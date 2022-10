Sto dnů před volbami věří sázkovky nejvíce Pavlovi, Babiš klesl na druhé až třetí místo

Armádní generál ve výslužbě Petr Pavel je podle bookmakerů sto dnů před volbou největším favoritem na post prezidenta republiky. Podle sázkových kanceláří má shodně kurz na výhru 2,1:1. Na druhém místě jsou buď Danuše Nerudová, nebo bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který rozhodnutí o kandidatuře oznámí koncem října.

Někdejší vysoký představitel české armády a NATO Pavel patří k sázkovým favoritům na prezidenta od počátku. U bookmakerů se přetahoval v čele s Babišem, kterému odskočil během léta. Před Babiše se u Tipsportu dostala na druhé místo Nerudová s kurzem 4,2:1, u Fortuny je Babiš druhý s kurzem 3,8:1. Čtvrtý je u obou kanceláří šéf odborářů Josef Středula.

Úterní prohlášení koalice Spolu, že nepostaví vlastního kandidáta a jako vhodné osobnosti označilo Pavla, Nerudovou a senátora Pavla Fischera, kurzovou nabídkou nezamíchalo.

Fortuna zatím eviduje vklady na volbu prezidenta ve výši 25 milionů korun, Tipsport přijal sázky téměř za 15 milionů korun. "Skutečný zájem vypukne až těsně před volbami, na ty poslední 'zemanovské' jsme nakonec přijali sázky přes sto milionů korun, což byla jedna z top politických událostí pro Tipsport za 30 let existence firmy," uvedla firma..

Nejvíce peněz na vítěze lidé zatím vsadili na Babiše a Pavla, u obou sázkových kanceláří přes 50 procent vkladů. U Tipsportu je největším tiketem 240 tisíc korun v kurzu 7:1 na Nerudovou a za nejodvážnější sázku považují 100 tisíc korun v kurzu 23:1 na Alenu Schillerovou, která může být podle Babiše jednou z kandidátek hnutí ANO. U Fortuny nejvyšší vklad na tiket drží klient, který na vítězství Babiše vsadil půl milionu korun.

První kolo voleb nástupce Miloše Zemana bude v pátek a v sobotu 13. a 14. ledna příštího roku a případné druhé kolo voleb v pátek a v sobotu 27. a 28. ledna.

