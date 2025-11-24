Slovinci řekli „ne“ legalizaci asistované sebevraždy. Rozhodlo těsné hlasování

Nový magazín právě vychází!

Slovinci těsně odmítli přijetí zákona o asistované sebevraždě. Více než 53 procent voličů hlasovalo v referendu proti přijetí zákona, ukazují výsledky po sečtení 99 procent hlasů. Volební účast činila více než 40 procent, uvedl server 24ur.com.

Proto, aby referendum bylo platné, byla potřeba účast nejméně 20 procent z 1,7 milionu oprávněných voličů.

Zákon, který přiznává nevyléčitelně nemocným lidem právo na asistovanou sebevraždu, schválili slovinští poslanci v červenci. Jeho přijetí přitom loni předcházelo konzultační referendum, v němž se pro něj vyslovilo 55 procent Slovinců. Odpůrci však po schválení zákona shromáždili více než 40 tisíc podpisů a vynutili si další referendum o této kontroverzní otázce.

Zákon, o kterém se hlasovalo v referendu, přiznává jednotlivci právo na asistovanou sebevraždu v případě nesnesitelného utrpení, přičemž účinnou látku by si do těla podával sám. Takové utrpení musí být na základě názoru lékaře důsledkem závažné nevyléčitelné nemoci nebo jiného vážného trvalého poškození zdraví, musejí být vyčerpány veškeré možnosti léčby a zároveň nesmí existovat důvodné očekávání vyléčení nebo zlepšení stavu pacienta. Zákon naopak nepřipouští možnost asistované sebevraždy v případě utrpení způsobeného duševní chorobou nebo „únavou ze života“.

Asistovaná sebevražda je akt, při kterém se nemocný člověk připraví o život s pomocí lékaře. Při eutanazii usmrtí nemocného sám lékař. V Česku jsou asistovaná sebevražda i eutanazie nezákonné. Asistovanou sebevraždu povolují z evropských států například Švýcarsko (také pro cizince za úplatu), Rakousko a Švédsko. Eutanazie je uzákoněna v Evropě v Nizozemsku a Belgii (od roku 2002), Lucembursku (2009), Španělsku a Portugalsku (2023).

