela Nvidie se rozjíždí stále silnější kampaň. Internetovou petici „Stand with Jensen“ už podle CNBC podepsalo více než 160 tisíc lidí a podporu jí vyjádřili i známí technologičtí manažeři, zaměstnanci společnosti a někteří významní akcionáři.
Mezi nejvýraznější podporovatele patří šéf Tesly Elon Musk, který na síti X uvedl, že petici podepíše. Připojili se také šéf Epic Games Tim Sweeney nebo generální ředitel Y Combinatoru Garry Tan. Web petice zároveň upozorňuje, že uváděná profesní příslušnost podporovatelů není nezávisle ověřena.
Huang minulý týden rezignoval na funkci prezidenta, generálního ředitele i člena představenstva Nvidie po sérii zpráv o mimomanželských vztazích, včetně vztahu se ženou podezřelou z vazeb na čínské zpravodajské služby. Nvidia následně jmenovala dočasnou generální ředitelkou dlouholetou finanční šéfku Colette Kress.
Byl by to jeden z největších investičních tahů posledních let. Již v prosinci by prý mohlo dojít k oficiálnímu oznámení spojení Tesly a SpaceX do jedné firmy. Nebo možná je na čase začít používat nový termín jako superfirma nebo megafirma. Spojily by se tím klíčové podniky, v nichž má dominantní slovo Elon Musk. Tedy pokud by svatbu dvou firem odsouhlasili i akcionáři a možná i antimonopolní úřady v USA. Co by to znamenalo pro samotné akcionáře? To je složitější.
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Názory
Byl by to jeden z největších investičních tahů posledních let. Již v prosinci by prý mohlo dojít k oficiálnímu oznámení spojení Tesly a SpaceX do jedné firmy. Nebo možná je na čase začít používat nový termín jako superfirma nebo megafirma. Spojily by se tím klíčové podniky, v nichž má dominantní slovo Elon Musk. Tedy pokud by svatbu dvou firem odsouhlasili i akcionáři a možná i antimonopolní úřady v USA. Co by to znamenalo pro samotné akcionáře? To je složitější.
Nvidia hledá nástupce, Huang zvažuje návrat
Představenstvo společnosti nyní hledá trvalého nástupce a chce posuzovat interní i externí kandidáty. Zároveň pokračuje nezávislé vyšetřování okolností, které vedly k Huangovu odchodu.
Podle Financial Times ale Huang s blízkými spolupracovníky možnost návratu probírá. Jeden z jeho spojenců uvedl, že podporovatelé dávají dohromady skupinu významných představitelů Silicon Valley, která má za jeho návrat lobbovat a hledat podporu i v Bílém domě.
CNBC zároveň píše, že se za Huanga postavili i někteří současní a bývalí zaměstnanci Nvidie. Část z nich veřejně vyzdvihuje jeho vedení firmy, technickou kulturu i osobní přístup k zaměstnancům.
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Trhy
Anthropic míří na Nasdaq s ambicí přepsat burzovní rekordy. Výrobce AI modelů chce v primární nabídce získat až 64,4 miliardy dolarů a spolu se soukromým umístěním akcií může objem transakce dosáhnout až 90,4 miliardy dolarů. Zájem investorů je podle Bloombergu mimořádný, objednávky už téměř sedminásobně převyšují počet nabízených akcií.
Podporu má i mezi investory
Za opatrnější postup při výběru nového šéfa Nvidie se vyslovili také někteří velcí akcionáři. Šéf Altimeter Capital Brad Gerstner a Gavin Baker z Atreides Management vyzvali představenstvo, aby při rozhodování zvážilo všechny možnosti, včetně Huangova návratu.
Ne všichni ale považují comeback za reálný. Bývalý ředitel komunikace Bílého domu Anthony Scaramucci upozornil, že Huang čelí probíhajícím vyšetřováním, která podle něj představují zásadní překážku pro rychlý návrat.
Skeptický je také Dan Ives ze společnosti Yorkville Ives & Co. Podle něj petice a veřejný tlak mohou Nvidii spíš dál rozptylovat, hlavním úkolem současného vedení ale zůstává obnovení stability a důvěry investorů.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Firma mezitím pokračuje v hledání nového šéfa. Podle Financial Times oslovila jako možného nástupce také generálního ředitele společnosti Arm Reneho Haase, Nvidia však uvedla, že formálně zatím žádného kandidáta neangažovala.
Pozornost investorů se teď přesouvá k hospodářským výsledkům Nvidie za třetí fiskální čtvrtletí. Ty firma zveřejní v úterý a prozatímní vedení bude pod tlakem, aby trh ujistilo, že personální otřesy nenarušily další směřování společnosti.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.