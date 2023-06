Podnikatel Stuchlík uspěl s Corrency, bude spolupracovat s Českou spořitelnou

Projekt Corrency na podporu lokálních ekonomik, za nímž stojí podnikatel Petr Stuchlík, získal silného partnera. Na obchodním zastupování a distribuci služby se dohodl s Českou spořitelnou (ČS).

Corrency se stane součástí distribuční sítě České spořitelny a její bankéři pro veřejný sektor budou nabízet produkt Corrency městským samosprávám. Služba kombinuje výhody kreditů, tedy slevových poukázek, které urychlují poptávku v lokální ekonomice.

Občané s trvalým bydlištěm v daném městě či obci získají od radnice příspěvek na útratu za zboží a služby nabízené v lokalitě. Pro obchodníky to je příležitost zvýšit tržby a počet zákazníků. Každý zapojený obyvatel získá pomyslnou elektronickou correntovou peněženku. K platbě potřebuje kód z SMS ve svém mobilním telefonu nebo číslo svého občanského průkazu.

Digitalizace v praxi

„Veřejný sektor přerozděluje významnou část našich výdělků. Průměrné transakční náklady, tedy náklady na související administrativu, dosahují v Česku i v EU 25 až 30 procent. Z každé miliardy pro lidi se tedy více než 250 milionů spotřebuje na papír, úředníky a razítka. Corrency to zvládne za pět až sedm procent, u větších projektů i za méně. Základem je plná digitalizace a zapojení občanů, kteří jednají racionálně,“ uvedl ředitel CorCo Systems Petr Stuchlík.

„Digitalizace státní správy a samosprávy představuje jednu z cest k dlouhodobé prosperitě, proto její podporu vnímáme jako klíčovou,“ doplnil manažer veřejného a neziskového sektoru České spořitelny Pavel Kváš. Projekt Corrency podle něj představuje zajímavou formu podpory rozvoje lokálních ekonomik.

Šéf Svazu města a obcí František Lukl jako starosta Kyjova pozoroval projekt Corrency v praxi. „Našim obchodníkům to přineslo téměř dva miliony korun navíc jen tím, že k nim lidé chodili nakupovat. Do pilotního projektu se zapojilo přes 1500 občanů. Na celém projektu oceňuji hlavně rychlost, transparentnost a schopnost spojit veřejné peníze s prostředky obyvatel a podporovat nejrůznější aktivity, na kterých se podílejí přímo obyvatelé města či obce,“ řekl. Samospráva města podle něj počítá s využitím projektu Corrency i v roce 2024.

Projekty Corrency aktuálně fungují v Ostravě, Prostějově, Praze 14 a městské části Praha - Kolovraty. Byly a budou i na Praze 1 nebo v Praze 18. V Kyjově projekt začal poprvé v roce 2021 a příští rok by se měl opakovat. Jeho zavedení schválilo rovněž město Aš, další tři obce jej mají schválit letos v červnu.

Systém Corrency naprogramovala skupina programátorů v roce 2020. K nim se v létě 2021 přidal zakladatel společnosti Fincentrum Stuchlík, který projekt nyní vede. Česká spořitelna patří mezi největší tuzemské banky.

