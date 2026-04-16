Úsporné bydlení na vzestupu. V Hlubočepech roste netradiční projekt
Dřevostavby a pasivní domy zatím v Česku tvoří jen malou část nové výstavby. V Praze ale postupně přibývají projekty, které tento trend posouvají dál. Jedním z nich je rezidenční projekt Arbor Hlubočepy, který kombinuje moderní architekturu, úsporný provoz a bydlení v blízkosti přírody.
Projekt vzniká na jižních svazích pražských Hlubočep pod vrchem Žvahov. Lokalita nabízí výhledy na Vltavu, blízkost Prokopského údolí i rychlou dostupnost do centra města. Právě propojení městského komfortu a přírodního prostředí tvoří základ celého konceptu.
Arbor Hlubočepy zahrnuje třináct rodinných domů. Význam projektu ale přesahuje jeho velikost – ukazuje, že dřevostavby a energeticky šetrné bydlení mohou být součástí městské výstavby.
Domy jsou navrženy z křížem lepeného dřeva (CLT) a splňují pasivní standard. To znamená nižší energetickou náročnost, menší uhlíkovou stopu i zdravější vnitřní prostředí.
„Od začátku jsme chtěli ukázat, že udržitelná výstavba a kvalitní městské bydlení mohou jít ruku v ruce,“ uvedl zakladatel společnosti Pierwood Capital Frank Nourse. Podle něj dřevostavby v pasivním standardu umožňují vytvářet domy, které jsou „energeticky úsporné, zdravější a připravené na budoucnost“.
Projekt počítá i s využitím moderních technologií, například sdílením energie z fotovoltaiky nebo efektivním hospodařením s dešťovou vodou. Tyto prvky jsou podle developerů přirozenou součástí návrhu.
„Projekt nabízí možnost žít v blízkosti přírody, aniž by se lidé museli vzdát výhod města,“ doplnil Nourse.
Za realizací stojí společnost ZEO Homes, která se specializuje na pasivní dřevostavby. Dokončení projektu je plánováno na konec roku 2027.
Nedostatek bytů, vleklá povolení a rostoucí ceny nutí obce hledat rychlejší a levnější způsoby výstavby. Řešením může být opakovaně použitelný projekt místo neustálého začínání od nuly, přesun části stavebních prací do výrobních hal a nové předpisy, které umožňují vyšší dřevostavby a hybridní domy až do 22,5 metru. Klíčové je ale neztratit kontrolu nad kvalitou ani nad rozpočtem.
Nedostatek bytů, vleklá povolení a rostoucí ceny nutí obce hledat rychlejší a levnější způsoby výstavby. Řešením může být opakovaně použitelný projekt místo neustálého začínání od nuly, přesun části stavebních prací do výrobních hal a nové předpisy, které umožňují vyšší dřevostavby a hybridní domy až do 22,5 metru. Klíčové je ale neztratit kontrolu nad kvalitou ani nad rozpočtem.
