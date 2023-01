Politický diář Jany Havligerové: Prezidentský pátek třináctého aneb Nejslabší, máte padáka!

Jestli se ještě sami sebe ptáte, komu dát hlas v prezidentské volbě, tak už máte na rozhodnutí jenom pár dní. Kdo bude mít v pátek třináctého (a samozřejmě následující sobotu) smůlu, se ale zdá skoro jasné. Favorité prvního kola jsou s velkým náskokem Pavel, Nerudová a Babiš – alespoň podle průzkumů. A ty se prý tentokrát u prezidentské volby nezmýlí. Ale do pátku se ještě budou dít věci. Řečeno s klasikem, bude se to řezat.

Starý pán na Hradě ovšem ještě vládne, a jak jinak – v zemanovském stylu. Hradním pohůnkům rozdal statisícové odměny, vládě hází klacky pod nohy. Lidovce Hladíka ministrem životního prostředí ne a nejmenuje. Nic nového pod sluncem, tenhle prezident se s premiéry přetahuje o jmenování ministra už počtvrté. Jenže končí, a tak předseda KDU-ČSL Jurečka (dotčený resort momentálně řídí) klidně udělal na Zemana dlouhý nos. Hladík bude velet ministerstvu z pozice náměstka. Taky řešení.

Sociální demokraté – tedy ti, co v ČSSD ještě zbyli – si po čase popovídali z očí do očí a na brněnském sjezdu strany si posypali hlavy popelem. Předseda Šmarda věří, že sociální demokracie povstane z popele jako pták Fénix. Do vedení si straníci zvolili Karla Machovce, politika, který byl v předsednictvu už v 90. letech. Nahradí exministra zahraničí Petříčka, který na stranickou funkci rezignoval z osobních důvodů. Filmy pro pamětníky jsou oblíbené a v módě retro také docela frčí. Ale v politice?

