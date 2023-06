Stanislav Šulc: Pražská koalice má konečně program. Umělá inteligence by asi byla kreativnější

Je to takový novorozenec, který se narodil téměř v termínu. Tedy pokud se politické programy mají péci devět měsíců. Pražská koalice totiž představila program, podle nějž bude vládnout. A to pouhých 9 měsíců (a dva dny) po volbách. Při pohledu na program se chce říct, že to je spíš takový logický autopilot pro současnou dobu než nějaký sofistikovaný plán.

Pražská koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), Pirátů a STAN se v nynějším volebním období zaměří na energetiku, rozvoj vodohospodářské infrastruktury nebo projekt dostavby městského okruhu. Vybudovat chce vědeckotechnický park, pokračovat ve směně majetku se státem a rovněž bude se státem jednat o dostavbě Pražského okruhu. Rozšíří se počet míst v sociálních zařízeních a vedení města se zaměří na péči o duševní zdraví obyvatel. Uvedli pražští radní při představení programového prohlášení rady.

Tak ambivalentní pocity, aby jeden pohledal.

Na jedné straně je nejspíš záslužné a chvályhodné, že se pražští radní konečně dokázali shodnout na něčem, co pak jejich zastupitelé také odmávají. Jistě to bylo manévrování srovnatelné s příslovečným tancem mezi vejci.

A na výsledku se to ukázalo. Řešit energetiku, vodu a duševní zdraví obyvatelstva je na jedné straně asi vcelku záslužné, na straně druhé nepříliš kreativní. Tyto problémy jsou známé dlouho, tito politici je dlouhodobě neřeší a v posledních měsících se jejich dopady ještě umocnily.

Pražský autopilot

A další problém je, že vznešené cíle jsou v české realitě vždy přítomny ve jakémkoli oficiálním dokumentu. Stejně tak je přítomno i ticho o tom, jak se ty cíle mají naplnit.

A tady narazíme na to, že Piráti se s ODS (a obecně Spolu) prostě nedokážou shodnout na tom, jak se má řešit energetická situace občanů hlavního města. A už vůbec se nedokážou shodnout na pravidlech pro mobilitu, tedy rozvoj MHD na jedné straně a dostavba okruhu na straně druhé.

Mohla by to být špatná zpráva. Ale ve skutečnosti tomu tak paradoxně není. Praha dokáže jet na autopilota, pokud se nechce pouštět do žádných větších akcí. A do těch se většinou politikům pouštět nechce, protože to bolí a stojí to politické body. Tento pražský autopilot tak je vlastně úplně v pořádku. Jen jeho seřízení nemuselo trvat devět měsíců. Umělá inteligence by program, jemuž dominuje energetika a mobilita, vymyslela za 3 sekundy.

Pardon, trvalo jí to sekund deset.

