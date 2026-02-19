Nový magazín právě vychází!

Po Ukrajincích svářeči z Filipín. Český průmysl potřebuje statisíce lidí, píše expert

Tomáš Surka, Orienta
Orienta/užito se svolením
Skoro milion cizinců pracuje v českých firmách, a ty by jich potřebovaly ještě více, píše v komentáři Tomáš Surka, řídící partner personální skupiny Orienta Czech.

Nedostatek pracovní síly v Česku není výkyv, který zmizí s dalším hospodářským cyklem. Je to strukturální změna, daná demografií, vývojem trhu práce i proměnou vzdělávacího systému. Česká ekonomika dnes zaměstnává zhruba 900 tisíc zahraničních pracovníků, přesto firmy deklarují, že by byly schopny okamžitě obsadit dalších minimálně 250 tisíc pozic.

Klíčový problém nespočívá pouze v počtu lidí, ale ve struktuře pracovní síly. Silné ročníky odcházejí do důchodu, mladší generace vstupují na trh v menších počtech a jejich profesní preference se posouvají mimo tradiční průmyslové obory. V řadě technických a manuálních profesí dnes lokální pracovní síla objektivně chybí. Zvýšení mezd může trh částečně motivovat, ale nevytvoří kvalifikované odborníky tam, kde dlouhodobě nejsou.

Nejvyšší tlak přetrvává ve výrobě, logistice, stavebnictví a hospitality. Typicky jde o manuální pozice, které však často vyžadují vysokou odbornou kvalifikaci a praxi. Svářeči, seřizovači, operátoři CNC techniky nebo pracovníci schopní nastavovat výrobní procesy představují kritickou část výrobních řetězců. V řadě segmentů od energetiky přes strojírenství až po obranný průmysl dnes nedostatek certifikovaných odborníků přímo omezuje kapacity firem. Nestačí jen nábor. Klíčové je ověření dovedností v praxi, jazyková připravenost a schopnost okamžitě se zapojit do provozu.

V rámci Evropy je mobilita nejjednodušší a v Česku proto dlouhodobě dominují pracovníci z Ukrajiny, Slovenska, Polska, Rumunska či Bulharska. V posledních letech to však již nestačí, protože často míří dál na západ.

Populistické recepty nefungují. Osekání imigrace na minimum by ekonomiku poškodilo

Populistické recepty nefungují. Osekání imigrace na minimum by ekonomiku poškodilo

Politika

Krajní pravice a populisté napříč Evropou brojí proti migraci. Pravdou však je, že migrace je pro evropské ekonomiky velmi důležitá. Pokud by ji státy omezily na minimum, výrazně zpomalí růst a zatíží už tak zatížené rozpočty, což by dost možná vyústilo ve zvyšování daní. „Lidová“ politika by tak dopadla hlavně na „obyčejné“ lidi, kterými se populisté ohání.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Vrátí se Ukrajinci?

Významnou roli tak stále více hrají i mimoevropské země, zejména Filipíny. Tato země představuje stabilní zdroj pracovní síly díky vysoké míře ochoty k pracovní migraci, znalosti angličtiny a dlouhodobé zkušenosti s prací v zahraničí. Migrace je zde běžnou součástí ekonomického modelu a systém je institucionálně regulovaný, což přináší vyšší míru transparentnosti a předvídatelnosti. Evropa se tak stává stále významnějším cílem zahraničních pracovníků.

Další významnou proměnnou je budoucí vývoj po skončení války na Ukrajině. Část pracovníků se bude určitě chtít vrátit do své země, kde bude obnova infrastruktury a průmyslu vyžadovat masivní kapacity. Pokud by došlo k výraznějšímu odlivu, evropské trhy práce by tento výpadek citelně pocítily. Především ve stavebnictví, výrobě a logistice by šlo o zásadní zásah do stability.

Mezinárodní nábor proto nelze chápat jako krátkodobou náplast. Je to strategický nástroj řízení lidských zdrojů. Zásadní je profesionální nastavení celého procesu – od výběru přes právní rámec až po dlouhodobou integraci pracovníků do firemního i společenského prostředí. Pokud je tento proces řízen systematicky a v souladu s legislativou, nepředstavuje zahraniční nábor nouzové řešení, ale racionální odpověď na dlouhodobý nedostatek pracovní síly.

Česká ekonomika bude v následujících letech stále více závislá na schopnosti efektivně pracovat s mezinárodní pracovní silou. Řízená pracovní migrace tak není okrajové téma, ale jeden z klíčových předpokladů stability, konkurenceschopnosti a dalšího růstu.

Autorem je Tomáš Surka, řídící partner personální skupiny Orienta Czech

Maďaři zvažují, že zastaví vývoz elektřiny a plynu na Ukrajinu

Maďaři zvažují, že zastaví vývoz elektřiny a plynu na Ukrajinu
Profimedia
ČTK
ČTK

Maďarsko zvažuje zastavení exportu elektřiny a plynu na Ukrajinu, pokud Kyjev neobnoví dodávky ropy ropovodem Družba. Uvedl to šéf kanceláře maďarského premiéra Gergely Gulyás, informuje agentura Reuters. Maďarsko, stejně jako sousední Slovensko, už ve středu oznámilo přerušení dodávek nafty na Ukrajinu.

Podle údajů poradenské společnosti ExPro činil podíl Maďarska na celkovém dovozu plynu na Ukrajinu v loňském roce 45,5 procenta. Na dovozu elektřiny na Ukrajinu se Maďarsko podle údajů firmy ExPro letos v lednu podílelo 45 procenty.

Slovenský premiér Robert Fico už ve středu hovořil o možnosti, že Slovensko zastaví takzvané bezpečnostní dodávky elektřiny na Ukrajinu potřebné ke stabilizaci tamního systému. Uvedl, že pokud má ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pocit, že tyto dodávky nepotřebuje, může se slovenská vláda rozhodnout, že od této spolupráce odstoupí. Podle údajů ExPro se tento měsíc Slovensko na dovozu elektřiny na Ukrajinu zatím podílí zhruba 18 procenty.

Dodávky ruské ropy na Slovensko a do Maďarska ropovodem Družba jsou přerušeny po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Podle zahraničních médií jsou důvodem ruské útoky. Slovensko a Maďarsko Zelenského obviňují, že obnovení přepravy ropy ropovodem Družba z politických důvodů blokuje.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó ve středu v této souvislosti hovořil o politickém vydírání, jehož cílem je přimět Maďarsko ke splnění požadavků Kyjeva, mimo jiné umožnit vstup Ukrajiny do Evropské unie. Dodávky ropy z Ruska přes Ukrajinu byly přerušeny i loni v srpnu. Zelenskyj tehdy před novináři připustil, že útoky ukrajinských dronů na ropovod Družba v Rusku souvisejí s odporem premiéra Viktora Orbána proti vstupu Ukrajiny do EU.

Slovenská vláda ve středu vyhlásila stav ropné nouze a souhlasila, že stát ze svých nouzových zásob zapůjčí bratislavské rafinerii Slovnaft až 250 tisíc tun ropy. Gulyás dnes uvedl, že maďarská vláda přikročila k uvolnění ropy ze strategických rezerv, o které v pondělí požádala maďarská ropná společnost MOL. Ta vlastní i bratislavskou rafinerii Slovnaft.

Koordinace se Slováky

Gulyás dnes rovněž uvedl, že Maďarsko své kroky související se zastavením dodávek ropovodem Družba koordinuje se Slovenskem. Zopakoval také obvinění, že Ukrajina se snaží ovlivnit parlamentní volby, které se v Maďarsku uskuteční v dubnu. Kyjev takováto obvinění popírá.

Gulyás tvrdí, že obnovení dodávek ropovodem Družba už od 6. února nic nebrání. Ukrajinci podle něj opakovaně tvrdí, že potřebují ještě jeden až dva dny, ale ve skutečnosti kolem toho nic nedělají. Postup Kyjeva označuje za „nepřijatelný a netolerovatelný“, uvedla agentura MTI.

Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko

Porošenko: Putin chce obnovit Sovětský svaz. Trump to nechápe

Politika

Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko varuje před podceňováním Vladimira Putina a kritizuje směr současných mírových jednání o válce na Ukrajině. V rozhovoru pro server Politico uvedl, že každý, kdo s ruským prezidentem vyjednává, by měl mít na paměti dvě zásady: nikdy mu nevěřit a začít jednat pouze z pozice síly.

nst

Přečíst článek

AI vysává paměťový trh. Zdraží mobily, laptopy i auta

Money

Umělá inteligence mění svět – a teď i ceny elektroniky. Výrobci čipů dávají přednost ziskovějším pamětem pro datová centra před těmi do mobilů a počítačů. Výsledkem je prudký růst cen a obavy z nové čipové krize.

ČTK

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

elektroměr, elektřina

Lukáš Kovanda: Česko má nejdražší elektřinu ze zemí V4. I tak ji vyváží

Trhy

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Ruská ropa už je na světovém trhu dražší než „západní“ ropa Brent

Slovensko a Maďarsko dostaly od Trumpa jen roční výjimku na ruskou ropu. Co to znamená pro Česko?

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
