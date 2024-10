Babiš předložil návrh na zmrazení platů vrcholných politiků

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že předložil návrh na zmrazení platů vrcholných politiků na následujících pět let. Jeho obdobná platová předloha leží ve Sněmovně od konce listopadu 2021, poslanci ji dosud nezačali projednávat. Nastavením platů poslanců, senátorů, členů vlády, prezidenta, soudců a dalších vysokých funkcionářů se musejí politici znovu zabývat v souvislosti s květnovým verdiktem Ústavního soudu.

„Právě jsem předložil návrh na zmrazení platů politiků na příštích pět let,“ napsal Babiš na sociální síti X. V souvislosti s prvním návrhem novely, jak ji předložilo do připomínkového řízení ministerstvo práce a sociálních věcí, mluvil o „nehorázném navýšení platů politiků“. Od ledna by meziročně vzrostly o zhruba 13,7 procenta.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v neděli v diskusním pořadu CNN Prima News uvedl, že navrhne politikům pro příští rok zvýšení platů o 6,9 procenta. Debatu chce vést i o tom, aby se výdělek soudců a státních zástupců zvedal stejným tempem jako ostatním ústavním činitelům a nenavyšoval se případně výrazněji. „Já budu navrhovat meziroční nárůst 6,9 procenta, který je v této zemi jako objektivní hodnota u lidí, kteří pracují v privátním i veřejném sektoru, za letošní rok. Je to objektivní nárůst,“ řekl Jurečka. Vláda by měla o věci jednat ve středu.

Představitelé ANO ohlásili, že návrh na zmrazení platů politiků předpokládá oddělení výdělků soudců a státních zástupců, které by se dál navyšovaly. ANO také sbírá podpisy pro svolání mimořádné sněmovní schůze k platům politiků.

Ústavní soud zrušil koncem května s platností od příštího roku zákonný koeficient nutný pro výpočet platů vrcholných politiků, soudců, státních zástupců a dalších funkcionářů z průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství vždy za předloňský rok. Soud uvedl, že letošní snížení soudcovských platů, které spočívalo v trvalé změně tohoto koeficientu, odporuje ústavnímu pořádku. Bez schválení nové úpravy by platy nebylo jak stanovovat. Ústavnost snížení platů u politiků ale ústavní soudci v rozhodnutích nezpochybnili.

Návrh na zmrazení platů vrcholných politiků na pět let prosadila ve Sněmovně těsně před sněmovními volbami v roce 2021 vláda ANO a ČSSD. Předlohu ale později zamítl Senát. Senátoři označovali novelu za populistické předvolební gesto a poukazovali na budoucí skokový nárůst platů po roce 2026. Nová povolební Sněmovna už nemohla senátní veto přehlasovat, předloha tedy takzvaně spadla pod stůl. Babiš už jako poslanec ji proto předložil koncem listopadu 2021 znovu.

