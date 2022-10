Dalibor Martínek: Babiš bude prezidentem. Od jara naplňuje vítěznou strategii, drahé energie mu jenom pomůžou

Bylo to jasné od začátku. Babiš dělal rok drahoty s oznámením, jestli bude nebo nebude kandidovat na prezidenta. Bylo snad až příliš průhledné, jak si hraje s veřejností. A už někdy v únoru či březnu se mluvilo o tom, že kandidaturu oznámí v říjnu. Stalo se.

Je celkem jedno, jakou formou to udělal. Že to jen tak plácnul v TV Nova. Podstatné je, že to je výsledek dlouhodobé, připravené strategie, na které maká celý tým profíků. Když někteří protikandidáti váhali nebo dosud sbírají podpisy, Babiš měl vše dopředu dobře spočítané.

On nemusel sbírat podpisy, má 72 poslanců. Na kandidaturu je nutných dvacet podpisů poslanců. On dostane 72 podpisů. Když bude chtít.

Důležitější než podpisy pro něj bylo, aby byl vidět ve veřejném prostoru. K čemu jinému by mu bylo dobré projíždět se v luxusním karavanu letní krajinou? On nepotřeboval sbírat podpisy. Potřeboval hezké fotky na Instagram, a také aby občas nějakou jeho hlášku z karavanu přebírala média.

S mediálním pokrytím nemá problém. Protože jak on sám dobře ví, jeho „ksicht“ prodává. Samozřejmě má celou věc sichrovanou svými vlastními médii. Prostě propracovaná strategie, do které patří i jeho úsměv prosťáčka.

Kauza Čapí hnízdo, která se v minulých dnech kupodivu dostala až před soud, mu plány nikterak nenabořila. Evidentně se cítí být silný v kramflecích. A to jak před soudem, tak před veřejností.

Oportunista a pragmatik

Někteří dosavadní kandidáti, Danuše Nerudová například, se okamžitě po oznámení Babišovi kandidatury snaží posílit dojem, který již přednesly některé výzkumy veřejného mínění. A sice, že v případném druhém kole, pokud by do něj Babiš postoupil, o čemž nikdo nepochybuje že se stane, by se proti němu voliči spojili ve prospěch druhého kandidáta. Obávám se, že je to v duchu přání otcem myšlenky.

Ač je to k nevíře, českému národu Babiš vůbec nevadí. Možná mu dokonce vyhovuje. Je to oportunista a pragmatik. A jací jsou Češi? Vlastně mu dobře rozumějí. Poslední obecní a senátní volby to jenom potvrzují, s ANO nemá nikdo problém, Babišovo hnutí bere třicet procent hlasů. Možná i výsledky nedávných voleb Babišovi zapadly do jeho prezidentského plánu. Dokonce spíš předpokládám, že s takovým volebním výsledek dopředu počítal.

A je tu jedna klíčová okolnost, která nakonec povede k tomu, že Babiš bude prezidentem. A kupodivu to není fakt, že se kamarádí s Milošem Zemanem. Je to bohužel skutečně tragický výkon vlády v boji s drahými energiemi. Na tom se Babiš, který neváhal zneužít Evropské dotace, a neváhá zneužít vlastně cokoliv, krásně povozí. Pojede na vlně zoufalství lidí, kterým naskakují faktury za plyn a elektřinu. Pojede na naštvanosti lidí, na jejich zlobě. Emoce lidí umí perfektně využít.

Dělat si iluze, že v druhém kole vyhoří, protože lidé chápou podstatu jeho temných stránek, je fikce. Lidem je Čapí hnízdo a jeho minulost v StB jedno. Volí ho. A on to dobře ví. A využije to. Na protikandidátech nenechá nit suchou. Teď teprve to rozjede. A jelikož to bude s cenou energií čím dál horší, a volí se v zimě, není nic, co by ho zastavilo. Premiéru Fialovi skutečně neposloužilo, že desítky tisíc lidí protestujících na náměstích ponižuje. Babiš bude prezidentem. Bohužel.