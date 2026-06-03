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newstream.cz Názory Michal Nosek: Okamurův obchod se strachem. Nejdřív ukáže terč, pak hraje oběť

Michal Nosek: Okamurův obchod se strachem. Nejdřív ukáže terč, pak hraje oběť

Tomio Okamura
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

Tomio Okamura znovu předvádí svou nejvýnosnější politickou disciplínu. Dokáže proměnit odpovědnost za vlastní kampaň v údajné pronásledování. Zatímco soud řeší nenávistné plakáty SPD, její předseda se nestaví k podstatě věci. Místo toho rozehrává starý kus o umlčovaném vlastenci, kterému systém bere svobodu slova. Jenže svoboda slova není licence k tomu, aby se z menšin dělaly výstražné cedule na cestě k volební urně.

Tomio Okamura má vzácný politický talent. Dokáže se tvářit jako oběť přesně ve chvíli, kdy by měl vysvětlovat vlastní jednání. Soud řeší kampaň SPD, verdikt není pravomocný, strana se chce bránit. To všechno patří k demokratickému procesu. Jenže Okamura z toho okamžitě vyrábí něco jiného. Útok na svobodu, demokracii a právo říkat věci nahlas.

Najednou nejde o plakát s mužem tmavé pleti, zakrváceným nožem a cynickými „chirurgy z dovozu“. Nejde o romské děti použité jako kulisa politického hnusu. Nejde o to, zda kampaň nepřekročila hranici mezi tvrdým politickým sdělením a poštváváním lidí proti sobě. V Okamurově světě jde vždycky hlavně o Okamuru.

Svoboda slova není kanál

SPD se ráda zaklíná tím, že jen pojmenovává problémy. Jenže pojmenovat problém znamená popsat ho přesně, věcně a odpovědně. Ne vzít strach, přidat etnický náznak, přimíchat obrazovou brutalitu a celé to prodat jako odvahu.

Okamurův svět je jednoduchý až primitivní. Na jedné straně stojí my. Tedy slušní, umlčovaní, okradení a zrazení. Na druhé straně oni. Tedy problém, dávky, nůž, chaos, dovoz, nebezpečí.

Je to politika neustálého ukazování prstem. Nepřináší řešení, vyrábí viníky. Neanalyzuje, nálepkuje. Nevysvětluje, štve. Nehledá cestu ven, hledá tváře, na které lze nalepit vinu.

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A nad tím vším stojí Tomio Okamura jako samozvaný hlas lidu. Hlas tak brutálně umlčovaný, že ho slyší každá kamera, každý mikrofon a každá tisková konference v republice.

Umlčovaný muž před všemi mikrofony

Na té póze je cosi až groteskního. Politik, jehož značka roky stojí na konfliktu, se pohoršuje, že konflikt má následky. Strana, která pracuje s obrazy strachu, se diví, že někdo zkoumá, jestli už nejde jen o politickou nadsázku, ale o cílené rozeštvávání společnosti skrývané za nebojácnost a odhodlání.

Odvaha by byla pojmenovat skutečné problémy bez toho, aby se z celých skupin lidí dělaly chodící hrozby. Odvaha by byla nést odpovědnost za vlastní slova. 

Marketing ukřivděnosti

Okamura nepotřebuje, aby se společnost dobrala řešení. Potřebuje, aby zůstala naštvaná, vystrašená a rozdělená. Právě v tom je jeho politický obchodní model. Prodává ukřivděnost. Balí ji do slov o svobodě. Přidává k ní obrazy strachu. A když se někdo ozve, že takhle se debata nevede, okamžitě nasadí masku pronásledovaného mučedníka.

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Další oběť Babišových úspor. Stát nedá peníze Sdružení na ochranu nájemníků

Další oběť Babišových úspor. Stát nedá peníze Sdružení na ochranu nájemníků
iStock
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Stát dosud Sdružení nájemníků ČR přispíval pěti miliony korun ročně. Sdružení pomáhá nájemníkům, poskytuje jim právní rady a další služby. Nyní mu hrozí zánik. Stát už peníze nechce dávat.

Sdružení se v dubnu dozvědělo, že se pro něj nenajdou peníze ve státním rozpočtu. Ani na letošní, ani na příští rok. Stojí tak na pokraji kolapsu. „Chtěli jsme o tom jednat s premiérem, ale žádné jednání se neuskutečnilo,“ uvedla Lenka Veselá, předsedkyně Sdružení nájemníků ČR.

Sdružení nájemníků víc než 35 let poskytuje poradenství v oblasti bydlení a zastupuje zájmy nájemců. Jak říká Veselá, pokud se v nejbližších týdnech nepodaří najít řešení financování, může již během léta dojít k omezení nebo ukončení jeho činnosti.

Žádné upozornění

Organizace ještě v minulém roce obdržela ujištění o pokračování podpory. V dubnu jí bylo oznámeno, že na její činnost nebudou pro rok 2026 poskytnuty finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj. Jak říká Veselá, rozhodnutí přišlo bez předchozího upozornění a organizace tak neměla možnost se na vzniklou situaci připravit.

V posledních týdnech vedlo Sdružení nájemníků ČR jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj a hledalo možnosti, jak zachovat poskytované služby. Ministerstvo opakovaně deklarovalo, že si uvědomuje význam činnosti organizace a zájem na pokračování poskytovaných služeb. Dosud se však nepodařilo najít způsob financování pro letošní ani následující období.

Dušan Kunovský, Central Group

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Praha má v přípravě rekordních 157 tisíc bytů, na trh se ale dostávají pomalu. Podle Central Group výstavbu brzdí úřady, drahé stavební dodávky i nejistá pravidla. Majitel skupiny Dušan Kunovský varuje, že současný boom může brzy skončit.

Petra Nehasilová

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Organizace se proto obrátila také na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše s žádostí o pomoc při hledání řešení. Ta zatím zůstala bez reakce. SON ČR působí na trhu od roku 1991, každoročně poskytuje tisíce konzultací lidem, kteří řeší problémy spojené s nájemním bydlením, vyúčtováním služeb, kaucemi, zvyšováním nájemného, ukončením nájmu nebo dalšími otázkami bydlení. Vedle individuálního poradenství se dlouhodobě věnuje vzdělávání, osvětě a odborné debatě o podobě bytové politiky a nájemního bydlení.

„Nejde pouze o zachování poradenské služby. Pokud by Sdružení nájemníků ČR zaniklo, oslabil by se prostor pro odborný dialog o nájemním bydlení. Debata o budoucnosti nájemního bydlení nemůže stát pouze na pohledu státu, investorů, developerů nebo vlastníků bytů. Stejně důležité je, aby v ní zaznívaly zkušenosti lidí, kteří v nájemním bydlení žijí. Jen tak mohou vznikat vyvážená a dlouhodobě funkční řešení,“ uvádí Veselá.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Křetínského EP Group zečtyřnásobila zisk. Tržby vystřelily nad 1,6 bilionu

Daniel Křetínský
ČTK
Michal Nosek
nos

Investiční skupina EP Group Daniela Křetínského zažila mimořádně silný rok. Čistý zisk jí loni vzrostl na 4,55 miliardy eur, tedy zhruba 110 miliard korun, a tržby se zvýšily o více než 140 procent na 66,84 miliardy eur. Za růstem stojí hlavně velké akvizice v logistice, energetice a obchodu. Křetínského impérium se ale dál rozprostírá i do médií a fotbalu.

Skupina EP Group podnikatele Daniela Křetínského v loňském roce výrazně zvýšila zisk i tržby. Čistý zisk vzrostl na 4,55 miliardy eur, tedy zhruba 110 miliard korun, z 1,11 miliardy eur v předchozím roce. Tržby se zvýšily o více než 140 procent na 66,84 miliardy eur, což odpovídá více než 1,6 bilionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy skupiny.

Výsledky táhly velké akvizice

Za prudkým růstem hospodaření podle firmy stála především expanze do nových oblastí a dokončení několika významných akvizic. EP Group v roce 2025 rozšířila své hlavní pilíře v energetice, logistice a velkoobchodu i maloobchodu.

Mezi nejvýznamnější transakce patřilo převzetí společnosti International Distribution Services, vlastníka britské Royal Mail a balíkové sítě GLS. Skupina zároveň ovládla německou velkoobchodní společnost METRO AG a posílila energetickou část portfolia prostřednictvím Slovenských elektráren. EPH loni dokončil převzetí dodatečného podílu od Enelu, po němž vlastní 100 procent Slovak Power Holding, který drží 66procentní podíl ve Slovenských elektrárnách.

EP Group uvádí, že při započtení celoročního příspěvku firem převzatých během roku 2025 by její pro forma tržby dosáhly zhruba 81 miliard eur a EBITDA téměř sedmi miliard eur. Skupina zároveň uvádí, že působí ve více než 45 zemích a zaměstnává přes 265 tisíc lidí.

Daniel Křetínský

Křetínský a TotalEnergies spojili síly. Nový gigant TTEP míří na flexibilní energetiku v Evropě

Zprávy z firem

Energetický a průmyslový holding (EPH) Daniela Křetínského a francouzská TotalEnergies založily společný podnik TTEP zaměřený na flexibilní výrobu elektřiny. Nová firma s portfoliem 14 GW chce posílit stabilitu evropské energetiky v době rychlé transformace.

nst

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Royal Mail jako symbol zahraniční expanze

Převzetí Royal Mail patří k nejviditelnějším zahraničním krokům Daniela Křetínského. EP Group dokončila akvizici mateřské společnosti IDS v hodnotě 3,57 miliardy liber v červnu 2025. Křetínský se následně stal předsedou Royal Mail. Součástí dohody je i takzvaná zlatá akcie britské vlády, která má zajistit mimo jiné zachování sídla Royal Mail v Británii a placení daní ve Spojeném království.

Logistika se tak stala jedním z hlavních pilířů skupiny. EP Group uvádí, že IDS prostřednictvím Royal Mail v Británii a GLS ve více než 45 zemích doručuje přes osm miliard dopisů a balíků ročně a zaměstnává více než 165 tisíc lidí.

Obchodní část roste dál

Křetínského skupina zároveň pokračuje v rozšiřování maloobchodních a distribučních aktivit. Vedle kontroly nad Metro provozuje v Česku distributora elektroniky FAST ČR a on-line supermarket Košík.cz. EP Group o METRO mluví jako o největší evropské síti cash & carry a foodservice distribuce, která má více než 600 prodejen.

Letos v květnu EP Group zahájila dobrovolnou nabídku na převzetí francouzského řetězce Fnac Darty, který prodává elektroniku, domácí spotřebiče, knihy a další volnočasové zboží. Nabídka byla otevřena 12. května 2026 a její dokončení se očekává ve druhé polovině roku 2026.

Fotbalisté Realu Madrid

Fotbal vynáší. Hodnota evropských klubů za dekádu vyskočila na trojnásobek

Zprávy z firem

Vychází prestižní žebříček nejhodnotnějších fotbalových klubů Football Benchmark pro rok 2026. První příčku si pohlídal Real Madrid, druhá skončila Barcelona, za níž následuje trojice anglických týmů. Celková hodnota 32 největších evropských týmů meziročně vzrostla o 12 procent. Za poslední dekádu se ale zvýšila téměř na trojnásobek.

Stanislav Šulc

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Energetika zůstává klíčová

Energetika zůstává pro Křetínského impérium jedním z nejdůležitějších oborů. Prostřednictvím EPH, EP Energy Transition a EP Heat & Power skupina působí mimo jiné ve výrobě elektřiny, plynárenství, distribuci, zásobnících plynu i teplárenství. EP Group na svém webu uvádí, že její energetická platforma pokrývá výrobu flexibilní elektřiny, bezemisní a nízkoemisní zdroje, přepravu plynu, distribuční sítě i zásobníky plynu.

V roce 2025 její energetická část vykázala čistou výrobu elektřiny 87 TWh. EPH letos dokončil také vytvoření společného podniku TTEP s TotalEnergies, zaměřeného na flexibilní výrobu elektřiny v Evropě. Podle EPH se TTEP po získání potřebných regulatorních a dalších souhlasů stal druhým největším hráčem v tomto segmentu v Evropě.

Média jako další pilíř portfolia

Do Křetínského portfolia patří také mediální a vydavatelské aktivity. EP Group uvádí, že prostřednictvím podílu v Czech Media Invest je aktivní mimo jiné ve francouzském vydavatelství Editis, v televizní stanici T18 a v časopisech ELLE, Franc-Tireur či Marianne. V Česku CMI vydává deníky a časopisy a provozuje také rozhlasové aktivity.

Daniel Křetínský

The Economist: Daniel Křetínský se stal jedním z nejvlivnějších byznysmenů Evropy

Leaders

V uplynulých 12 měsících se jen málokterému investorovi podařilo tak masivně navýšit své podíly ve velkých firmách jako českému podnikateli Danielu Křetínskému. Podle prestižního magazínu The Economist se z „české sfingy“ stal jeden z nejvlivnějších podnikatelů Evropy. Vyplácí se mu tak investice do odvětví nabízející nejdůležitější potřeby, jako je maloobchod nebo energetika.

Stanislav Šulc

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Fotbalové investice: Sparta a West Ham

Křetínského aktivity se neomezují jen na energetiku, logistiku, obchod a média. Významnou roli v jeho portfoliu dlouhodobě hraje také fotbal. V Česku je spojován především s AC Sparta Praha, kterou zastřešuje společnost 1890s holdings. Ta je podle klubu majoritním vlastníkem AC Sparta Praha fotbal. Křetínský společně s manažery ze skupiny EPH drží prostřednictvím EP Sport Holdings ve společnosti 1890s holdings podíl 56 procent a jednu akcii.

Stejná vlastnická struktura propojuje Křetínského také s anglickou Premier League. Společnost 1890s holdings drží 27 procent ve společnosti WH Holding Limited, která plně vlastní londýnský West Ham United. Křetínského skupina vstoupila do West Hamu v roce 2021 a podle tehdejších informací se tím stala jedním z významných akcionářů klubu.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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