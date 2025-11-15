Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Lukáš Kovanda: Mbappé chce po PSG 5,8 miliardy. Takový majetek má v Česku jen 80 lidí

Lukáš Kovanda: Mbappé chce po PSG 5,8 miliardy. Takový majetek má v Česku jen 80 lidí

Kylian Mbappé
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Fotbalista Kylian Mbappé, nynější hvězda Realu Madrid, žádá mimořádně vysoké odškodnění po svém předchozím klubu Paris Saint-Germain. Jedná se o zhruba 240 milionů eur čili 5,8 miliardy korun.

Podle dostupných údajů jde o částku, která je o řád vyšší, než byly v celé historii ty dosud nejvyšší sumy vyplacené ve sporech mezi hráči a kluby. O mimořádné výši požadovaného odškodnění svědčí i to, že pokud by jej soud Mbappému přiřkl, a Mbappé přitom jinak nedisponoval vůbec žádným jiným majetkem, rázem by – jen na základě vyplaceného odškodnění – větším majetkem než fotbalová star disponovalo jen zhruba 80 Čechů, alespoň vyjdeme-li z letošního žebříčku nebohatších lidí v ČR dle Forbesu.

U pařížského soudu budou v pondělí Mbappého právníci argumentovat, že klub známý také pod zkratkou PSG dluží fotbalistovi danou sumu kvůli způsobu, jak s ním zacházel ke konci jeho angažmá v Paříži.

Od Lakers po Viktorii Plzeň: Každý pátý miliardář má svůj tým

Money

Sport už není jen vášní miliardářů, ale novou třídou aktiv. JPMorgan odhaluje, že pětina nejbohatších rodin světa drží podíl ve sportovních týmech, od Lakers po Viktorii Plzeň.

pej

Přečíst článek

Roku 2023 Mbappé odmítl prodloužení kontraktu s PSG, a nastal spor, v jehož rámci mu klub snížil plat a odměny a přeřadil na soupisku druhořadých hráčů. Ušlé finanční prostředky mu podle fotbalisty dluží, PSG prý ale také Mbappému způsobil morální újmu. Mbappé během sporu s PSG, roku 2023, ovšem také odmítl přestup do saúdskoarabského klubu Al Hilal, jenž by pařížskému klubu vynesl 300 milionů eur (7,3 miliardy korun dle dnešního kursu). Nakonec se Mbappé upsal právě Realu Madrid, ovšem v rámci volného transferu. Za madridský velkoklub hraje od loňska.  

PSG tak vyrazil do protiútoku a u soudu žádá po Mbappém 180 milionů dolarů (4,4 miliardy korun), které mají částečně kompenzovat finanční újmu spjatou s tím, že ztroskotal přestup do Al Hillalu.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Cristiano Ronaldo vstoupil do klubu dolarových miliardářů

Cristiano Ronaldo vstoupil do klubu dolarových miliardářů. Za den vydělá víc, než Pastrňák za dva měsíce

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Daniel Křetínský

David Ondráčka: Vekslácká doba Pelty je pryč. Kouzlo českého fotbalu objevili oligarchové

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek

Péči o sebe jsem se nikdy moc nevěnovala, říká Eva Perkausová

Michal Nosek
nos

Pozvání do pořadu VIP Eva Talks přijala moderátorka, modelka a příležitostná herečka Eva Perkausová. Vybudovala si výraznou mediální pozici — od modelingových let přes převzetí hlavních zpráv až po roli matky. Její cesta ukazuje, že za „tváří“ stojí i pevný profesní základ a osobní rozměr, který často zůstává skrytý.

Už od dospívání se pohybovala v mediálním prostředí. S modelingem začala ve velmi mladém věku a postupně rozšířila své působení o moderování. „Práce mě neuvěřitelně nabíjí,“ říká v rozhovoru.

Její kariéra zahrnuje práci v různých formátech: modelingové kampaně, menší herecké role a přechod do moderátorského „tuhého jádra“ – hlavních televizních zpráv. V rozhovoru zmínila, jak vnímá svůj věk a slavnosti: „Čím je člověk starší, tím méně řeší dárky…“.  

V posledních letech její život ovlivňuje péče o dva malé syny. „Paní na hlídání jsme nikdy neměli,“ říká. V té jí pomáhá manžel a maminka.

V sou­kromí dává prostor rodině, mateřství a zároveň si uchovává profesionální ambice. Je pro mnohé symbolem toho, jak lze skloubit veřejné vystupování s introspekcí a osobním růstem.

Eva Čerešňáková a Terezie Tománková
video

VIP Eva Talks: Nejnáročnější rozhovor mě ještě čeká, říká moderátorka Terezie Tománková

Volby 2025

V popředí televizního volebního dění stojí nejen politici, ale také moderátoři, kteří utvářejí podobu veřejné diskuse. Jednou z hlavních postav letošních voleb se tak stala i Terezie Tománková, která jako moderátorka provázela diváky sérií debat a volebních přenosů na CNN Prima News. „Volby mi stále doznívají v hlavě,“ říká v rozhovoru VIP Eva Talks  s Evou Čerešňákovou.

Michal Nosek

Přečíst článek

Zdeněk Pohlreich, šéfkuchař a gastropodnikatel
video

VIP Eva Talks: Restaurační byznys je hlavně o lidech. Hned se pozná jak se starají, říká Zdeněk Pohlreich

Enjoy

Eva Čerešňáková, autorka, moderátorka, bývalá modelka a Česká vicemiss v pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV zpovídá české celebrity. V repríze vám přinášíme rozhovor s jedním z nejznámějších kuchařů a moderátorů pořadů o gastronomii Zdeňkem Pohlreichem.

nos

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

video

Není nic lepšího než sport, to vám řekne každý psychiatr, říká Olga Menzelová

Enjoy

nos

Přečíst článek
Jan Hrubý, šéf realitní kanceláře RE/MAX
video

VIP Eva Talks: Prodáváme i zámky, kostely, či hausboty, říká šéf realitní kanceláře RE/MAX Jan Hrubý

Newstream TV

Michal Nosek

Přečíst článek

RECENZE: Nový král městských SUV? Lexus LBX cílí na komfort a eleganci v kompaktním formátu

Lexus LBX
Zdeněk Pečený/Newstream
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Lexus vstoupil do segmentu kompaktních SUV modelem LBX – nejmenším vozem v historii značky, který má přilákat novou generaci zákazníků. Cílí na mladší, aktivní a často i ženské publikum, jež žije převážně ve městě a chce kompaktní, stylové a komfortní SUV se značkou, která si zachovává pověst luxusu a spolehlivosti. LBX má být vstupní branou do světa Lexusu – pro ty, kteří ocení prémiový charakter, ale nepotřebují velký vůz.

Pod kapotou se ukrývá hybridní soustava 1.5 HSD, kombinující tříválcový benzinový motor s elektromotorem a převodovkou e-CVT. V praxi působí LBX svižně a kultivovaně – zejména v městském provozu, kde naplno využívá okamžitý záběr elektromotoru. Při rozjezdech i popojíždění je jízda tichá, plynulá a příjemně komfortní. Hybridní systém zvládne část cesty absolvovat čistě na elektřinu, což oceníte v kolonách i při ranních rozjezdech. Naopak na dálnici ve vyšších rychlostech už motor o výkonu 136 koní působí poněkud dýchavičně.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si model LBX

Interiér Lexusu LBX působí prémiově hned po usednutí za volant. Materiály kombinují kůži, Alcantaru a měkké výplně – zpracování odpovídá větším modelům značky. Centrální displej s úhlopříčkou 9,8 palce zobrazuje parkovací kameru s 360° náhledem a přehledným rozhraním. Přehlednost i reakce systému patří k silným stránkám vozu. Krátká volicí páka převodovky e-CVT je po ruce, doplňuje ji volba jízdních režimů Eco, Normal a EV Mode. Vše je přehledné a ergonomicky rozmístěné. 13 fotografií v galerii

Podvozek je naladěn spíše na pohodlí než na sportovní ambice. LBX se chová stabilně a jistě, řízení je lehké a přehledné. Přítomnost systému AWD-i (elektrický pohon zadní nápravy) zlepšuje trakci při rozjezdu na mokré vozovce nebo v zimních podmínkách, ale nejde o terénní čtyřkolku. Vůz se cítí nejlépe ve městě a na kratších či středně dlouhých trasách, kde vynikne kombinace hybridní úspornosti, dobrého odhlučnění a malého poloměru otáčení.

Interiér a materiály

Testovaná verze Cool Advanced v odstínu Bílá Sonic s černou střechou (bi-tone), prodávaná za 1,235 milionu korun, potvrzuje, že i kompaktní Lexus může působit výjimečně. Interiér je vyveden v duchu větších modelů značky – měkké povrchy, kvalitní semišové čalounění a precizní zpracování vytvářejí skutečně prémiový dojem. Lexus u LBX sází na decentní eleganci: minimum plastů, důraz na ergonomii a útulnou atmosféru. Přední sedadla jsou pohodlná, dobře tvarovaná a vhodná i pro delší jízdy.

Land Rover Defender 110 D300

RECENZE: Limitovaný Land Rover Defender je kolos za tři miliony, který zvládne město i divočinu

Enjoy

Land Rover Defender 110 D300 je vůz, který spojuje zdánlivě neslučitelné. Luxusní komfort na dálnici i v městském provozu kombinuje s nekompromisními schopnostmi v terénu. S cenovkou přes tři miliony korun a hmotností dva a půl tuny ukazuje, že jde o kolos z vyšší ligy – nejen velikostí, ale i charakterem.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Prostor a praktičnost

Zadní řady však prozrazují rozměrové limity. Pokud za volant usedne někdo vyšší než 180 centimetrů, místa za ním už mnoho nezbývá. Pro děti nebo kratší cesty to nevadí, ale čtyři dospělí se budou cítit stísněněji než v konkurenčních SUV vyšší třídy. Zavazadelník nabízí přiměřených 332 litrů, což na městské použití bohatě stačí.

Verdikt

Lexus tímto modelem poprvé míří k zákazníkům, kteří dosud sahali po menších vozech prémiových konkurentů, jako jsou Audi Q2 nebo Mini Countryman. LBX je odpovědí na poptávku po stylovém, kvalitně zpracovaném a úsporném voze s charakterem. V době, kdy mnoho automobilů působí uniformně, nabízí LBX osobitý design, příjemný komfort a především atmosféru, která z něj dělá opravdový Lexus – jen v menším balení. Komu nevadí menší prostor vzadu a kdo hledá spíše klid než sportovní projev, ten v něm najde elegantní a úsporný vůz s duší značky Lexus.

Související

Toyota Camry

RECENZE: Nový oblíbenec českých taxikářů. Toyota Camry je sázkou na jistotu

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Nový elektromobil Lexus RZ1

Už žádný volant. Nový elektromobil Lexus RZ nabídne knipl a manuální řazení

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Lexus ES 300h

AUTOTEST: Pohodlný hybrid s ekonomickým provozem. Lexus předvedl za málo peněz hodně muziky

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Doporučujeme