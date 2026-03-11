Analytici: Deficit 310 miliard je na období růstu poměrně vysoký
Schválení státního rozpočtu ukončí letošní rozpočtové provizorium a umožní vládě naplno rozjet plánované výdaje. Analytici ale upozorňují, že deficit 310 miliard korun je na období ekonomického růstu poměrně vysoký. Část schodku podle nich navíc kryje běžné výdaje státu. Rozpočet nyní čeká už jen podpis prezidenta Petra Pavla.
Návrh rozpočtu ve středu ve třetím čtení schválila Sněmovna. Účinnosti nabude poté, co ho podepíše prezident Petr Pavel. Konec dosavadního rozpočtového provizoria znamená, že vláda může začít utrácet a realizovat své progamové priority.
Provizorium podle hlavního ekonoma Portu Jana Berky znamenalo, že stát mohl každý měsíc utratit maximálně jednu dvanáctinu loňských výdajů. „Protože ale trvalo jen relativně krátce, významné dopady na ekonomiku neočekáváme,“ dodal.
Očekávaný deficit je podle ekonomů vysoký
Hlavní ekonom XTB Pavel Peterka upozornil, že omezení výdajů během rozpočtového provizoria přispělo k nižším deficitům v prvních dvou měsících letošního roku ve srovnání s loňskem.
„Konec rozpočtového provizoria znamená rozvázání rukou vlády, která může posilovat výdaje, aby plnila svůj program a své priority. S tím se ale bude pojit růst tempa zadlužení. Příjmy státního rozpočtu totiž dlouhodobě nepokrývají jeho výdaje,“ uvedl Peterka.
Analytici byli zároveň kritičtí ke schválenému schodku, který má meziročně vzrůst o 19 miliard korun.
„Schodek ve výši 310 miliard korun je na období, kdy ekonomika roste a pohybuje se blízko svého potenciálu, poměrně vysoký. V dobrých časech by stát měl spíše vytvářet rezervy na horší období, nikoli dál zvyšovat zadlužení,“ varoval Berka.
Podle něj by jinak v době další krize mohly schodky výrazně narůst a jejich řešení by bylo bolestivější pro domácnosti i firmy.
Dluh by měl růst hlavně kvůli investicím
Peterka zároveň upozornil, že schválený schodek překročil limit daný zákonem o rozpočtové odpovědnosti. „Odvolávání se na to, že celkové zadlužení Česka je v poměru k hrubému domácímu produktu relativně nízké, nevnímám jako šťastné. Nízká míra zadlužení je správně. Projíst další dluh by bylo zásadní chybou,“ uvedl.
Podle něj lze růst zadlužení obhájit pouze výrazným růstem investic. „K tomu se sice většina politických stran hlásí, ale při pohledu na rozpočty současné i předchozí vlády se o proinvestičních rozpočtech příliš mluvit nedá. Investice i přes nárůst stále tvoří jen malou část výdajů,“ dodal.
Rozpočet je podle ekonomů zvládnutelný, ale málo ambiciózní
Berka zároveň upozornil, že většina státních výdajů směřuje na spotřebu a stát si z části půjčuje i na běžný provoz. Pozitivně ale hodnotí, že návrh současné vlády napravil nesoulad mezi státním rozpočtem a rozpočtem Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), který vznikl ještě za předchozí vlády. „To je rozumný krok, protože zastavovat už rozjeté dopravní stavby by bylo drahé a neefektivní,“ uvedl.
„Celkově jde o rozpočet, který je pro dnešek ještě zvládnutelný, ale pro zítřek málo ambiciózní. Nejde o žádný rozpočtový armagedon, ale promarňuje se období relativně dobré ekonomické kondice, kdy bylo možné veřejné finance více ozdravit a silněji podpořit investice do budoucí konkurenceschopnosti české ekonomiky,“ uzavřel Berka.
