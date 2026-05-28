Fotbal vynáší. Hodnota evropských klubů za dekádu vyskočila na trojnásobek
Vychází prestižní žebříček nejhodnotnějších fotbalových klubů Football Benchmark pro rok 2026. První příčku si pohlídal Real Madrid, druhá skončila Barcelona, za níž následuje trojice anglických týmů. Celková hodnota 32 největších evropských týmů meziročně vzrostla o 12 procent. Za poslední dekádu se ale zvýšila téměř na trojnásobek.
Fotbal je výnosná hra. Zejména pro vlastníky klubů. Potvrzuje to nejnovější vydání žebříčku Football Benchmark Football Clubs’ Valuation: The European Elite pro rok 2026, který ukazuje, že celková hodnota 32 největších evropských klubů činí 72,6 miliardy eur. Meziročně to představuje růst o 12 procent, za dekádu, kdy žebříček vychází, jde o nárůst o 176 procent.
Žebříčku vévodí kluby prestižní anglické Premier League, kterých se zde objevilo hned devět, nicméně první dvě příčky okupují týmy španělské La Ligy. Nejhodnotnějším zůstává Real Madrid s valuací 7,7 miliardy eur, následuje FC Barcelona s hodnotou 5,9 miliardy. Barcelona si přitom připsala nejvyšší meziroční nárůst z první desítky, když si připsala 33 procent hodnoty.
ManU vypadl z top 3
Z anglických týmů sice nadále vládne dvojice týmů z Manchesteru City a United (oba s hodnotou 5,1 miliardy eur), ale výrazněji poskočil Arsenal, který letos ovládl ligu.
„Football Benchmark připsal Arsenalu 23 procent hodnoty, čímž se přiblížil dvěma manchesterským klubům. Historicky nejbohatší anglický tým Manchester United letos vypadl z top 3, což se stalo vůbec poprvé v historii tohoto žebříčku,“ komentuje aktuální hodnoty klubů David Hellier z agentury Bloomberg.
Hodnota Arsenalu za uplynulou dekádu narostla o 200 procent, což je více než průměr všech 32 nejhodnotnějších klubů Evropy. Hellier ale upozorňuje, že nejvyšší nárůst zaznamenal bohatý francouzský tým Paris Saint-Germain. „Díky investicím Qatar Sports Investments a Arctos Partners hodnota týmu vyrostla o více než 400 procent,“ uvádí Hellier s tím, že právě tyto dva týmy se spolu utkají ve finále Ligy mistrů tuto sobotu v budapešťské Puskás Areně.
West Ham v ohrožení
Žebříček The European Elite neobsahuje žádný z českých týmů, přesto i zde najdeme českou stopu. S valuací přesahující 1,1 miliardy eur tu totiž je další anglický tým West Ham United, jehož spolumajitelem je Daniel Křetínský.Nicméně West Ham v nedávno skončeném ročníku Premier League propadl a příští ročník bude hrát nižší soutěž. To se přirozeně podepíše na příjmech klubu, které jsou pro nacenění klubu klíčové. V dalším vydání si tak může West Ham United pohoršit.
