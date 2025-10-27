Berlín by se měl učit od Prahy, jak začlenit ukrajinské uprchlíky, píše Die Welt
Česko by mohlo Německu posloužit jako vzor, jak dobře integrovat ukrajinské uprchlíky. Výzvu, kterou příchod statisíců Ukrajinců představoval, zvládla země bravurně, napsal v článku přední německý list Die Welt.
„Vzhledem k počtu obyvatel Česko po invazi Ruska na Ukrajinu přijalo více ukrajinských uprchlíků než kterákoli jiná země EU,“ napsal v článku Die Welt. Podle něj výzvu spojenou s jejich integrací Česko zvládlo s bravurou a mistrně. „Převážná část práceschopných příchozích našla pracovní místo, bydlí v běžných nájemních bytech a jejich děti chodí do školy,“ uvedl list. Zároveň dodává, že dosavadní úspěch s integrací Ukrajinců je jen „etapovým vítězstvím“.
Příčiny úspěšné integrace Ukrajinců v Česku vidí Die Welt mimo jiné v blízkosti češtiny a ukrajinštiny a také v tom, že už před invazí ruských vojsk na Ukrajinu v roce 2022 žilo v Česku mnoho Ukrajinců. K dispozici tak byla síť, která uprchlíky zachytila. Roli sehrála i relativně nízká finanční podpora českého státu a zároveň vysoké životní náklady srovnatelné s Německem, které podpořily rychlou integraci uprchlíků na pracovním trhu.
„A pracovní trh nově příchozí vděčně přijal,“ doplnil Die Welt. Upozornil ale také na to, že většina Ukrajinců přijala v Česku práci hluboko pod svou kvalifikací.
Podle Die Welt by se Německu vyplatilo podívat se na české úspěchy s integrací Ukrajinců v době, kdy rétorika německé vlády vůči ukrajinským uprchlíkům začíná přitvrzovat. „Tuto debatu přitom pohání vlekoucí se integrace,“ napsal německý list. V článku rovněž upozornil, že téma ukrajinských uprchlíků se v Česku objevilo i před nedávnými sněmovními volbami, mnoho bodů se jím ale stranám získat nepodařilo.
„Silný nárůst životních nákladů a energetická politika byly jako témata pro voliče daleko důležitější. Obecně platí, že integrace je velkým úspěchem,“ napsal Tobias Kaiser, který se v listu Die Welt věnuje evropskému hospodářství.
