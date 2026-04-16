newstream.cz Reality Úsporné bydlení na vzestupu. V Hlubočepech roste netradiční projekt

Úsporné bydlení na vzestupu. V Hlubočepech roste netradiční projekt

Dřevostavby a pasivní domy zatím v Česku tvoří jen malou část nové výstavby. V Praze ale postupně přibývají projekty, které tento trend posouvají dál. Jedním z nich je rezidenční projekt Arbor Hlubočepy, který kombinuje moderní architekturu, úsporný provoz a bydlení v blízkosti přírody.

Projekt vzniká na jižních svazích pražských Hlubočep pod vrchem Žvahov. Lokalita nabízí výhledy na Vltavu, blízkost Prokopského údolí i rychlou dostupnost do centra města. Právě propojení městského komfortu a přírodního prostředí tvoří základ celého konceptu.

Arbor Hlubočepy zahrnuje třináct rodinných domů. Význam projektu ale přesahuje jeho velikost – ukazuje, že dřevostavby a energeticky šetrné bydlení mohou být součástí městské výstavby.

Domy jsou navrženy z křížem lepeného dřeva (CLT) a splňují pasivní standard. To znamená nižší energetickou náročnost, menší uhlíkovou stopu i zdravější vnitřní prostředí.

„Od začátku jsme chtěli ukázat, že udržitelná výstavba a kvalitní městské bydlení mohou jít ruku v ruce,“ uvedl zakladatel společnosti Pierwood Capital Frank Nourse. Podle něj dřevostavby v pasivním standardu umožňují vytvářet domy, které jsou „energeticky úsporné, zdravější a připravené na budoucnost“.

Projekt počítá i s využitím moderních technologií, například sdílením energie z fotovoltaiky nebo efektivním hospodařením s dešťovou vodou. Tyto prvky jsou podle developerů přirozenou součástí návrhu.

„Projekt nabízí možnost žít v blízkosti přírody, aniž by se lidé museli vzdát výhod města,“ doplnil Nourse.

Za realizací stojí společnost ZEO Homes, která se specializuje na pasivní dřevostavby. Dokončení projektu je plánováno na konec roku 2027.

Kijonková prodala pozemky v Praze. Kupuje je Logport s J&T

Kijonková prodala pozemky v Praze. Kupuje je Logport s J&T
Pozemky v širším centru Prahy mění majitele. Investiční společnost Simony Kijonkové je prodala developerovi Logport, který je chce dále rozvíjet společně s J&T Real Estate.

Investiční společnost JSK Investments podnikatelky Simony Kijonkové prodala firmu Lusima AD Property, která vlastní pozemky v širším centru Prahy. Novým majitelem se stala společnost spojená s developerem Logport a investiční skupinou J&T Real Estate. Cenu transakce firmy nezveřejnily.

Společnost Lusima AD Property měla JSK Investments v portfoliu od roku 2023. Vlastní areál v širším centru metropole, který má podle prodávajících výrazný rozvojový potenciál.

„Tato lokalita má obrovský potenciál a jsme rádi, že se dostává do rukou investora, který ho dokáže naplno rozvíjet i do budoucna,“ uvedla šéfka JSK Investments Simona Kijonková.

Areál má průmyslovou historii. Od 70. let zde působilo Autodružstvo Praha, později také autorizovaný dealer vozů Škoda. V současnosti jsou nemovitosti pronajímány.

Kupujícím je společnost spoluvlastněná Logport Development a J&T Real Estate. Obě firmy tak rozšiřují své aktivity na pražském realitním trhu.

Transakci na straně prodávajícího zajišťovala poradenská společnost Colliers spolu s několika advokátními kancelářemi.

Prodej zapadá do širšího trendu rostoucího zájmu investorů o rozvojové pozemky v Praze, kde je dlouhodobě nedostatek vhodných lokalit pro výstavbu.

Francesco Kinský dal Borgo: Modernizace památek je stále problém

Obnova historických sídel není jen otázkou financí či techniky. Je to především práce s pamětí místa, citem pro detail a schopností dát minulosti nový smysl. Francesco Kinský dal Borgo ukazuje, jak může vypadat, když se historie skutečně vrací k životu.

Jak náročné je dnes začít s rekonstrukcí památkově chráněného objektu, a to jak legislativně, finančně i lidsky?

Je to náročné ve všech třech rovinách. Legislativně je u každé rekonstrukce kulturní památky nutné získat závazné stanovisko památkové péče. Prvním krokem bývá historický průzkum objektu, který si většinou hradí vlastník. Jeho cena se pohybuje kolem sta tisíc korun. Finančně je rekonstrukce památky náročná už ve fázi přípravy projektu. Dokumentace, historické průzkumy, projektová dokumentace a další podklady stojí často několik set tisíc korun. Teprve poté přichází samotná rekonstrukce, během níž téměř vždy vznikají další vícenáklady. A především je takový projekt především o lidech. Je potřeba schopný projektový manažer, administrátor dotací a samozřejmě kvalitní stavební profese od stavbyvedoucího až po technický dozor.

Jak dlouho dosud trvaly rekonstrukce a co bylo z vašeho pohledu nejtěžší zvládnout?

Rekonstrukce historických areálů je vždy dlouhodobý proces. V rámci projektu IROP Karlova Koruna probíhala v letech 2019 až 2023 rekonstrukce jízdárny, konírny a kočárovny. Obnova některých budov ale začala prakticky už po restituci na začátku devadesátých let. Když se člověk podívá na podobné projekty v Evropě, je to vlastně běžné. Obnova historických areálů trvá desítky let.

Které stavební prvky nebo detaily bylo nejobtížnější zachovat či obnovit?

Jednoznačně krov zámecké jízdárny. Realizace repliky původního krovu byla řemeslně velmi zajímavá, ale zároveň mimořádně náročná na provedení.

Setkali jste se během oprav s překvapivými nálezy, které změnily přístup k rekonstrukci?

Ano. Ukázalo se například rozsáhlé napadení krovu dřevokaznými houbami, což vedlo k nutnosti jeho téměř kompletní výměny. Z původní konstrukce zůstaly pouze dvě vazby. Velkým překvapením byl také věk některých trámů. Dendrochronologický průzkum ukázal, že některé trámy v krovu jízdárny jsou téměř stejně staré jako samotný zámek Karlova Koruna, tedy starší než budova jízdárny.

Kde se dnes při obnově památek nejvíce „láme chleba“? V řemeslech, materiálech, nebo v přístupu k dědictví?

Podle mě především v přístupu k dědictví. Modernizace a hledání nových funkcí pro historické objekty je stále složité, protože současná filozofie památkové péče bývá často velmi úzce zaměřená na konzervaci. Nové funkce, které budovy potřebují pro svůj další život, nejsou vždy dostatečně podporovány. Najít funkční symbiózu se státními orgány je někdy složité a hodně záleží na konkrétních lidech.

Jak hledáte rovnováhu mezi tím, co je původní, a tím, co musí být nové, aby budova mohla fungovat?

Upřímně řečeno na to často nemáme tak velký vliv, jak by se mohlo zdát. V tomto ohledu mají klíčovou roli památkáři.

Vnímáte rekonstrukci spíše jako konzervaci minulosti, nebo jako pokračování jejího příběhu?

Jednoznačně jako pokračování příběhu. Památky během historie jen zřídka zůstávaly beze změny. Jejich funkce se přirozeně vyvíjela.

Kde je podle Vás hranice mezi citlivou modernizací a zásahem, který už bourá autenticitu?

Velkou roli hraje dobrý vkus. Troufám si říct, že právě proto většina šlechtických rodů, které na svých památkách skutečně žily a vyrůstaly, má pro tuto rovnováhu přirozený cit.

Celý rozhovor s hrabětem Kinským najdete v tištěném magazínu Realitní Club, který právě vychází.

