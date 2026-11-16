Babiš požadavky z Letné odmítl. „Nebudu je zvažovat,“ vzkázal Milionu chvilek
Ani statisícová demonstrace na Letné nepřiměla premiéra Andreje Babiše ke změně postoje. Požadavky Milionu chvilek na odvolání Tomia Okamury z čela Sněmovny či odebrání ministerstva obrany SPD odmítl a vláda trvá také na zrušení televizních a rozhlasových poplatků.
Ani masová demonstrace na pražské Letné nepřiměla premiéra Andreje Babiše (ANO) ke změně postoje. Požadavky Milionu chvilek na odvolání předsedy SPD Tomia Okamury z čela Sněmovny a odebrání ministerstva obrany SPD nezvažuje. Řekl to dnes ráno na letišti v pražských Kbelích před odletem na třídenní pracovní návštěvu Izraele.
Na nedělním protestu na Letné se podle organizátorů shromáždilo 350 tisíc až 450 tisíc lidí. Šlo tak zřejmě o největší demonstraci v Česku od konce roku 1989.
„Nebudu je zvažovat,“ řekl Babiš k požadavkům spolku.
Babiš neustupuje ani u poplatků
Milion chvilek požaduje také stažení zákona, který ruší rozhlasový a televizní poplatek, převádí financování České televize a Českého rozhlasu na stát a ubírá jim peníze. K této výzvě se Babiš vyjádřil už v neděli. Vláda podle něj poplatky zruší, protože to má smysl a kabinet tím plní svůj program. Spolek zároveň po vládě žádá skutečný dialog a jiný styl vládnutí.
Okamuru chce Milion chvilek odvolat z čela Sněmovny mimo jiné kvůli jeho podílu na nočním projednávání změny zákona o financování veřejnoprávních médií. Vláda po předem neohlášeném jednání v pátek 23. října posunula návrh ve Sněmovně do druhého čtení následující den brzy ráno. Hlasování v pevně stanoveném čase podle textu znemožnilo další vystoupení opozice.
Největší demonstrace od listopadu 1989 se symbolicky koná také v listopadu. Záminkou jsou televizní poplatky, podstatou však je, stejně jako před sedmatřiceti lety, nespokojenost s vládou. Tehdy se režim rychle zhroutil, vyžene tentokrát půlmilionová Letná osazenstvo Strakovky?
Babiš potřebuje demonstrace jako prase drbání
Názory
Největší demonstrace od listopadu 1989 se symbolicky koná také v listopadu. Záminkou jsou televizní poplatky, podstatou však je, stejně jako před sedmatřiceti lety, nespokojenost s vládou. Tehdy se režim rychle zhroutil, vyžene tentokrát půlmilionová Letná osazenstvo Strakovky?
Spor o obranu i veřejnoprávní média
Milion chvilek kritizuje také působení SPD v čele ministerstva obrany. Podle spolku strana systematicky rozkládá obranyschopnost státu a ohrožuje národní bezpečnost, například propouštěním klíčových lidí, snižováním rozpočtu, neplněním závazků či neposíláním vojáků na spojenecká cvičení.
Okamura už v neděli požadavky odmítl s tím, že Milion chvilek dlouhodobě prosazuje názory opozičních stran a spolupracuje s nimi.
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Babiš dnes znovu odmítl také tvrzení, že změna financování České televize a Českého rozhlasu představuje útok na demokracii. „My jsme nikdy do obsahu České televize nezasahovali. Budeme postupovat podle směrnice Evropské komise,“ řekl. Připomněl také, že o změně jednal s generálním ředitelem ČT Hynkem Chudárkem.
Evropský akt o svobodě médií (EMFA) vyžaduje přiměřené, udržitelné a předvídatelné financování médií veřejné služby. Podle mezinárodních novinářských organizací a Syndikátu novinářů ČR financování ze státního rozpočtu v navrhované podobě tyto podmínky nezaručuje. Babiš i další představitelé vládní koalice už dříve připustili, že se návrh může ještě změnit.
Český národ povstal proti bezohlednému tlačení klíčových zákonů potmě, narychlo a bez diskuse, řekl na úvod dnešní demonstrace na podporu veřejnoprávních médií na pražské Letné předseda pořádajícího spolku Milion chvilek Mikuláš Minář. Podle Mináře dorazilo na Letnou asi 400 tisíc lidí. Policie uvedla, že počty účastníků nezveřejňuje a ani dnešek nebude výjimkou. Premiér Babiš v reakci uvedl, že respektuje právo na protest, ale zrušení poplatků vláda stejně prosadí.
Na Letné proti vládě demonstrovaly statisíce lidí. Poplatky za TV a rozhlas stejně zrušíme, říká Babiš
Politika
Český národ povstal proti bezohlednému tlačení klíčových zákonů potmě, narychlo a bez diskuse, řekl na úvod dnešní demonstrace na podporu veřejnoprávních médií na pražské Letné předseda pořádajícího spolku Milion chvilek Mikuláš Minář. Podle Mináře dorazilo na Letnou asi 400 tisíc lidí. Policie uvedla, že počty účastníků nezveřejňuje a ani dnešek nebude výjimkou. Premiér Babiš v reakci uvedl, že respektuje právo na protest, ale zrušení poplatků vláda stejně prosadí.