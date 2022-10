Babiš se konečně rozhoupal. Chci být prezidentem, prohlásil. Půjde do toho tvrdě, míní experti

Předseda opozičního hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš hodlá kandidovat na prezidenta republiky. Oznámil to dnes večer v televizi Nova. V pondělí požádá o důvěru předsednictvo hnutí. Pokud ji získá, obrátí se na poslance ANO, aby jeho kandidaturu podpořili. Chce hlavně hájit zájmy českých občanů, řekl.

„Když vidím, jak nefunguje vláda, jak nepomáhá lidem, jak je neakční, tak jsem se rozhodl do toho jít," prohlásil Babiš. Od začátku, kdy jako podnikatel vstoupil před jedenácti lety do politiky, měl a má podle svých slov jediný cíl - „aby se lidem v naší zemi žilo líp".

Velké šance nemám, tvrdí

Myslí si, že příliš velké šance na zvolení nemá. „Ale jsem velký bojovník a udělám vše pro to, abych lidi přesvědčil, že jsem dobrý kandidát na prezidenta," dodal.

ANO na pondělí svolalo tiskovou konferenci, na které má oficiálně představit svého prezidentského kandidáta. Ještě předtím se záležitostí bude zabývat užší vedení hnutí. Babiš do dnešního dne nevyloučil, ale ani nepotvrdil, že o nejvyšší funkci ve státě bude usilovat.

Politolog Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze očekává, že bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) povede prezidentskou kampaň absolutně bez zábran. „Vzhledem k tomu, jaké v uplynulých týdnech a měsících vysílal Andrej Babiš signály, byly do poslední chvíle ve hře všechny možné varianty," uvedl Just. Politolog míní, že Babišovi uškodilo lavírování do poslední chvíle, průzkumy jej nestaví do role favorita.

Tři měsíce brutální kampaně

O to agresivněji se ale podle něj expremiér vrhne do kampaně. „Očekávám, že kampaň povede absolutně bez zábran," řekl v reakci na Babišovo prohlášení. Také politolog Lukáš Jelínek míní, že Babiš půjde do voleb velmi tvrdě. „Asi si spočítal, že nemá co ztratit. Ani Fica na Slovensku prezidentská porážka neposlala do penze. Zato nás čekají skoro tři měsíce brutální kampaně,“ uvedl na Twitteru.

Babiš se dnes odpoledne sešel na zámku v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem. Vyjádření politici po schůzce novinářům neposkytli. Babiš na Nově řekl, že se Zemanem probírali dění ve světě i doma, hlavně ekonomickou situaci, životní úroveň občanů a fungování vlády.

Server Seznam Zprávy dnes napsal, že centrála hnutí vydala regionálním organizacím pokyn, aby hledaly vhodná místa pro Babišovy nové cesty po republice, které by měly začít v listopadu. V létě Babiš objížděl zemi v obytném voze, tvrdil, že nejde o jeho osobní kampaň.

Favority jsou Pavel, Babiš, Nerudová

První kolo prezidentské volby se bude konat 13. a 14. ledna, případné druhé o dva týdny později. Nejsilnější podpoře se podle posledních průzkumů těší armádní generál a bývalý náčelník vojenského výboru NATO Petr Pavel. K jeho nejvážnějším soupeřům by zřejmě spolu s Babišem patřila bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová.

V prvním kole prezidentských voleb by podle agentury Median v září vyhrál generál Petr Pavel. Je to poprvé od loňského září, kdy předstihl ve volebním modelu bývalého premiéra Andreje Babiše. Rozdíl je sice v rámci statistické chyby, ukazuje ale na dlouhodobě rostoucí preference Pavla a naopak stagnující u Babiše. Na třetím místě by skončila ekonomka Danuše Nerudová. Pavel by uspěl i v druhém kole volby. Pokud by Babiš postoupil do druhého kola, vyhrál by vždy ten druhý kandidát, vyplývá ze zatím posledního volebního modelu agentury Median.

Z ostatních kandidátů mají šanci na významnější podporu senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer, podnikatel Karel Janeček a odborář Josef Středula. V průzkumech se objevují také bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, poslanec SPD Jaroslav Bašta, bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima nebo podnikatel Tomáš Březina.