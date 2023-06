Lukáš Kovanda: Z Prahy se stal „skanzen“, výškové budovy v ní nevznikají. To tlačí cenu bydlení nahoru a poškozuje i životní prostředí

Z České republiky, a Prahy zejména, se stává skanzen. V padesátce nejvyšších budov zemí Visegrádské čtyřky má Česko jen dvě zastoupení. A to brněnskou AZ Tower na 39. místě a pražskou City Tower na 42. místě. Žebříčku dominují Poláci s bezmála čtyřiceti věžemi. Výrazně vyšší budovu, než jsou ty české nejvyšší, mají také Slováci a Maďaři, připomíná hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

V případě Polska, kde je nejvyšší koncentrace výškových budov ve Varšavě, to nelze vysvětlovat jen válečným zničením metropole. Vždyť takřka dvacet polských budov z žebříčku, tedy prakticky celá polovina, bylo dokončeno v posledních zhruba deseti letech.

Žebříček je tak smutným dokladem stále propastnějšího tuzemského zaostávání v moderní výstavbě. Přitom třeba Praha, ale částečně také Brno, vykazují na poměry Visegrádské čtyřky nejvyšší ceny nemovitostí a také nájmů.

Podle loňských údajů společnosti Ekospol se za nájem jednopokojového bytu v centru Prahy platí v přepočtu o zhruba pět tisíc korun měsíčně více než za nájem srovnatelného bytu v centru Varšavy či Bratislavy. A o zhruba deset tisíc korun měsíčně více než v Budapešti. V Brně se za nájem platí o několik stovek měsíčně více než v Bratislavě nebo než ve Varšavě a o zhruba pět tisíc korun měsíčně více než v Budapešti.

Tlak na 70metrový limit

Přitom vyšší podíl moderní výškové výstavby by vytvořil tlak na pokles cen nemovitostí, a tedy i nájmů, nebo alespoň na jejich pomalejší růst. V Praze by výškové budovy mohly vznikat například na Pankráci nebo v dalších částech Prahy 4, aniž by tedy bylo dotčeno historické jádro města.

Vzhledem k dramatickému nedostatku bytů v Praze a enormnímu zájmu o bydlení v ní neexistuje dlouhodobě vlastně jiná možnost než stavět více do výšky. Rozsah metropole neustále rozšiřovat nelze, navíc se tak zvyšují nároky na dopravní obsluhu a životní prostředí se ničí i zastavováním polí či dosud volných ploch. Stavět více do výšky tedy znamená učinit bydlení dostupnějším a zároveň chránit životní prostředí.

Přesto současná česká legislativa jde opačným směrem. Česko má, jak známo, jedny z nejdelších povolovacích řízení v oblasti výstavby na světě. Vlivné lobbistické organizace a zkostnatělé regulace pak brání tomu, aby se v Praze stavělo více do výšky.

Praze nedávno hrozilo vyškrtnutí z prestižního seznamu světových památek, když se organizace Centrum světového dědictví (WHC) a Mezinárodní rada pro památky a sídla (ICOMOS) ozvaly českému ministerstvu kultury, aby prověřily, zda nové výškové stavby na Pankráci, jako je V Tower, nepoškozují panorama metropole. Výbor světového dědictví UNESCO už patnáct let tlačí Prahu, aby nenechávala stavět budovy vyšší než 70 metrů.

Zbylo by i na lepší architekturu

Nemožnost rozsáhlejší výstavby budov nad 100 metrů zneatraktivňuje rozvoj města i v očích developerů. Pokud by se na daném pozemku mohlo stavět více do výšky, umocní se výnosnost takové výstavby, což pak povede k tomu, že stavitelé budou více investovat například do estetiky vznikajících staveb. Architektonickým skvostem může být i stavba výrazně přesahující 100 metrů, jak ilustrují četné příklady za světa.

Pokud má být ale Praha svého druhu skanzenem, kde se nestaví do výšky, kde se vůbec nestaví zdaleka tolik, kolik by mělo, budiž. Pak ovšem obyvatelé Prahy musí být připraveni si za tento „luxus“ si připlatit. Třeba v podobě ještě mnohem vyšších nájmů, než jaké vykazují ostatní metropole zemí Visegrádské čtyřky.

Nejvyšší budovy zemí Visegrádské čtyřky (technické objekty typu vysílačů nejsou zahrnuty).

Varso Tower, Varšava, Polsko, 310 metrů (nejvyšší budova v EU) Palác kultury a vědy, Varšava, Polsko, 237 metrů Warsaw Spire, Varšava, Polsko, 220 metrů Sky Tower, Vratislav, Polsko, 212 metrů Warsaw Trade Tower, Varšava, Polsko, 208 metrů Warsaw Unit, Varšava, Polsko, 202 metrů Skyliner, Varšava, Polsko, 195 metrů Złota 44, Varšava, Polsko, 192 metrů Rondo 1, Varšava, Polsko, 192 metrů Olivia Star, Gdaňsk, Polsko, 180 metrů Centrum LIM, Varšava, Polsko, 170 metrů Eurovea Tower, Bratislava, Slovensko, 168 metrů Varšavské finanční středisko, Varšava, 165 metrů InterContinental Warsaw, Varšava, Polsko, 164 metrů Cosmpolitan Twarda 2/4, Varšava, Polsko, 160 metrů Q22, Varšava, Polsko, 155 metrů Skysawa, Varšava, Polsko, 155 metrů Chałubińskiego 8, Varšava, Polsko, 150 metrů MOL Campus, Budapešť, Maďarsko, 150 metrů Sea Towers, Gdaňsk, Polsko, 143 metrů Generation Park, Varšava, Polsko, 140 metrů Mennica Legacy Tower, Polsko, 140 metrů Intraco I, Varšava, Polsko, 138 metrů KTW II, Katovice, Polsko, 133 metrů Warsaw Hub 1, Varšava, Polsko, 130 metrů Warsaw Hub 2, Varšava, Polsko, 130 metrů Spektrum Tower, Varšava, Polsko, 128 metrů Pazim, Štětín, Polsko, 128 metrů Altus, Katovice, Polsko, 125 metrů Nivy Tower, Bratislava, Slovensko, 125 metrů Hanza Tower, Štětín, Polsko, 125 metrů Łucka City, Varšava, Polsko, 120 metrů Forest, Varšava, Polsko, 120 metrů Błękitny Wieżowiec, Varšava, Polsko, 120 metrů Atlas Tower, Varšava, Polsko, 117 metrů Klingerka, Bratislava, Slovensko, 116 metrů Central Tower, Varšava, Polsko, 116 metrů Národní banka Slovenska, Bratislava, Slovensko, 112 metrů AZ Tower, Brno, Česko, 111 metrů Novotel Warszawa Centrum, Varšava, Polsko, 110 metrů Kredka, Vratislav, Polsko, 110 metrů City Tower, Praha, Česko, 109 metrů Panorama City I, II, Bratislava, Slovensko, 108 metrů Budova Slovenské televize, Bratislava, Slovensko, 108 metrů Chmielna 35, Varšava, Polsko, 108 metrů City Business Center I, Bratislava, Slovensko, 107 metrů Collegium Altum, Poznaň, Polsko, 106 metrů Úřad Lubušského vojvodství, Gorzów Wielkopolski, Polsko, 106 metrů Sky Park, I, II, III, IV, Bratislava, Slovensko, 105 metrů Babka Tower, Varšava, Polsko, 105 metrů

Zdroj: Trinity Bank