RECENZE: Nový iPhone Duo změní kapsu v plnohodnotnou kancelář
Většina recenzí nového iPhonu Duo se zaměřuje na to nepodstatné – jestli skládací displej vydrží mnohdy nesmyslné nároky, které v reálném provozu nenastanou. To podstatné, s čím Apple tradičně bojuje s konkurencí, je užitečnost a nabídka řešení reálných problémů, kterým uživatel čelí. A tady se ukazuje skutečná síla první „skládačky“ od Applu. Duo totiž nenabízí dvě zařízení v jednom, ale vlastně tři.
Zodpovězení následující otázky je důležité pro pochopení, co iPhone Duo skutečně nabízí. Chcete vyzkoušet, jestli inovativní displej vydrží 75 tisíc otevření a zavření za sebou, nebo potřebujete co možná nejsmysluplnější mobilní zařízení, na kterém vyřídíte v podstatě všechno v osobním i profesním životě?
Podívejte se na iPhone Duo a možnost, které nabízí:
Pokud vás trápí prasknutí displeje po 75 tisících otevření a zavření displeje bez jediné pauzy, asi nemusíte číst dál, protože videa, která takto testují nový iPhone, určitě někde najdete. Pokud vás ale zajímá, proč se Applu povedlo vytvořit asi nejzajímavější telefon od uvedení původního iPhonu, čtěte dál.
Tvar, na který si zvyknete
První zásadní informace zní: iPhone Duo není jen mobil, není dokonce „jen“ mobil a tablet, ale v mnoha ohledech nabídne možnost pracovat na něm jako na počítači. Apple vytvořil dokonale variabilní zařízení, které se chová trochu jinak při různém otevření/zavření displeje a při odlišných způsobech postavení telefonu například na stole.
Nejjednodušší je zavřený telefon. Nabízí příjemný lesklý displej, který má tvar „pasu“, tedy na levé části je ostře pravoúhlý, pravé okraje jsou příjemně zakulacené. Ačkoli první den dva může mít uživatel mírné problémy, jak jednou rukou vše ovládat, po krátké zvykací fázi přichází okouzlení. Mobil totiž padne do ruky mnohem přirozeněji než běžné mobily mající tvar vysokého obdélníku. A po třech dnech vám může klasický mobil vypadávat z ruky.
Najednou se ukazuje, že podlouhlý mobil je vlastně nesmysl, který jsme si nechali vnutit a zvykli jsme si na něj. Zvyknout si na passport tvar bude mnohem snazší. Ano, pro některé uživatele možná může být problém váha, to je ale zkrátka daň, kterou u první generace takového produktu lze pochopit. Navíc v porovnání s high-endovými iPhony 18 není rozdíl dramatický.
Co je podstatné: opravdu velkou část běžných úkonů od psaní vzkazů, volání, surfování na webu a sociálními sítěmi zvládnete se složeným iPhonem. Díky tomu baterka vydrží paradoxně déle než u standardních mobilů.
Mobil, tablet i počítač v jednom
Nutnost otevřít telefon přichází při složitějších operacích. Nativní Apple aplikace nabízí velmi zajímavé kombinace, postupně se je učí i designéři třetích stran. Velmi často aplikace fungují tak, že vlevo bývají nejrůznější soupisy či seznamy, vpravo pak detaily vybraných položek. Takto fungují mailoví klienti nebo populární komunikátor Whatsapp, postupně se to jistě stane etalonem i pro další aplikace.
Samozřejmě velký displej si nejvíce užijí ti, kteří na iPhonu sledují filmy, čtou knihy či různé podklady v různých formátech. Apple krátce po vydání telefonu umožnil využití Apple Pencil na obsluhu telefonu či psaní poznámek, což funkcionality dále rozšiřuje.
Na rozkládací iPhone fanoušci značky Apple čekali několik let. A nyní se konečně dočkali. Telefon nazvaný Apple Duo se v pátek 23. října začal prodávat po celém světě, objednávky Apple spustil přesně před týdnem. Poptávka byla taková, že pokud si někdo chce nyní nový telefon teprve koupit ve standardních obchodech, bude si na něj muset počkat několik měsíců.
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Zprávy z firem
Na rozkládací iPhone fanoušci značky Apple čekali několik let. A nyní se konečně dočkali. Telefon nazvaný Apple Duo se v pátek 23. října začal prodávat po celém světě, objednávky Apple spustil přesně před týdnem. Poptávka byla taková, že pokud si někdo chce nyní nový telefon teprve koupit ve standardních obchodech, bude si na něj muset počkat několik měsíců.
Pro uživatele, kteří telefon chtějí využívat zejména jako náhradu za kancelářské vybavení, je tu pak jeden opravdový gamechanger. Když Duo rozevřete do pravého úhlu, postavíte vnějším displejem na stůl a otevřete aplikaci, v níž lze psát (Poznámky, Word, Pages, Pošta), na spodní části rozevřeného displeje se objeví klávesnice, na které lze napsat skutečně libovolně dlouhý text. Zcela pohodlně, bez překlepů, rychle, efektivně.
Právě toto mnoha lidem z praxe ukázalo, že Duo není jen telefon či tablet (k němuž si většina profesionálů přikupuje klávesnice), ale skutečně zastane velkou část prací, které doposud byly nejpříjemnější na počítači.
Ve vlaku i na palubě letadla
Ostatně pravoúhlé postavení má i další důležité využití pro uživatele. Například při sledování filmu či seriálu takto iPhone skutečně stojí na libovolné podložce, díky velikosti jej můžete využít i v letadle nebo ve vlaku.
Hned několik podstatných inovací pak Duo nabízí těm, pro něž je mobilní telefon zejména náhradou za foťák. Opět můžeme začít pravoúhlým rozevřením. Když takto iPhone položíte na podložku a otevřete aplikaci Fotoaparát, objeví se nová funkce: při jejím využití můžete při focení klidně nechat mobil stát na podložce a jít před čočku pózovat. Aplikace totiž i díky AI pozná, kdy má vyfotit. A dělá tak pokaždé, kdy se vaše postavení nebo grimasa změní. Pro skupinové fotky je to nový impuls, který mnohým chyběl.
Apple se chystá prolomit jedno ze svých dlouholetých technologických tabu. Americký gigant oznámil na 28. října produktovou prezentaci, na níž má představit první MacBook s dotykovým displejem. Novinka má nabídnout také technologii OLED a funkci Dynamic Island známou z iPhonů. Vedle zásadně přepracovaného MacBooku Pro se očekává nový iMac, dostupnější MacBook s čipem M6 a vylepšený iPad mini. Informovala o tom agentura Bloomberg.
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Zprávy z firem
Apple se chystá prolomit jedno ze svých dlouholetých technologických tabu. Americký gigant oznámil na 28. října produktovou prezentaci, na níž má představit první MacBook s dotykovým displejem. Novinka má nabídnout také technologii OLED a funkci Dynamic Island známou z iPhonů. Vedle zásadně přepracovaného MacBooku Pro se očekává nový iMac, dostupnější MacBook s čipem M6 a vylepšený iPad mini. Informovala o tom agentura Bloomberg.
Snad ještě větší využití má mobil při focení po úplném rozevření. Když fotíte někoho jiného, můžete mu na vnějším malém displeji ukázat, co zrovna sami vidíte, a dotyčný může říct, kdy má snímek vzniknout. Pak tu je ještě dětská varianta, kdy malé děti sledují zábavnou animaci a rodiče mohou dítě vyfotit při smíchu.
Přístup Applu se nemění, dává uživateli nástroj
Jsou to drobnosti, ale Apple ukazuje, že pro něj inovace není jen technický problém. Jde o to dát uživatelům nový nástroj, po němž buď toužili, nebo o něm ani nevěděli, že by jim usnadnil práci. A v tom Apple zůstává Applem a nemusí se stydět, že uvedl skládačku na trh roky po části konkurence. Přístup konkurence bývá opačný – vytvoří technické řešení a je na uživateli, ať objeví funkce. Apple nabízí komplexnost, smysl a samozřejmě značku a ekosystém. Oba přístupy mají zastánce i odpůrce, Apple ale dokázal, že i jeho přístup vede ke skvělým zařízením.
Přes celkové nadšení, které Duo může vzbuzovat, tu jsou problémy, které je potřeba zmínit. A některé mohou představovat i důvod, proč pro některé uživatele bude mít smysl si počkat třeba na druhou generaci Dua.
Investoři často věří, že se rozhodují racionálně, na základě dat a ekonomických analýz. Ve skutečnosti však jejich rozhodování zásadně ovlivňují emoce. Strach z promarněné příležitosti, panika při propadech trhů nebo přílišná náklonnost k akciím, které už vlastní, mohou vést k drahým chybám. Vladimír Holovka, šéf investiční platformy XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko, v podcastu Newstream Byznys Talks vysvětluje, proč emoce nelze vypnout a jak si nastavit pravidla, která investora ochrání před vlastními rozhodnutími.
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Newstream TV
Investoři často věří, že se rozhodují racionálně, na základě dat a ekonomických analýz. Ve skutečnosti však jejich rozhodování zásadně ovlivňují emoce. Strach z promarněné příležitosti, panika při propadech trhů nebo přílišná náklonnost k akciím, které už vlastní, mohou vést k drahým chybám. Vladimír Holovka, šéf investiční platformy XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko, v podcastu Newstream Byznys Talks vysvětluje, proč emoce nelze vypnout a jak si nastavit pravidla, která investora ochrání před vlastními rozhodnutími.
Jedním z nich je již zmíněná hmotnost telefonu, která bez krytu dosahuje 250 gramů. Nicméně jde o podobnou váhu jako u konkurence (ta osciluje od zhruba 201 gramů u menších zařízení po téměř 300 gramů u třískládačky čínské konkurence), navíc ji do určité míry kompenzuje právě vhodný tvar. Navíc se ukazuje, že konkurenci se postupně daří váhu snižovat, tuto tendenci nejspíš lze očekávat i u Applu.
Absence FaceID zamrzí
Dalším často opakovaným nedostatkem je absence FaceID, které pro uživatele dalších iPhonů patřilo dlouhodobě k nejčastěji využívaným mechanismům. A ano, návrat k otiskům prstů je trochu bolestivý. Jak uvedl Tomáš Čupr na síti X, nikdy vás nenapadne, jak důležitá a často používaná funkce to je, dokud o ni nepřijdete.
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Názory
Byl by to jeden z největších investičních tahů posledních let. Již v prosinci by prý mohlo dojít k oficiálnímu oznámení spojení Tesly a SpaceX do jedné firmy. Nebo možná je na čase začít používat nový termín jako superfirma nebo megafirma. Spojily by se tím klíčové podniky, v nichž má dominantní slovo Elon Musk. Tedy pokud by svatbu dvou firem odsouhlasili i akcionáři a možná i antimonopolní úřady v USA. Co by to znamenalo pro samotné akcionáře? To je složitější.
A z výraznějších problémů je důležité zmínit ještě poněkud „osekaný“ fotoaparát, který kvůli sestavení telefonu nemá teleobjektiv. Duo tak nabízí maximálně dvojnásobný optický zoom, na rozdíl třeba od aktuální špičky iPhone 18 Pro Max, který má osminásobný zoom. Z pohledu uživatele je sice pravda, že prakticky použitelné fotky vyjdou maximálně ze čtyřnásobného zoomu, ale i tak může slabší soustava objektivů někoho odradit.
Konečný verdikt
Apple Duo je opravdu mimořádný telefon, za kterým stojí mnoho vývoje, a tentokrát to je i poznat. Apple přitom pokračuje ve své misi, kdy uživatelům dává smysluplné nástroje, které jim usnadní práci a nenabízí technologii bez obsahu. Díky flexibilitě a správnému nastavení funkcionalit se z jednoho zařízení různými variacemi stávají zařízení tři a vedle telefonu s Duem získává uživatel i tablet a počítač.
Tomu odpovídá cena, která startuje na 55 tisících. Je to hodně za telefon? Je to málo za telefon, tablet a počítač? Jak ukazuje aktuální nedostupnost telefonů a možnost objednávky s dodáním až příští rok, o zájem se Duo bát nemusí.
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