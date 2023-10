Koalice Spolu spojí síly ve volbách do Evropského parlamentu, superlídrem bude Alexandr Vondra

Vládní ODS, KDU-ČSL a TOP 09 budou příští rok do Evropského parlamentu kandidovat společně v koalici Spolu, v rámci které usilovaly o hlasy i v posledních sněmovních volbách. Premiér Petr Fiala (ODS) řekl, že celá kandidátka se bude teprve skládat, jejím superlídrem ale bude nynější europoslanec ODS Alexandr Vondra. Společnou kandidaturu schválily tento týden nejvyšší orgány všech tří stran.

Společná kandidatura má podle Fialy smysl pro ČR i její občany. „Je to rozhodnutí, které jsme pečlivě zvažovali a diskutovali několik měsíců,“ uvedl. Volby do europarlamentu podle premiéra budou chtít zneužít populisté a extremisté. „Je jasné, že nás nečeká hezké období, bude to doba plná lží, strašení, nepravd a záměrného rozdělování společnosti,“ dodal Fiala. Protože se tomu strany Spolu chtějí postavit, rozhodly se překonat názorové rozdíly v jednotlivostech.

Dohodu v posledních měsících brzdilo nejen to, že lidovci a TOP 09 spadají v Evropském parlamentu do Evropské lidové strany (EPP), zatímco ODS patří ke straně Evropských konzervativců a reformistů (ECR). Strany mají totiž na některá evropská témata značně odlišné názory, ať už se to týká přijetí eura, které nejvíce prosazuje TOP 09, nebo tzv. Zelené dohody pro Evropu (Green Deal), ke které má ODS rezervovanější přístup.

Vondra stojí za rozhodnutím kandidovat společně a věří, že koalice může volby vyhrát. Volby podle něj budou nejen o souboji s hnutím ANO, ale i o diskusi o evropských politikách a jejich dopadech na občany. „Vážím si nabídky, abych byl v čele kandidátky,“ uvedl. Rozhodování podle něj usnadnila i dohoda na základním desateru, které koalice Spolu dnes také představila.

Původní memorandum o koaliční kandidatuře ve sněmovních volbách podepsali lídři ODS, KDU-ČSL a TOP 09 přesně před třemi lety. Ve volbách pak koalice Spolu těsně porazila s 27,79 procenta hlasů hnutí ANO a vytvořila vládu s koalicí STAN a Pirátů. Koaliční kandidátky od té doby Spolu sestavuje ve všech typech voleb, závisí však na lokálních specificích krajů či měst a obcí.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v červnu příštího roku. Rozhodovat budou voliči o obsazení celkem 720 křesel, což bude o 15 víc než v končícím období. Zvýšení počtu křesel je reakcí na demografické změny v EU. Česko má nyní 21 mandátů a jejich počet se měnit nebude.