newstream.cz Politika Co se děje v Macinkově rezortu? Ministr jde k Babišovi na kobereček

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka
ČTK
ČTK
ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce na koaliční radě hovořit s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) o plánované reorganizaci úřadu. Předseda vlády to řekl Deníku N. Koaliční rada se sejde v pondělí ráno. Macinka uvedl, že své kroky Babišovi vysvětlí.

Podle Deníku N chce Macinka zrušit řadu odborů i například sekci bezpečnostní a multilaterální, kterou vede Veronika Stromšíková. Do její sekce patří například odbor sankcí, kybernetického prostoru a odolnosti vůči hybridnímu působení, který chce Macinka podle serveru přesunout pod jinou část úřadu. Oddělení globálních rizik a odolnosti by se pak mělo zrušit.

„Nikdo z diplomatů se na mě neobrátil, ale na koaliční radě se zeptám pana Macinky, co se tam děje, protože se na mě obrací novináři,“ řekl Babiš Deníku N.

Podle některých médií mají na ministerstvu skončit vrchní ředitelé několika sekcí, podle webu Seznam Zprávy se má i obměnit pozice státního tajemníka, přičemž Radka Rubeše by měl nahradit Miloslav Stašek, český velvyslanec ve Spojených státech. Macinka tento týden sdělil, že reorganizace bude komplexní, připravuje se ve spolupráci s experty a že zatím nikoho nepropustil.

Odborová organizace ministerstva ve vyjádření, které má k dispozici, uvedla, že s politováním sleduje hektické snahy o změnu systemizace. Úřad podle ní musí zajistit projednání změny v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, odbory ale dostaly málo času.

Andrej Babiš

Babiš se začal usmívat. Čistky běží hladce

Názory

Andrej Babiš se v pondělí stal premiérem, v úterý předstoupil před novináře s první várkou schválených zákonů. Nebylo toho málo, zlevnění energií, stavební zákon, deklarace k emisním povolenkám ETS 2. Na dotaz, jestli bude tempo vládnutí i v příštích dnech rychlé, s úsměvem odpověděl: „Tempo je dobré“.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Organizace chce také vědět, na jaká místa budou přesunuti kariérní diplomaté včetně vrchních ředitelů sekcí, kdo bude vykonávat agendu zaměstnanců ze zrušených míst či jak bude zajištěna kontinuita chodu ministerstva. Odbory se také táží, kolik peněz se změnami ušetří a zda jsou v nadcházejících týdnech a měsících v plánu další kroky.

Opoziční hnutí Starostové a nezávislí (STAN) v sobotní výzvě předsednictvu vládního hnutí ANO reorganizaci kritizovalo. Struktura úřadu se podle STAN mění narychlo a bez analýz. Macinka uvedl, že systemizace byla projednána s řadou uznávaných velvyslanců a ani jedno místo v zahraničí se neruší. O zastavení „čistky“ na ministerstvu žádali také Piráti ústy své poslankyně Kateriny Demetrashvili.

„Jako ministr zahraničních věcí považuji za důležité, aby naši diplomaté v zahraničí odváděli kvalitní práci. Ani jedno místo v zahraničí se neruší. Nářky, že systemizace byla provedena bez konzultací s odborníky, jsou mimo. Systemizace byla projednána s řadou uznávaných velvyslanců s desítkami let zkušeností,“ sdělil v sobotu Macinka.

Francouzský prezident Emmanuel Macron
Aktualizováno

Putin je připraven jednat s Macronem, zní z Kremlu

Politika

Ruský prezident Vladimir Putin je připraven jednat s prezidentem Francie Emmanuelem Macronem, pokud k tomu bude oboustranná vůle. Podle textu, který zveřejnila ruská agentura RIA Novosti, to uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Elysejský palác toto oznámení přivítal, informuje agentura AFP.

ČTK

Přečíst článek

„Chovají se jako rudé gardy na dobytém území“

Jeho předchůdce ve vedení resortu Jan Lipavský (za ODS) dnes v televizi CNN Prima News řekl, že na úřadu se dějí nejbrutálnější politické čistky od revoluce. „Chovají se jako rudé gardy na dobytém území, ničí odborný expertní aparát,“ poznamenal. Dopady to podle něj může potenciálně mít i na bezpečnost země.

Babiš tento týden řekl, že vláda ANO, SPD a Motoristů chce na provozu ministerstev ušetřit pět procent. Ministři dostali za úkol připravit na pondělní zasedání kabinetu personální změny na svých úřadech. Podle Deníku N je ale Babiš s intenzitou Macinkovy reorganizace resortu nespokojen.

Macinka dočasně vede i ministerstvo životního prostředí. Ve čtvrtek sdělil, že se tam již nepočítá se sekcí ochrany klimatu.

Jak si nastavit longevity předsevzetí na další rok? Pomůže náš nový seriál

Zdraví, wellness, biohacking
iStock
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová

Začátek nového roku bývá tradičně spojen s potřebou změny. Předsevzetí symbolizují nový začátek, obnovenou motivaci a ochotu převzít odpovědnost za vlastní zdraví, tedy každodenní kvalitu života. Často ale takové plány končí hned zkraje roku. V nové sérii přináší zkušená autorka biohackingu a longevity Alžběta Shejbalová strategii, aby to tak neskončilo.

Předsevzetí končí špatně ani tak ne proto, že by lidem chyběla vůle nebo informace, ale proto, že samotná předsevzetí jsou od počátku nevhodně koncipována. Vycházejí spíše z pocitu obecné nespokojenosti a konkrétní představy ideálního stavu, nikoli z realistického zhodnocení toho, co je pro nás prakticky dlouhodobě udržitelné.

Typická novoroční předsevzetí totiž bývají formulována jako požadavky na výkon. Začnu cvičit, budu jíst zdravěji, zhubnu, budu produktivnější, budu na sebe přísnější. Tyto plány nepopisují skutečný problém, pouze naznačují prostředek, kterým má být vyřešen. Chybí jim pojmenování konkrétní zátěže, se kterou se organismus dlouhodobě potýká, a která se opakuje bez ohledu na krátkodobé pokusy o nápravu.

Pracujte se směrem, ne s cílem

Z pohledu dlouhodobého zdraví a longevity je klíčové trvale přijmout fakt, že tělo není pasivní objekt, který lze libovolně optimalizovat, ale adaptivní holistický systém, jenž reaguje na soubor podnětů z vnějšího prostředí a vlastních rutinních opatření. Pokud se člověk opakovaně cítí unavený, přetížený, podrážděný nebo má pocit, že jeho kapacita nezvládá běžné nároky dne, optikou potenciální změny to není osobní selhání nebo naše či cizí vina, ale primárně je to informace. A právě s touto informací je dobré při tvorbě funkčního předsevzetí pracovat. Nevhodně nastavená změna se často vzniká z pocitu, že je třeba se opravit, zlepšit nebo dohnat nějaký deficit. Funkční změna vychází z potřeby stabilizovat systém, který právě k takové změně dostává dlouhodobě indicie.

Biohacking: Prokrastinace není lenost. Mozek reaguje na stres, hrozby a emoční napětí

Enjoy

Prokrastinace není otázkou lenosti ani nedostatku disciplíny, ale složitým fenoménem, který vzniká na pomezí emocí, myšlení a fyziologických mozkových procesů. Časté odkládání úkolů je většinou výsledkem aktivní strategie zvládání nepříjemných emocí - rozhodujeme se podle okamžité potřeby snížit stres a zmírnit vnitřní napětí.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Při plánování změn proto dává větší smysl pracovat se směrem než s izolovanými cíli. Cíl je konkrétní a časově omezený výsledek, zatímco směr vyjadřuje dlouhodobý způsob, jakým se člověk staví ke svému zdraví. A z hlediska longevity je právě směr rozhodující. Určuje, jaká rozhodnutí bude člověk činit v běžných dnech, kdy nemá ideální podmínky, dostatek energie ani motivace. Pokud je směr nastaven realisticky, jednotlivé cíle se konkrétní situaci přizpůsobují lehčeji bez nutnosti neustálé tvrdé sebekontroly. Důležitým krokem je proto realistické zhodnocení minulosti. Kdy se objevovala únava, v jakých situacích se zvyšovalo napětí, co bylo dlouhodobě energeticky neudržitelné a co se nedařilo změnit ani při dobré vůli.

Funkční předsevzetí proto často vypadají méně ambiciózně, než by člověk čekal. Z biologického hlediska je stabilizace klíčovou podmínkou jakékoli další adaptace. Organismus, který se nachází v dlouhodobém stresu, není schopen efektivně reagovat na další zátěž, i kdyby byla prezentována jako zdravá nebo žádoucí. Z tohoto důvodu je prvních několik týdnů nového roku vhodné vnímat spíše jako diagnostickou fázi než jako období maximálního výkonu. Smyslem není udělat co nejvíce změn, ale ověřit, které úpravy mají skutečně pozitivní dopad na každodenní fungování. I malá měna, která je udržitelná v lednu, únoru i březnu, má tak z hlediska dlouhodobého zdraví nesrovnatelně vyšší hodnotu než krátkodobý entuziasmus následovaný vyčerpáním a návratem k původní rutině.

Pokud chceme prioritizovat longevity, není to projekt na jeden rok ani soubor izolovaných rozhodnutí. Je to dlouhodobý proces, ve kterém se člověk průběžně vrací k otázce, zda jeho způsob fungování podporuje vitalitu, nebo ji postupně zhoršuje. Funkční předsevzetí představují vědomou dohodu se sebou samým o tom, že dlouhodobě udržitelný stav zdraví nebude vedlejším produktem našeho každodenního života, ale jednou z jejich základních ambicí. Takový posun v uvažování tvoří základ předsevzetí, která mají šanci fungovat nejen několik týdnů, ale dlouhodobě, protože respektují nastavení lidského organismu. A právě na tomto základě je možné v dalších krocích začít plánovat konkrétní změny v oblasti spánku, stresu, pohybu a výživy tak, aby podporovaly zdraví i za několik let, nejen v prvních měsících nového roku.

Další díly seriálu, jak si chytře nastavit předsevzetí v jednotlivých wellness oblastech, najdete na newstream.cz vždy v neděli. 

Pomerančová marmeláda s rakytníkem

Biohacking: Dětem dejte sladké a těžkou peřinu

Enjoy

Proč děti potřebují sladkosti? Jaké vitamíny a doplňky stravy by měly mít? A jak podpořit vývoj mozku? Dočtete se v dalším pokračování úspěšného seriálu Biohacking.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Dvoračky jsou zpět. Krkonošská legenda se po letech vrací v moderním kabátě

Krkonošská bouda Dvoračky
ČTK
nst
nst

Jedna z nejznámějších krkonošských bud se po dlouhé pauze znovu otevírá hostům. Dvoračky na svahu Lysé hory v Rokytnici nad Jizerou projdou 26. prosince slavnostním návratem do provozu. Dva a půl roku byly zavřené – a dnes jsou k nepoznání.

Původně mělo jít jen o částečnou opravu. Realita ale rozhodla jinak. Dřevomorka narušila statiku natolik, že bylo nutné celou stavbu zbourat. Zůstaly jen základy a opěrná zeď. Na jejich místě vyrostla věrná replika, která ctí historii, ale nabídne komfort odpovídající dnešním nárokům. Cena? Přibližně 30 milionů korun.

11 fotografií v galerii

Atmosféra zůstala zachována

Výsledek stojí za to. Nové Dvoračky mají 18 dvoulůžkových pokojů a každý z nich vlastní koupelnu a toaletu – což dříve nebývalo samozřejmostí. Přibyl výtah, moderní technické zázemí i prostorné sklepy. Tradiční horská atmosféra zůstala, pohodlí se ale posunulo o několik úrovní výš.

Restaurace zatím otevřená nebude. Stravování pro ubytované hosty i nadále zajišťuje sousední Štumpovka, což je v tomto koutě hor osvědčený model. Provoz dvou velkých restaurací by byl dnes personálně i ekonomicky velmi náročný.

Hotel Hořec po rekonstrukci

Místo demolice rekonstrukce. Kulík s architekty z ADR zachránil hotel v Malé Úpě

Reality

Rekonstrukce centra Hořec v Horní Malé Úpě navazuje na dlouhodobou spolupráci ateliéru ADR s místním lyžařským areálem SKIMU.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Dvoračky a Štumpovka leží ve výšce 1140 metrů nad mořem na oblíbené křižovatce turistických tras – z Rokytnice, Harrachova i Špindlerova Mlýna. Místo má dlouhou historii sahající až do roku 1707, kdy zde stály původní Rokytenské dvorské boudy. Současní majitelé se o tuto lokalitu starají už více než tři desetiletí a postupně jí vrátili někdejší lesk.

Zájem o ubytování je znát už teď. Silvestrovské termíny jsou z větší části obsazené, další zimní pobyty si ale lidé nechávají otevřené. Trend rezervací „na poslední chvíli“ dorazil i na hřebeny Krkonoš.

Pro ty, kteří hledají spojení horské tradice, klidu a nového komfortu, jsou Dvoračky ideální zimní zastávkou. Staré dobré hory – jen o něco pohodlnější než dřív.

