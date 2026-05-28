Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Zprávy z firem Fotbal vynáší. Hodnota evropských klubů za dekádu vyskočila na trojnásobek

Fotbal vynáší. Hodnota evropských klubů za dekádu vyskočila na trojnásobek

Fotbalisté Realu Madrid
Profimedia.cz
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Vychází prestižní žebříček nejhodnotnějších fotbalových klubů Football Benchmark pro rok 2026. První příčku si pohlídal Real Madrid, druhá skončila Barcelona, za níž následuje trojice anglických týmů. Celková hodnota 32 největších evropských týmů meziročně vzrostla o 12 procent. Za poslední dekádu se ale zvýšila téměř na trojnásobek.

Fotbal je výnosná hra. Zejména pro vlastníky klubů. Potvrzuje to nejnovější vydání žebříčku Football Benchmark Football Clubs’ Valuation: The European Elite pro rok 2026, který ukazuje, že celková hodnota 32 největších evropských klubů činí 72,6 miliardy eur. Meziročně to představuje růst o 12 procent, za dekádu, kdy žebříček vychází, jde o nárůst o 176 procent.

Žebříčku vévodí kluby prestižní anglické Premier League, kterých se zde objevilo hned devět, nicméně první dvě příčky okupují týmy španělské La Ligy. Nejhodnotnějším zůstává Real Madrid s valuací 7,7 miliardy eur, následuje FC Barcelona s hodnotou 5,9 miliardy. Barcelona si přitom připsala nejvyšší meziroční nárůst z první desítky, když si připsala 33 procent hodnoty.

ManU vypadl z top 3

Z anglických týmů sice nadále vládne dvojice týmů z Manchesteru City a United (oba s hodnotou 5,1 miliardy eur), ale výrazněji poskočil Arsenal, který letos ovládl ligu.

„Football Benchmark připsal Arsenalu 23 procent hodnoty, čímž se přiblížil dvěma manchesterským klubům. Historicky nejbohatší anglický tým Manchester United letos vypadl z top 3, což se stalo vůbec poprvé v historii tohoto žebříčku,“ komentuje aktuální hodnoty klubů David Hellier z agentury Bloomberg.

Hodnota Arsenalu za uplynulou dekádu narostla o 200 procent, což je více než průměr všech 32 nejhodnotnějších klubů Evropy. Hellier ale upozorňuje, že nejvyšší nárůst zaznamenal bohatý francouzský tým Paris Saint-Germain. „Díky investicím Qatar Sports Investments a Arctos Partners hodnota týmu vyrostla o více než 400 procent,“ uvádí Hellier s tím, že právě tyto dva týmy se spolu utkají ve finále Ligy mistrů tuto sobotu v budapešťské Puskás Areně.

West Ham v ohrožení

Žebříček The European Elite neobsahuje žádný z českých týmů, přesto i zde najdeme českou stopu. S valuací přesahující 1,1 miliardy eur tu totiž je další anglický tým West Ham United, jehož spolumajitelem je Daniel Křetínský.

Nicméně West Ham v nedávno skončeném ročníku Premier League propadl a příští ročník bude hrát nižší soutěž. To se přirozeně podepíše na příjmech klubu, které jsou pro nacenění klubu klíčové. V dalším vydání si tak může West Ham United pohoršit.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Gianni Infantino

FIFA rozdá týmům na mistrovství světa rekordní balík. Fanoušci ale zuří: ceny vstupenek vzrostly desetinásobně

Money

nst

Přečíst článek
Sport bez odpadu: Martin Šlapák a Nadace Tipsport mění stadiony. Projekt o víkendu vstupuje do dalšího ročníku

Sport bez odpadu: Martin Šlapák a Nadace Tipsport mění stadiony. Projekt o víkendu vstupuje do dalšího ročníku

Enjoy

nos

Přečíst článek

Japonské aerolinky chtějí vozit poklady na Měsíc. Má z nich být archa pro budoucí generace

Po více než půl století se lidstvo znovu vydalo k Měsíci
ČTK
nst
nst

Japan Airlines plánují od roku 2028 nabízet přepravu nákladu na Měsíc. Ve spolupráci se start-upem ispace chtějí na lunární povrch dopravovat kulturně cenné předměty, kterým na Zemi hrozí zánik kvůli válkám, přírodním katastrofám nebo změnám klimatu.

Japonská letecká společnost Japan Airlines chce od roku 2028 spustit službu přepravy nákladu na Měsíc. Projekt se má zaměřit především na předměty kulturní hodnoty, které by mohly být na Zemi ohroženy klimatickými změnami, ozbrojenými konflikty nebo přírodními katastrofami.

Obleky pro pobyt na Měsíci představila NASA

Hlavní inženýr Axiom Space Jim Stein předvádí prototyp skafandru ve středu 15. března 2023 v Houstonu. Hlavní inženýr Axiom Space Jim Stein předvádí prototyp skafandru ve středu 15. března 2023 v Houstonu. Hlavní inženýr Axiom Space Jim Stein předvádí prototyp skafandru ve středu 15. března 2023 v Houstonu. 13 fotografií v galerii

Pokud se plán uskuteční, JAL se podle agentur Kjódó a The Japan News stane první leteckou společností na světě, která bude zajišťovat dopravu nákladu na Měsíc.

Projekt ARGO: archa pro budoucí generace

Nová služba ponese název ARGO Trans-Lunar Heritage Project. Vzniká ve spolupráci společnosti JALUX ze skupiny JAL a japonského vesmírného start-upu ispace.

Název projektu odkazuje na souhvězdí Argo Navis, symbolizující bájnou loď Argonautů. Autoři proto projekt popisují jako jakousi archu plující pro budoucí generace.

Cílem je nabídnout firmám, samosprávám i dalším institucím možnost uložit vybrané předměty do speciálních kontejnerů, které budou následně dopraveny na lunární povrch.

Na Měsíc mohou putovat regionální výrobky i symboly současné kultury

JAL chce ve spolupráci s místními samosprávami a podniky po celém Japonsku shromažďovat předměty, které vypovídají o současné kultuře země. Může jít například o regionální speciality, tradiční výrobky nebo produkty místních firem.

Ferrari Luce
Aktualizováno

Elektrické Ferrari narazilo. Trhu vadí design i odklon od tradice, akcie padají

Trhy

Ferrari představilo svůj první plně elektrický vůz Luce a trh zareagoval prudkým výprodejem. Akcie italské automobilky podle agentury Bloomberg v Miláně klesly o více než osm procent poté, co nový model sklidil vlnu kritiky za svůj vzhled. Část analytiků i komentátorů na sociálních sítích přirovnávala čtyřdveřový pětimístný elektromobil spíše k masovým elektromobilům než k tradičnímu Ferrari.

nst

Přečíst článek

Projekt vychází z myšlenky, že Měsíc by mohl sloužit jako bezpečné úložiště kulturně významných předmětů v době, kdy se svět rychle mění a některé památky či doklady lidské činnosti mohou být nenávratně ztraceny.

Speciální kontejner má odolat extrémním podmínkám

Pro přepravu vznikne speciální kontejner s názvem Möbius Ark. Jeho vývoj zajistí společnost JALUX. Kontejner má mít vnitřní členění a materiály odolné vůči extrémním podmínkám na Měsíci.

Dopravu na povrch Měsíce má zajistit společnost ispace prostřednictvím svého přistávacího modulu ULTRA.

Kosmický byznys láká i firmy mimo vesmírný průmysl

Projekt přichází v době, kdy se japonský kosmický průmysl rychle rozvíjí. Pomáhá mu mimo jiné snižování nákladů na starty i rostoucí zájem firem, které se dříve vesmírným sektorem nezabývaly.

Podle odborníka na kosmický sektor Josukeho Enomota hledají společnosti v kosmickém průmyslu nové obchodní příležitosti prostřednictvím vlastních technologií. Upozornil ale, že vesmírné lety jsou pro běžné zákazníky stále velmi drahé. Další rozvoj podobných projektů proto bude záviset na větší bezpečnosti a dalším snižování nákladů.

Lidstvo už posílalo vzkazy do vesmíru dříve

Myšlenka uchovat nebo vyslat lidské poselství mimo Zemi není nová. Jedním z nejznámějších příkladů je Zlatá deska Voyageru, kterou od roku 1977 nesou sondy Voyager 1 a 2.

Na rozdíl od projektu JAL však měla deska oslovit případné mimozemské civilizace. Obsahuje zvuky, obrazy i poselství ze Země a představuje rozmanitost života a kultury na naší planetě.

Součástí jsou pozdravy v desítkách jazyků, zvuky přírody, lidské projevy, hudba různých kultur i obrazové informace o člověku, DNA, Sluneční soustavě a každodenním životě na Zemi.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Film Oppenheimer japonští diváci přijali vesměs příznivě

Zkouška ohněm. Oppenheimer dorazil do Japonska, návštěvníci kin mají smíšené pocity

Enjoy

ČTK

Přečíst článek
Modul SLIM japonské vesmírné agentury úspěšně přistál na Měsíci

Na Měsíc se dostala pátá země v historii. Japonci tam „hladce“ přistáli s modulem SLIM

Enjoy

ČTK

Přečíst článek

Miliardy v trezoru. Jak ČNB spravuje devizové rezervy a proč je z ní tichý globální investor

Únorovým vítězem soutěže Visa Czech Top Shop je prodejna Lidl v Praze Na Příkopě. Její součástí je i trezor z dob, kdy v místě sídlila ČSOB.
poskytnuto mistoprodeje.cz
nst
nst

Česká národní banka není jen strážcem úrokových sazeb a inflace, ale potichu se vypracovala v jednoho z největších institucionálních investorů v regionu.  Vedle své tradiční měnové politiky totiž spravuje národní devizové rezervy v ohromném objemu přesahujícím 178 miliard dolarů, píše v komentáři Erik Kmeť, zakladatel K&L Rock a fondu Rivenity.

Když se řekne Česká národní banka, většině lidí se vybaví především rozhodování o úrokových sazbách. Každé zasedání bankovní rady sledují domácnosti s hypotékami, firmy, banky i finanční trhy. Právě sazby totiž ovlivňují cenu úvěrů, výnosy na vkladech i celkovou kondici ekonomiky.

Jenže ČNB má i druhou, méně viditelnou roli. Vedle měnové politiky spravuje obrovský finanční polštář země. K 30. dubnu 2026 držela devizové rezervy v objemu 178,3 miliardy dolarů, tedy zhruba 3,71 bilionu korun. To je částka, která výrazně přesahuje běžnou představu o centrální bance jako instituci, která pouze nastavuje cenu peněz.

ČNB tak dnes není jen strážcem cenové stability. Je také profesionálním správcem jednoho z největších finančních portfolií v Česku.

Rezervy musí být bezpečné, ale také chytře spravované

Centrální banka samozřejmě není hedgeový fond ani klasický správce aktiv. Jejím hlavním cílem není maximalizovat výnos za každou cenu. Na prvním místě zůstává měnová a finanční stabilita, bezpečnost rezerv a schopnost rychle reagovat v případě potřeby.

Právě proto musí být část rezerv extrémně likvidní a bezpečná. Zároveň ale platí, že u portfolia v bilionových objemech je příliš pasivní přístup sám o sobě nákladem. Pokud má centrální banka tak rozsáhlá aktiva, musí je spravovat moderně, efektivně a s ohledem na riziko, likviditu i dlouhodobou hodnotu.

Dalibor Martínek: Chce Babiš prolomit nezávislost ČNB? Měl by mlčet, národní banka pracuje dobře

Názory

Nastala nám poměrně nečekaná situace. Premiér Babiš začal vyjadřovat jakési názory k fungování České národní banky. Chtěl by nižší sazby. A to v době nejasné geopolitické situace a rozhazovačné politiky vlády. Chce Babiš prolomit nezávislost ČNB?

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Důležitým krokem bylo rozdělení devizových rezerv na likviditní a investiční tranši. Likviditní část slouží k okamžitým potřebám centrální banky. Investiční část naopak umožňuje pracovat s delším horizontem a usilovat o lepší poměr rizika a výnosu. Nejde tedy o spekulaci, ale o postupnou profesionalizaci správy rezerv.

Zlato jako symbol i nástroj diverzifikace

Nejviditelnějším symbolem této změny je zlato. ČNB začala výrazněji navyšovat své zlaté rezervy v roce 2023 a od té doby postupně obnovuje národní zlatý poklad. Zatímco na konci roku 2022 držela přibližně 12 tun zlata, na konci dubna 2026 už měla v devizových rezervách 79,2 tuny.

Cíl je jasný: do roku 2028 chce ČNB zvýšit zásoby zlata na 100 tun. Podle centrální banky by šlo o nejvyšší objem v její historii.

Na první pohled se tento krok může jevit jako symbolický návrat ke zlatu. Ve skutečnosti je ale důležitější portfoliová logika. ČNB pracuje se zlatem jako s nástrojem diverzifikace, který může pomoci snížit volatilitu hospodářského výsledku a posílit odolnost bilance vůči výkyvům na finančních trzích.

Zlato v tomto pojetí není krátkodobá sázka na cenu komodity. Je to součást širší strategie řízení rizik.

Centrální banka jako globální investor

Moderní správa devizových rezerv se dnes stále více podobá práci velkých institucionálních investorů. ČNB musí řešit podobné otázky jako globální fondy nebo státní investiční instituce: kolik aktiv držet ve vysoce likvidní podobě, jak pracovat s měnovým rizikem, jakou roli má mít zlato, jak využívat akciovou složku a jak nastavit portfolio tak, aby nebylo závislé na jednom typu aktiva.

Rozdíl je v míře opatrnosti. U centrální banky musí být vždy na prvním místě bezpečnost, likvidita a měnověpolitická funkce rezerv. Výnos je důležitý, ale nesmí převážit nad stabilitou.

Právě v tom je současný přístup ČNB pozoruhodný. Nepůsobí jako honba za výnosem, ale jako snaha spravovat národní finanční rezervy konzervativněji, moderněji a efektivněji zároveň.

Debata o ČNB je příliš úzká

Veřejná debata o České národní bance se často zužuje na otázku, zda sazby půjdou nahoru, nebo dolů. To je samozřejmě důležité téma. Sazby ovlivňují hypotéky, úvěry, spotřebu, investice i kurz koruny.

Guvernér České národní banky Aleš Michl

ČNB o zvýšení sazeb nediskutovala. Guvernér Michl ale naznačil brzkou změnu

Money

Rozhodnutí ponechat základní úrokové sazby ČNB na místě bylo jednohlasné. O jejich zvýšení se nediskutovalo. V blízké budoucnosti to ale lze čekat.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Jenže tím příběh ČNB nekončí. Druhá část se odehrává v její bilanci: ve struktuře devizových rezerv, v nákupech zlata, v investiční tranši a v celkovém přístupu k ochraně dlouhodobé hodnoty finančního polštáře země.

Zajímavé je i to, že ČNB není financována z daní. Není součástí veřejných rozpočtů a náklady na svou činnost hradí ze svých vlastních výnosů. O to důležitější je, jak kvalitně a odpovědně se svými aktivy pracuje.

Dobrá zpráva pro českou ekonomiku

Česká národní banka se tak tiše posouvá do role významného globálního investora. Neprodává investiční produkty, nesoutěží o klienty a nekomunikuje jako fond. Přesto spravuje majetek v rozsahu, který z ní dělá jednoho z nejvýznamnějších investorů v zemi.

Její rozhodnutí o zlatě, akciích, dluhopisech a měnové skladbě rezerv ukazují, že se česká centrální banka připravuje na svět, ve kterém už nestačí pouze držet bezpečná aktiva. Důležité je také přemýšlet, jak je držet chytře.

Hlavní poselství je proto jednoduché: ČNB není jen instituce, která určuje cenu peněz. Je také správcem národního finančního polštáře. Pokud jej dokáže spravovat konzervativně, ale zároveň moderně a efektivně, je to dobrá zpráva nejen pro centrální banku samotnou, ale i pro českou ekonomiku.

Autorem je Erik Kmeť, zakladatel K&L Rock a fondu Rivenity

Související

Guvernér České národní banky Aleš Michl

ČNB o zvýšení sazeb nediskutovala. Guvernér Michl ale naznačil brzkou změnu

Money

Ivana Pečinková

Přečíst článek
Doporučujeme