Česko letos financuje ruskou válku na Ukrajině i skrze historicky rekordní dovoz ruské oceli

Profimedia
Lukáš Kovanda
Česká republika letos prudce navyšuje dovoz oceli z Ruska, a to až na suverénní historický rekord. Od ledna do srpna dovezla přes 537 tisíc tun této suroviny, meziročně o 43 procent více, vyplývá z dat ČSÚ. Hodnota tohoto dovozu dosáhla zhruba 6,7 miliardy korun. Česko tak nadále pomáhá financovat ruské válčení na Ukrajině, přestože od přímého odběru ruské ropy a zemního plynu se již odstřihlo.

Ocel představuje klíčovou surovinu při výrobě aut nebo ve stavebnictví. Česko ji přitom letos z Ruska dováží suverénně nejvíce, konkrétně 6,4krát více než z Kazachstánu, který v roce 2025 podle dat ČSÚ představuje druhého největšího dovozce oceli do Česka. Česko také letos od ledna do srpna dovezlo z Ruska zhruba 8,5krát více oceli než ve stejném období roku 2015.

Klíčovým důvodem dramaticky navýšeného dovozu z Ruska je ztráta konkurenceschopnosti českého ocelářství a postupné ukončování tradice českého ocelářství. Třinecké železárny, poslední zbývající ocelárna v Česku, varují, že budou muset odejít do zahraničí. Klíčovými důvody jsou podle jejího šéfa Romana Heideho emisní povolenky, tedy poměrně drahé energie, a obecně tlak EU na dekarbonizaci. Heide to letos v září řekl českému vydání časopisu Forbes.

Po 160 letech hrozí konec výroby oceli na území ČR, což nahrává Rusku. Klíčovým viníkem jsou emisní povolenky EU. Mezinárodní asociace pro obchodování s povolenkami ale i tak žádá uspíšení zahájení podeje povolenek pro domácnosti.

Pokud by Třinecké železárny opustily Česko, přijde jeho území o průmyslovou prvovýrobu oceli po dlouhých 160 letech. Průmyslově se totiž ocel na území dnešního Česka vyrábí nepřetržitě od roku 1865, kdy se začalo s výrobou oceli v konvertorech ve Vítkovicích. Ukončení výroby oceli v Česku by bylo zvláště absurdní v čase probíhající války „za humny“, tedy na Ukrajině, neboť ocel představuje základní surovinu i zbrojního průmyslu.

 

Konec českého ocelářství tak může vyhovovat ruským zájmům hned ze dvou důvodů. Nejen proto, že zajišťuje Rusku zdroj rostoucích příjmů, z nichž může financovat válku na Ukrajině. Ale i proto, že skomírání právě i českého ocelářství znesnadňuje možnosti EU Rusko účinně odstrašovat. Je pochopitelně pikantní, že EU chce Rusko odstrašovat jeho vlastní ocelí. Za těchto hledisek se emisní povolenky a celý Green Deal EU stávají hned dvojitým bezpečnostním ohrožením České republiky.

Uhlíkové clo

Další ránou českému ocelářství a další nahrávce zájmům Ruska mohou být již od ledna příštího roku takzvané emisní povolenky na dovoz čili uhlíkové clo. Ty EU bez výraznějšího zájmu médií naplno zavádí za zhruba dva měsíce, hned zkraje roku 2026, přičemž zásadně poškodí některé sektory české ekonomiky, v čele právě s ocelářstvím. Ohrozí zaměstnanost a vyvolá inflační tlaky, aniž by země mimo EU, tedy včetně Ruska, byly zásadněji dotčeny. Plyne to z článku v odborném žurnálu Energy Economics, který dopady uhlíkového cla podrobuje zevrubné analýze.

Definitivně bylo uhlíkové clo schváleno v květnu 2023 coby součást balíku Fit for 55 a produkce oceli v Česku klesne kvůli těmto novým povolenkám o 20 procent, plyne z uvedeného článku.

Nové povolenky EU na dovoz jsou sice primárně namířeny proti zemím mimo EU, které produkují bez emisních povolenek nebo při jejich výrazně nižší ceně. Tyto ekonomiky ale uhlíkové clo EU paradoxně zdaleka nepoškodí tolik jako ekonomiky samotné EU, zejména její východní části. Důvodem je fakt, že EU postupně s náběhem povolenek na dovoz ukončí přidělování průmyslových povolenek EU ETS1 zdarma. Volné přidělování Brusel umožňuje z velké části v obavě eurounijního průmyslu ze ztráty konkurenceschopnosti vůči zemím mimo EU, které povolenky nezavedly nebo je mají levnější. Tato obava však podle Bruselu začne být se zavedením uhlíkového cla lichá.

 

Ukončení přidělování povolenek EU ETS1 zdarma bude tlačit cenu těchto povolenek vzhůru, což zasáhne zejména země východní části EU, které jsou obecně chudší a stále si s sebou táhnou zátěž energeticky nehospodárné průmyslové výroby z doby socialismu před pádem železné opony. Tento druhý efekt stažení povolenek zdarma v řadě sektorů, a zejména v zemích východní části EU, převáží první ochranářský efekt v podobě vzestupu protekcionismu v souvislosti se zavedením uhlíkového cla.

Dopad na jednotlivá nejvíce zatížená odvětví zachycují grafy níže, které pocházejí ze zmíněného odborného článku v žurnálu Energy Economics, jenž vyšel letos v únoru. Sloupcové grafy zachycují také to, že dopad na některé země EU bude mnohem tíživější než na země mimo EU (které jsou v pravé části daných grafů).

Nový zlatý věk vztahů. USA a Japonsko podepsaly dohodu o dodávkách vzácných zemin

Donald Trump a premiérka Japonska Sanae Takaičiová
profimedia.cz
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump a japonská premiérka Sanae Takaičiová podepsali smlouvu o dodávkách vzácných zemin a kritických nerostů. "Vztahy s Japonskem budou pevnější než kdy dříve," prohlásil Trump při setkání s Takaičiovou. Konzervativní politička zdůraznila Trumpovu snahu o ukončování konfliktů ve světě a řekla, že doufá v nový zlatý věk vztahů obou zemí, napsala agentura Reuters.

V dohodě o dodávkách se USA a Japonsko zavázaly ke zefektivnění a deregulaci lhůt a procesů povolování těžby vzácných zemin a společném řešení nekalých obchodních praktik. Čína, která zpracovává více než 90 procent světových vzácných zemin, nedávno zpřísnila omezení jejich vývozu. Spojené státy mají jen jeden funkční důl na vzácné zeminy, uvedla agentura Reuters. Kovy vzácných zemin jsou důležitými součástmi pro výrobu elektromobilů, stejně jako pro různé vyspělé technologie v elektronice a v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

USA a Japonsko zváží také dohodu o vzájemném doplňování zásob a budou spolupracovat s dalšími mezinárodními partnery na zajištění bezpečnosti dodavatelského řetězce, stojí v dohodě.

Náprava vztahů po celní válce

Americký prezident se sešel s první japonskou premiérkou v době, kdy obchodními vztahy dlouholetých spojenců otřásla Trumpova dovozní cla, které pro Japonsko činí 15 procent. Původně byla tato cla 25procentní, Trump je ale snížil, když se předchozí japonská vláda v září rozhodla pro investice 550 miliard dolarů (11,4 bilionu korun) v USA.

Šéf Bílého domu prohlásil, že obchodní dohoda obou zemí je férová. Zároveň ocenil, že Japonsko si v USA objednalo novou dodávku vojenského vybavení. Zopakoval, že předchozí premiér Šinzó Abe byl jeho přítel, vztahy s novou premiérkou by však mohly podle něho být ještě pevnější.

Donald Trump a Vladimir Putin

Stanislav Šulc: Trumpův řád aneb Nobelova cena dealu

Názory

Posledních 15 let sledujeme pokus byznysmenů ovládnout geopolitiku i politiku. Ve světě je toho největším příkladem Donald Trump, u nás se po Andreji Babišovi již dorostli další miliardáři ke stejným choutkám. Tváří se to jako politika, ale politika to není. Je to show. A proto si Donald Trump nikdy nezaslouží svou vysněnou Nobelovu cenu míru. Nanejvýš tak jakousi Nobelovu cenu dealu z jeho golfového resortu Mar-a-Lago.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Takaičiová, která je ve funkci od minulého týdne, již před jednáním zdůrazňovala své blízké vztahy s Abem, což Trump přijal pozitivně. Premiérka dnes hovořila i o Trumpově roli při ukončování konfliktů v Pásmu Gazy a mezi Thajskem a Kambodžou. "Vysoce oceňuji to, jak se zasazujete o světový mír a stabilitu," řekla premiérka. Podle televize NTV se chystá navrhnout Trumpa na Nobelovu cenu za mír, o kterou americký prezident velmi usiluje.

Trump zavítal do Tokia při cestě po Asii, kterou zahájil o víkendu v Malajsii. Japonsko je druhou zastávkou a média ji označují za patrně nejvytíženější. Po pondělním setkání s císařem Naruhitem dnes ještě pronese projev na letadlové lodi George Washington a uspořádá večeři s podnikateli.

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon, kterým Rusko odstupuje od dohody se Spojenými státy o snížení zásob plutonia z jaderných hlavic z dob studené války. Příslušný dokument byl zveřejněn na úředním portálu. Zákon tento měsíc přijaly obě komory ruského parlamentu.

Dohodu podepsaly obě jaderné velmoci v roce 2000, ratifikována byla v roce 2011. V jejím rámci se USA a Rusko zavázaly zlikvidovat 34 tun plutonia, které zbylo po omezení jaderných arzenálů. Toto plutonium pokládaly obě země za přebytečné pro vojenské programy, poznamenal list Kommersant.

Ruská vláda letos v červenci předložila parlamentu návrh zákona o odstoupení od dohody. Za jednu z příčin označila záměr USA změnit postup likvidace plutonia bez souhlasu Ruska. USA plánují předat část zásob plutonia podnikatelské sféře, což podle tisku oslabí dominující postavení Ruska na světovém trhu dodávek uranu a také sníží náklady datových center na elektřinu, dodal ruský deník.

Maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico

Studená sprcha pro Orbána s Ficem. Trump chce, aby se zbavili dovozu ruské ropy, na níž jsou vysoce závislí

Názory

Slovensko a Maďarsko se ocitají v prekérní situaci. Americká administrativa chce, aby by se zbavily dovozu ruské ropy. Obě země jsou závislé na potrubním dovozu ropy z Ruska, avšak americký velvyslanec při NATO Matt Whitaker se dnes v rozhovoru pro Fox News nechal slyšet, že by měly přijít s plánem na odstřižení se od ní.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Dohoda o nakládání s plutoniem a jeho likvidaci (PMDA) zavázala Spojené státy i Rusko k likvidaci nejméně 34 tun plutonia určeného pro výrobu zbraní, což by podle amerických představitelů stačilo až na 17 tisíc jaderných hlavic.

Rusko už v roce 2016 pozastavilo naplňování dohody s odvoláním na americké sankce a na údajně nepřátelské akce proti Rusku, rozšiřování NATO a změny ve způsobu, jakým Spojené státy likvidovaly své plutonium.

Americký prezident Donald Trump
Trump reaguje na ruský jaderný test: Putin by měl raději ukončit válku na Ukrajině

Politika

Za nevhodné označil americký prezident Donald Trump nedělní oznámení ruského prezidenta Vladimira Putina o úspěšném testu mezikontinentální střely s jaderným pohonem. Putin by měl místo toho raději ukončit válku na Ukrajině, řekl šéf Bílého domu novinářům na palubě prezidentského letadla Air Force One. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov reagoval slovy, že na testu střely Burevestnik není nic, co by mělo narušit vztahy mezi Moskvou a Washingtonem, které jsou podle něj na minimální úrovni.

ČTK

Přečíst článek

Rusko a Spojené státy jsou největšími jadernými mocnostmi na světě a dohromady mají přibližně 8000 jaderných hlavic. V roce 1986 jich však měly odhadem 73 tisíc, napsala dříve agentura Reuters.

Západní vůdci obviňují Moskvu, že od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022 řinčí jadernými zbraněmi. Pár dní po invazi uvedl Putin jaderné síly do stavu maximální pohotovosti. Loni šéf Kremlu podepsal novou jadernou doktrínu snižující práh pro použití jaderných zbraní. V neděli Putin oznámil úspěšný test mezikontinentální střely s jaderným pohonem.

Mírová jednání mezi Moskvou a Kyjevem uvízla na mrtvém bodě navzdory snaze amerického prezidenta Donalda Trumpa o zprostředkování. Trump sliboval, že po lednovém návratu do Bílého domu rychle ukončí válku Ruska proti Ukrajině, ale minulý týden odložil na neurčito dříve oznámený summit s Putinem v Budapešti.

