Berlín by se měl učit od Prahy, jak začlenit ukrajinské uprchlíky, píše Die Welt

Česko by mohlo být pro Německo vzorem při integraci Ukrajinců
Česko by mohlo Německu posloužit jako vzor, jak dobře integrovat ukrajinské uprchlíky. Výzvu, kterou příchod statisíců Ukrajinců představoval, zvládla země bravurně, napsal v článku přední německý list Die Welt.

„Vzhledem k počtu obyvatel Česko po invazi Ruska na Ukrajinu přijalo více ukrajinských uprchlíků než kterákoli jiná země EU,“ napsal v článku Die Welt. Podle něj výzvu spojenou s jejich integrací Česko zvládlo s bravurou a mistrně. „Převážná část práceschopných příchozích našla pracovní místo, bydlí v běžných nájemních bytech a jejich děti chodí do školy,“ uvedl list. Zároveň dodává, že dosavadní úspěch s integrací Ukrajinců je jen „etapovým vítězstvím“.

Příčiny úspěšné integrace Ukrajinců v Česku vidí Die Welt mimo jiné v blízkosti češtiny a ukrajinštiny a také v tom, že už před invazí ruských vojsk na Ukrajinu v roce 2022 žilo v Česku mnoho Ukrajinců. K dispozici tak byla síť, která uprchlíky zachytila. Roli sehrála i relativně nízká finanční podpora českého státu a zároveň vysoké životní náklady srovnatelné s Německem, které podpořily rychlou integraci uprchlíků na pracovním trhu.

„A pracovní trh nově příchozí vděčně přijal,“ doplnil Die Welt. Upozornil ale také na to, že většina Ukrajinců přijala v Česku práci hluboko pod svou kvalifikací.

Podle Die Welt by se Německu vyplatilo podívat se na české úspěchy s integrací Ukrajinců v době, kdy rétorika německé vlády vůči ukrajinským uprchlíkům začíná přitvrzovat. „Tuto debatu přitom pohání vlekoucí se integrace,“ napsal německý list. V článku rovněž upozornil, že téma ukrajinských uprchlíků se v Česku objevilo i před nedávnými sněmovními volbami, mnoho bodů se jím ale stranám získat nepodařilo.

„Silný nárůst životních nákladů a energetická politika byly jako témata pro voliče daleko důležitější. Obecně platí, že integrace je velkým úspěchem,“ napsal Tobias Kaiser, který se v listu Die Welt věnuje evropskému hospodářství.

Americký prezident Donald Trump
Trump reaguje na ruský jaderný test: Putin by měl raději ukončit válku na Ukrajině

Za nevhodné označil americký prezident Donald Trump nedělní oznámení ruského prezidenta Vladimira Putina o úspěšném testu mezikontinentální střely s jaderným pohonem. Putin by měl místo toho raději ukončit válku na Ukrajině, řekl šéf Bílého domu novinářům na palubě prezidentského letadla Air Force One. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov reagoval slovy, že na testu střely Burevestnik není nic, co by mělo narušit vztahy mezi Moskvou a Washingtonem, které jsou podle něj na minimální úrovni.

ČTK

Přečíst článek

Babiš potvrdil shodu na programu vlády se SPD a Motoristy

Andrej Babiš
Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš s předjednanou podobou programu možné vlády ANO, SPD a Motoristů sobě v zásadě souhlasí. České televizi v podvečer řekl místopředseda ANO Karel Havlíček po jednání s Babišem. Podle Havlíčka spolu projednali hlavní kapitoly programu a kompromisy, kterých dosáhly s ostatními stranami budoucí koalice. Zopakoval, že vládní program z drtivé většiny kopíruje volební program ANO.

Babiš byl část tohoto týdne na dovolené, ale podle Havlíčka byl o výsledcích vyjednávání o programu průběžně informován. Dnešní jednání Havlíčka s Babišem trvalo asi dvě hodiny. „Řešili jsme některé konkrétní body z jednotlivých kapitol,“ uvedl. Nechtěl ale upřesnit, o kterých kapitolách jednali. „V některých věcech jsme logicky museli dělat kompromisy. Tak jsme si vysvětlili, kde to bylo. Ale jinak si myslím, že by tam neměl být žádný problém,“ řekl Havlíček.

Nedošlo k žádným ideologickým střetům

Z jednání během tohoto týdne má místopředseda ANO dobrý pocit. „Nedošlo tam k nějakým zásadním ideologickým střetům,“ dodal. Už v sobotu Havlíček řekl, že do chystaného vládního programu se podařilo „z drtivé většiny“ včlenit volební program ANO. Cílem byl podle něj program, který bude reflektovat „středopravé ukotvení vlády se sociální kontrolkou, kterou bude zajišťovat hnutí ANO“ a bude postavený konzervativně.

Babiš v pondělí prezidenta Petra Pavla seznámí s dosavadními výsledky vyjednávání o vládě ANO s SPD a Motoristy. Podle prezidentské kanceláře by politici měli diskutovat i o dalších chystaných krocích. Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová řekla dnes v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News, že předseda ANO bude prezidenta také informovat o základních tezích programu budoucí vlády. Havlíček dnes ČT řekl, že neví, jaká bude přesně pondělní náplň Babišovy schůzky s Pavlem, zda budou jednat i o programu či personálním obsazení vlády.

Ve středu pak koaliční rada ANO, SPD a Motoristů zřejmě projedná obsazení funkcí ve Sněmovně. Uvedla to dnes Schillerová na CNN Prima News. V čele dolní komory by podle dosavadních informací měl stanout předseda SPD Tomio Okamura. Dnes v pořadu Partie Terezie Tománkové nominaci pouze připustil, ale personální otázky komentovat nechtěl.

Vyjednavači hnutí ANO o budoucí vládě

Stanislav Šulc: Tři týdny po volbách a víme jen to, že skoro nic nevíme

Není to průšvih, je to standardní povolební jednání plné nestandardních událostí. Tak lze stručně shrnou tři týdny po volbách, které měly změnit když ne svět, tak alespoň Českou republiku. Jako vždy: revoluce se nekoná, politici rokují a možná nám někdy slavnostně oznámí, jak to tedy bude. A možná z toho nebudeme překvapení jen my, ale i část samotných aktérů.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Milei zlomil odpor opozice. Prezident upevnil svou moc a chystá další škrty

Javier Milei
Strana pravicového prezidenta Javiera Mileie jasně ovládla nedělní volby do části argentinského parlamentu považované za test popularity téměř dva roky vládnoucího politika prosazujícího tvrdé rozpočtové škrty. Získala přes 40 procent hlasů, zatímco levicová peronistická opozice dostala necelých 32 procent hlasů. Informovala o tom argentinská média po sečtení více než 95 procent volebních okrsků. Milei prohlásil, že voliči dali najevo vůli pokračovat ve změnách a slíbil, že prosadí další reformy, pokud budou potřeba.

Mileiova strana Svoboda postupuje (La Libertad Avanza, LLA) získala podle téměř konečných výsledků ve volbě 127 poslanců ze 257 členů dolní parlamentní komory 64 křesel. Opozičnímu bloku, který dosud držel v obou komorách většinu, připadne 44 mandátů, zbylé si rozdělí menší strany. Dosud měla Mileiova relativně nová strana pouze 37 poslanců. V senátu, kde měla zatím šest křesel, získala 14 mandátů.

„Dnes jsme překonali zlomový bod. Dnes začínáme budovat skvělou Argentinu,“ prohlásil Milei po oznámení výsledků. Voliči se podle něho rozhodli „nechat za sebou sto let dekadence“. Milei také vyzval guvernéry argentinských provincií a zákonodárce dalších stran ke spolupráci s jeho uskupením.

Úspěch je pro Mileie důležitý proto, že může dosud opozičně laděnému parlamentu zabránit v přehlasování prezidentského veta a usnadnit prosazení dalších protržních reforem.

Navzdory tomu, že volby vzbudily velké očekávání ve světě a zvláště ve Spojených státech, jejichž prezident Donald Trump je Mileiovým stoupencem a spojil s jeho budoucností finanční podporu Argentiny, v zemi samotné vyvolaly nejmenší zájem voličů od konce argentinské diktatury v roce 1983, píší média. K urnám v zemi, kde je účast povinná, přišlo necelých 68 procent voličů, což překonalo nejnižší účast 71,7 procenta v parlamentních volbách z roku 2021.

Miliardář Larry Ellison

Čísla nelžou. Nejlepší investice roku 2025 jsou Oracle, zlato a bitcoin

Kdo na začátku roku přemýšlel, jak nejlépe zhodnotit své investice, a vsadil na vývoj umělé inteligence, pravděpodobně neprodělal. Největší výnos mu ale mohly přinést poněkud jiné sázky. Třeba na zlato, bitcoin nebo na donedávna upozaďovaného technologického dinosaura Oracle.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Gratulace od Trumpa

Právě Trump byl mezi prvními státníky, kteří Mileiovi k vítězství blahopřáli, když jeho výhru označil za drtivou. Po říjnovém setkání se svým ideologickým spojencem v Bílém domě Trump podle AP uvedl, že pokud Milei ve volbách neuspěje, USA ukončí podporu Argentiny, která do její podfinancované ekonomiky napumpovala desítky miliard dolarů.

Analytici oslovení agenturou Reuters neskrývali velké překvapení, kterým podle nich jasné Mileiovo vítězství je. „Mnoho lidí se rozhodlo dát vládě další šanci,“ řekl šéf sociologického institutu AZC Gustavo Córdoba. Lidé se podle něho dosud bojí možné další ekonomické krize spojené s předchozími vládami a proto podpořili současného prezidenta. „V takovýto výsledek nemohli doufat ani nejzarytější Mileiovi zastánci,“ uvedl šéf americké větve konzultantské firmy Horizon Engage Marcelo García. Dodal, že triumf umožní Mileiovi snadno v parlamentu hájit své výnosy a zabránit přehlasování svého veta.

Libertariánský ekonom Milei už v prvním roce vlády prosadil razantní rozpočtové škrty, které předloni v kampani demonstroval i s motorovou pilou. Propustil desítky tisíc státních zaměstnanců, omezil peníze univerzitám, zrušil subvence na energie či snížil důchody a platy ve veřejném sektoru. Mnozí oceňují, jak se mu podařilo zkrotit hyperinflaci a dosáhnout prvního rozpočtového přebytku od roku 2010. Jeho šoková terapie ale uškodila střední třídě a důchodcům, kteří pravidelně pořádají proti vládě demonstrace.

