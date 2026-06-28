Bitva o summit NATO pokračuje. Macinka představí složení delegace, zatím ho zná jen Babiš
Spor vlády s Hradem o cestu Petra Pavla na summit NATO pokračuje. Ministr zahraničí Petr Macinka má definitivní složení delegace představit vládě v pondělí, zatím tvrdí jen to, že o něm ví premiér Andrej Babiš. Prezidentova akreditace podle Aleny Schillerové bezpochyby proběhla, spor o to, kdo delegaci povede, ale dál trvá.
S definitivním složením delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře seznámí ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) nejdřív v pondělí vládu. Ve sporu je vláda s Hradem kvůli požadavku prezidenta Petra Pavla na fórum jet několik měsíců. Macinka v debatě na CNN Prima News pouze potvrdil, že termín pro akreditaci prezidenta, jak to uložil Ústavní soud v předběžném opatření, vypršel v pátek. O sestavě je podle něj nicméně informován předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Ten dnes na sociálních sítích řekl, že o záležitosti promluví po pondělním zasedání kabinetu.
Podle vicepremiérky Aleny Schillerové (ANO) se v pondělí veřejnost bezpochyby dozví, že prezident akreditován je. Rozhodnutí ÚS musí být respektováno, konstatovala v debatě. Macinka zřejmě chce o věci informovat komplexně, soudí o tom, proč ministr zahraničí své kroky odmítá komentovat.
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„Nějakou dobu jsem přemýšlel a řešil to s experty, jestli je to nutné udělat, nebo se lze rozhodnutí Ústavního soudu vzepřít,“ uvedl Macinka v debatě. Rozhodnutí ÚS ostře kritizoval, podle něj už předznamenává definitivní výrok ve věci samé a posouvá Česko k prezidentské republice. „Pokud by se prezident zbláznil ještě o trochu víc, mohl by rozhodnout, že pojede na petrohradské fórum jednat s (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem,“ řekl. Podle Macinky Ústavní soud rozhodl pouze na základě minulé praxe. „My říkáme, že bylo vždy, že vláda rozhodla, kdo bude zemi reprezentovat,“ řekl.
Macinka opět zastínil politiky ostatních stran a uplynulý týden si vzal pro sebe. Nejdříve se „definitivně“ pomstil prezidentu Pavlovi a vyloučil ho ze summitu NATO v Ankaře. Potom vynadal návštěvníkům folklorního festivalu ve Strážnici, řekl jim, že se zbláznili. Ondřej Prokop ukončil kandidaturu na pražského primátora, s tím snad Macinka nemá nic společného.
Diplomat na pódiu
Názory
Macinka opět zastínil politiky ostatních stran a uplynulý týden si vzal pro sebe. Nejdříve se „definitivně“ pomstil prezidentu Pavlovi a vyloučil ho ze summitu NATO v Ankaře. Potom vynadal návštěvníkům folklorního festivalu ve Strážnici, řekl jim, že se zbláznili. Ondřej Prokop ukončil kandidaturu na pražského primátora, s tím snad Macinka nemá nic společného.
Kritika od Schillerové
Schillerová dnes kritizovala vydání předběžného opatření. „I kdyby tam prezident teoreticky nejel, nebylo ohroženo žádné rozhodování,“ řekla.
Kabinet Pavla do delegace nezařadil v pondělí s odůvodněním, že na summitu mají Česko reprezentovat zástupci vlády, která je odpovědná za zahraniční politiku i výdaje státu na obranné výdaje. Pavel kvůli tomu ještě ten den podal kompetenční žalobu k ÚS. Podle předběžného opatření soudu má vláda zaručit, že tam prezident se svým doprovodem navzdory rozhodnutí kabinetu pojede a bude mít dostatečný servis. O kompetenční žalobě jako takové ÚS teprve rozhodne, stane se tak v řádu měsíců.
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Summit v Ankaře se koná 7. a 8. července. Macinka podání kompetenční žaloby i předběžné rozhodnutí Ústavního soudu označil už dříve za pokus o ústavní puč. Jeho slova kritizovala opozice, například hnutí STAN vyzvalo Babiše, aby za ně Macinku odvolal.
Ministerstvo zahraničí a Hrad se také přou o roli prezidenta v delegaci. Pavel soudí, že v čele delegace je podle protokolu automaticky prezident, podle Macinky ale z rozhodnutí Ústavního soudu nic takového nevyplývá. Babiš už ve čtvrtek uvedl, že technické záležitosti spojené s účastí hlavy státu bude vláda řešit na pondělním jednání.