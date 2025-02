Dalibor Martínek: Řidičák by nyní neudělal ani zkušený řidič. Stát opět utahuje šrouby

Je až šílené, v co se zvrhnul český způsob udělování řidičských průkazů. Neustálé veřejné opakování lobbistických skupin autoškol a ministerstva dopravy o nehodách mladých vrcholí v naprosto neprůchodný systém, kdy se mladí děsí, zda budou moci řídit auto. A firmy se živí na přípravách na testy, a testy jsou úplně nesmyslné.

Reklama

V Česku už mladí asi nikdy nebudou řídit auto, protože celý systém po Rakousko-Uhersku neskutečně nabobtnal. Sorry, mládežníci. Přestože vás je každoročně sto tisíc žadatelů.

Zkusil jsem si po desítkách let za volantem vyplnit test „na nečisto“ ze stránek ministerstva dopravy. 25 cvičných otázek. Musíte splnit 85 procent, jinak propadáte. Dosáhl jsem 68 procent. Sedm chybných odpovědí. Asi budu muset po desítkách tisících kilometrů bez nehod vrátit řidičák. Snad ne, bylo to jenom na nečisto. Ale aktuálními zkouškami bych neprošel.

Tak například, zkuste, zkušení řidiči odpovědět na otázku z testu: Provozovatel motorového vozidla odpovídá: Za A: Za škodu vyvolanou zvláštní povahou provozu motorového vozidla. Za B: Pouze za škodu, která byla vyvolána porušením jeho právních povinností. Za C: Pouze za škodu, která byla vyvolána porušením povinností řidiče tohoto vozidla.

Na první pohled se zdá, že odpověď B a C se moc neliší, asi jsou v tom nějaké právní nuance. Co je osmnáctiletému člověku do toho. Dal jsem béčko. Špatně. Podle testu je správná odpověď A. Tady jsem propadl. Nevím, co je zvláštní povaha provozu motorového vozidla. Jako že mu prdne guma? Jak taková nepochopitelné otázka má rozhodovat o tom, kdo může v Česku řídit auto a kdo ne?

Reklama

Nebo ještě jedna perla z testu: Zastavit znamená: Co byste na to řekli? Zastavit asi znamená, že auto zastaví. Nebo to má nějaký jiný význam? Test nabízí tři varianty. Za A, uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu. Za B, zastavit vozidlo z důvodu dávání přednosti chodcům na vyznačených přechodech pro chodce nebo vozidlům na křižovatce. Za C, uvést vozidlo do klidu na dobu nejvýše 10 minut.

Za mě jsou všechny tři odpovědi správné. Vždy zastavuji u přechodu, když přes něj jdou chodci. Ale není to v terminologii zkoušky snad jen „pozastavení“? Nebo „připobrždění“? Nebo něco ještě jiného? Netuším. Dal jsem B, opět špatně. Protože podle testu zastavit znamená A, uvést automobil do klidu (před přechodem je také v klidu), po dobu nezbytně nutnou a tak dále. Asi to je nějaký nový předpis pro rozvážku Rohlíku.

Touto nesmyslnou sadou otázek se mají prokousat uchazeči o řidičský průkaz. Je to šikana.

Mladí si nejspíš připlatí

Ministerstvo dopravy testování zlehčuje ve smyslu, že je to jen takový testík, že mladí řidiči to nakonec zvládnou. Co to má znamenat? Že když si připlatí za opakované testy, tak to nakonec dostanou? Vydíraní úředníky a státními předpisy? Pořídit si řidičský průkaz skupiny B, na auto, nyní stojí 14 až 20 tisíc korun. To už je dostatečná částka, aby se mladému adeptovi věnoval zkušený lektor a naučil ho vše, co je potřebné. Ale ne. Ministerstvo vymyslí tak šílené otázky, že si mladí lidé, spíše tedy jejich rodiče, musí ještě připlatit za zkoušku testů nebo jejich opakování, aby z jejich peněženek odešlo ještě více peněz.

Ministerstvo dopravy je u toho blahosklonné. Mladí prý bourají, ať platí. A učí se nesmysly. Od loňska máme řidičák na zkoušku, má ho přes dvě stě tisíc mladých. Přitom počet nehod se z dlouhodobého hlediska nijak nemění. Jde opět jen o úřední šikanu kolem řízení aut. Za posledních deset let bylo podle policejních statistik nejvíc nehod 16. ledna roku 2018. A to 548. 16. ledna roku 2023, když ještě neplatil řidičák pro mladé, jich bylo 264. Nijak to nesouvisí s tím, jak šílené otázky klade ministerstvo začínajícím řidičům. Nehoda je okamžitá situace, nepochopitelné otázky z testů na řidičský průkaz na tom nic nezmění.

Stát prostě jen komplikuje dostupnost základního nástroje mobility, v duchu bobtnajícího aparátu, bez hlubší myšlenky, jen z vůle moci. V Česku se dlouhodobě bavíme o omezování zvůle úřadů, ale na trajektorii jejího utahování vůči občanům se nic nemění.

Dalibor Martínek: Úřad prezidenta je zbytečný. A teď ještě Pavel naštval důchodce Názory Česko není prezidentský stát. Když byl prezidentem Zeman, provokoval veřejnost i politiky hloupými výroky. Asi ho to vnitřně uspokojovalo. Nijak to ale nesouviselo s fungováním tohoto státu. Petr Pavel se drží zkrátka. Ale ani marketingové fotostory z pouště na Dakaru nejsou součástí dění v této zemi. Jsou to hezké fotografie Pavla sedícího v písku. Toť vše. Dalibor Martínek Přečíst článek

Dalibor Martínek: Drahé nájmy se z Prahy přelily do regionů Názory Podle údajů společnosti Bezrealitky, která se věnuje prodeji a pronájmu nemovitostí, vyskočila výše nájmů začátkem roku ve 13 ze 14 krajů v meziročním srovnání dvouciferně. Dalibor Martínek Přečíst článek