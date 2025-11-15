Lukáš Kovanda: Mbappé chce po PSG 5,8 miliardy. Takový majetek má v Česku jen 80 lidí
Fotbalista Kylian Mbappé, nynější hvězda Realu Madrid, žádá mimořádně vysoké odškodnění po svém předchozím klubu Paris Saint-Germain. Jedná se o zhruba 240 milionů eur čili 5,8 miliardy korun.
Podle dostupných údajů jde o částku, která je o řád vyšší, než byly v celé historii ty dosud nejvyšší sumy vyplacené ve sporech mezi hráči a kluby. O mimořádné výši požadovaného odškodnění svědčí i to, že pokud by jej soud Mbappému přiřkl, a Mbappé přitom jinak nedisponoval vůbec žádným jiným majetkem, rázem by – jen na základě vyplaceného odškodnění – větším majetkem než fotbalová star disponovalo jen zhruba 80 Čechů, alespoň vyjdeme-li z letošního žebříčku nebohatších lidí v ČR dle Forbesu.
U pařížského soudu budou v pondělí Mbappého právníci argumentovat, že klub známý také pod zkratkou PSG dluží fotbalistovi danou sumu kvůli způsobu, jak s ním zacházel ke konci jeho angažmá v Paříži.
Roku 2023 Mbappé odmítl prodloužení kontraktu s PSG, a nastal spor, v jehož rámci mu klub snížil plat a odměny a přeřadil na soupisku druhořadých hráčů. Ušlé finanční prostředky mu podle fotbalisty dluží, PSG prý ale také Mbappému způsobil morální újmu. Mbappé během sporu s PSG, roku 2023, ovšem také odmítl přestup do saúdskoarabského klubu Al Hilal, jenž by pařížskému klubu vynesl 300 milionů eur (7,3 miliardy korun dle dnešního kursu). Nakonec se Mbappé upsal právě Realu Madrid, ovšem v rámci volného transferu. Za madridský velkoklub hraje od loňska.
PSG tak vyrazil do protiútoku a u soudu žádá po Mbappém 180 milionů dolarů (4,4 miliardy korun), které mají částečně kompenzovat finanční újmu spjatou s tím, že ztroskotal přestup do Al Hillalu.
