Češi se na stáří nepřipravují: Polovina z nich spoléhá na stát, kapacity přitom chybí

Češi se na stáří nepřipravují: Polovina z nich spoléhá na stát, kapacity přitom chybí

Více než polovina Čechů opomíjí přípravy na nesoběstačnost ve stáří
Plánovat a připravovat se zodpovědně předem na situaci, kdy se stanou ve stáří nesoběstačnými, je ochotná jen menšina lidí v Česku. Většina Čechů, 53 procent, spoléhá na to, že náklady na jejich péči pokryje stát. Jen třetina je připravena nést náklady sama. Pomoc od jiných členů rodiny očekává 12 procent osob. Vyplývá to z průzkumu, který pro neziskovou organizaci Mila a s NN Životní pojišťovnu uskutečnila agentura MindBridge mezi 1000 respondenty.

„Finanční příprava na stáří je stále spíš výjimkou než pravidlem. Přitom zajistit péči ze svého, nebo jen s pomocí blízkých, je velmi náročné,“ uvedl ředitel externí distribuce NN Životní pojišťovny Petr Němeček.

Dnešní třicátníci mají přitom podle odborníků poloviční šanci dožít se 95 let. Jen do roku 2050 se má počet lidí starších 75 let zdvojnásobit a zhruba třetina z nich bude dlouhodobou péči potřebovat. Jenže systém sociálních služeb s tímto vývojem nestíhá držet tempo, uvedli autoři průzkumu. Chybí podle nich pečovatelé i kapacity v domovech, a tak péče o seniory zůstává z velké části na samotných rodinách.

Podle průzkumu by 82 procent Čechů v případě potřeby dlouhodobé péče chtělo zůstat v domácím prostředí. Z toho 52 procent si přeje zůstat doma v péči rodiny a 30 procent doma s profesionálními službami. Zbylých 18 procent by upřednostnilo institucionální zařízení.

Negativní vlivy

Pečovat o své blízké je podle průzkumu ochotno 93 procent dotazovaných v produktivním věku. Podle dat ministerstva práce a sociálních věcí má s péčí o blízké má zkušenost 40 procent dospělých, nejčastěji žen ve věku 45 až 65 let. A přestože uvádějí, že postarat se o blízké je normální, tak až 61 procent z nich uvedlo, že tato činnost měla negativní vliv na jejich život i partnerské vztahy.

Česko by za deset let potřebovalo asi 34 tisíc nových lůžek v domovech, stacionářích a dalších zařízeních pro seniory či lidi s demencemi. Loni jich bylo zhruba 76 800. Do poloviny století by mělo přibýt dalších 29 tisíc míst. Důvodem je stárnutí a s ním spojené nemoci, vyplývá to z propojených údajů ze zdravotnického a sociálního informačního systému a výsledků predikcí, které v pátek představili ministr práce v demisi Marian Jurečka (KDU-ČSL) a šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

