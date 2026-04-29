Křetínský a TotalEnergies spojili síly. Nový gigant TTEP míří na flexibilní energetiku v Evropě

Energetický a průmyslový holding (EPH) Daniela Křetínského a francouzská TotalEnergies založily společný podnik TTEP zaměřený na flexibilní výrobu elektřiny. Nová firma s portfoliem 14 GW chce posílit stabilitu evropské energetiky v době rychlé transformace.

Energetický a průmyslový holding (EPH) a francouzská společnost TotalEnergies dokončily vznik společného podniku TTEP, který se zaměří na flexibilní výrobu elektřiny v pěti evropských zemích — Itálii, Nizozemsku, Spojeném království, Irsku a Francii. Podle firem jde o druhého největšího hráče v tomto segmentu v Evropě.

Oba partneři drží v nové společnosti padesátiprocentní podíl. EPH do TTEP vložila vybraná plynová a biomasová aktiva i bateriová úložiště na klíčových trzích. Na oplátku získala přibližně 95,4 milionu akcií společnosti TotalEnergies, což představuje zhruba 4,2 procenta jejího kapitálu. EPH se tak zařadila mezi hlavní akcionáře francouzské energetické skupiny.

Společný podnik sází na plyn, baterie i růst v Evropě

TTEP se sídlem v Amsterdamu spravuje prostřednictvím dceřiných společností portfolio flexibilních elektráren a bateriových systémů s instalovaným nebo rozestavěným výkonem 14 gigawattů. Jen v roce 2025 výroba dosáhla téměř 30 terawatthodin elektřiny. Další projekty o výkonu pěti gigawattů má firma ve vývoji.

Zdanění ultrabohatých není radikální. Nechat platit miliardáře méně než zaměstnance, to je radikální

Money

Otázka zdanění (super)bohatých je dosud tématem, které dostává nálepku radikálnosti a politici se ho většinou štítí. I ekonomické výzkumy však ukazují, že nerovnost je jedním z největších problémů dneška. Bez daňové reformy se dál nepohneme.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Důležitou součástí spolupráce jsou takzvané tollingové kontrakty, které umožňují EPH a TotalEnergies samostatně obchodovat jejich podíly na výrobě elektřiny.

Podle majoritního vlastníka EPH Daniel Křetínský má partnerství posílit stabilitu evropských energetických systémů v období transformace a vytvořit platformu schopnou reagovat na výkyvy trhu i rostoucí potřebu flexibilních zdrojů.

Flexibilita jako klíč pro energetickou transformaci

Společný podnik zapadá do širší strategie obou firem posilovat zdroje, které mohou vyrovnávat výrobu z obnovitelných zdrojů a pomáhat stabilizovat sítě. Právě flexibilní plynové elektrárny a bateriová úložiště mají v evropské energetice hrát stále větší roli.

TotalEnergies, tradičně silná v ropném a plynárenském byznysu, v posledních letech výrazně rozšiřuje aktivity v obnovitelných zdrojích. Působí zhruba ve 120 zemích a zaměstnává více než 100 tisíc lidí.

EPH, která sdružuje kolem 70 společností napříč Evropou, loni zvýšila provozní zisk EBITDA na 3,7 miliardy eur z předloňských 2,6 miliardy eur. Energetická skupina je součástí holdingu EP Group, do něhož vedle energetiky patří také mediální skupina Czech Media Invest či EC Investments.

Související

Za cenu pražského bytu kus architektonické historie. U UNESCO zahrady v Kroměříži se prodává výjimečná vila

Vila U Kovářů v Kroměříži je na prodej.
Century 21, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Secesní vila vedle kroměřížské Květné zahrady není jen luxusní adresa. Je to autenticky dochovaná rezidence s příběhem, architektonickým rodokmenem a cenovkou 16,5 milionu korun. Na trhu, kde podobné domy běžně stojí násobně víc, působí skoro jako anomálie.

Na realitním trhu se občas objeví dům, který se vymyká běžným kategoriím. Nejde ho poměřovat jen cenou za metr čtvereční ani standardy luxusního bydlení. Taková je i vila U Kovářů v Kroměříži.

Rezidence z roku 1909 stojící v bezprostředním sousedství Květné zahrady, památky UNESCO, se nově prodává za 16,5 milionu korun. A v segmentu historických vil jde o nabídku, která budí pozornost.

39 fotografií v galerii

Secesní dům s rukopisem architekta i duší doby

Samostatně stojící vila na pozemku o rozloze 1 287 metrů čtverečních spojuje secesi s ranou modernou a nese podpis Jaroslava Kováře staršího, jedné z výrazných osobností moravské architektury první poloviny 20. století.

Uvnitř se dochovaly původní kazetové dveře, parkety, štukové stropy i historická kachlová kamna. Vysoké stropy a velká okna dávají domu noblesu, kterou dnešní novostavby často jen napodobují. U podobných rezidencí nebývá rozhodující jen samotný dům, ale i adresa. „Bezprostřední sousedství Květné zahrady znamená nejen prestiž, ale i urbanistickou stabilitu místa,“ říká makléřka Veronika Kalousková z Century 21 Style Happy. A právě to dělá z domu spíš sběratelskou nemovitost než běžné luxusní bydlení.

V kontextu trhu je 16,5 milionu téměř překvapivě nízká částka. Prvorepublikové vily v pražské Ořechovce či Střešovicích běžně startují na desítkách milionů. Výjimečné funkcionalistické domy v Brně nebo památkově cenné rezidence poblíž ikonických lokalit se prodávají i za více než 100 milionů. Kroměříž tak historickou vilu s výjimečným příběhem za cenu luxusního městského bytu.

Vila v Troji se prodává za téměř 200 milionů korun

OBRAZEM: Jak vypadají a za kolik se prodávají nejdražší vily v Praze?

Reality

Různá místa a odlišné architektonické styly. Přesto mají tyto vily něco společného. A sice to, že patří k těm nejdražším nemovitostem na pražském realitním trhu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Související

Lützowova vila je od roku 1964 kulturní památkou. Vyjde na sedm milionů dolarů.

Mramorový luxus za sedm milionů dolarů. Sotheby's nabízí k prodeji vilu v Karlových Varech

Reality

pej

Přečíst článek

Spojené arabské emiráty opouštějí OPEC. Nečekaný krok může otřást ropným trhem

Spojené arabské emiráty k 1. květnu vystoupí z Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupiny OPEC+. Překvapivé rozhodnutí, které Abú Zabí s partnery předem nekonzultovalo, může oslabit soudržnost kartelu i vliv Saúdské Arábie v době zvýšeného napětí na energetických trzích.

Spojené arabské emiráty oznámily, že od 1. května opustí Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší alianci producentů OPEC+. Podle emirátského ministerstva energetiky má krok zemi umožnit pružněji reagovat na vývoj na trhu. Rozhodnutí, které ostatní členové podle dostupných informací nečekali, agentura Reuters označila za tvrdou ránu pro OPEC.

„Toto je politické rozhodnutí, které bylo učiněno po pečlivém prozkoumání současných a budoucích politik týkajících se úrovně produkce,“ uvedl emirátský ministr energetiky Suhajl Mazrúí.

Odchod jednoho z klíčových producentů přichází ve chvíli, kdy je globální ropný trh pod tlakem kvůli válce mezi USA a Izraelem na jedné straně a Íránem na straně druhé. Konflikt způsobil otřesy na trzích s energiemi a zvýšil obavy z narušení dodávek, mimo jiné přes strategicky důležitý Hormuzský průliv.

Vhodné načasování

„Rozhodnutí Spojených arabských emirátů opustit OPEC představuje jeden z největších zásahů do fungování kartelu za poslední roky a přichází v mimořádně citlivém okamžiku,“ uvedl pro ČTK analytik Purple Trading Petr Lajsek. Připomněl, že Emiráty jsou třetím největším producentem v rámci OPEC s těžbou kolem 3,3 až 3,5 milionu barelů denně.

Podle emirátského ministra energetiky Suhajla Mazrúího je načasování odchodu vhodné a nemělo by mít bezprostředně výrazný dopad na trh, mimo jiné kvůli současnému omezení přepravy ropy v Hormuzském průlivu. Ministr zároveň upozornil na klesající úroveň strategických zásob ropných produktů, kterou označil za znepokojivou.

Producenti z OPEC v Perském zálivu se kvůli íránským hrozbám a útokům na plavidla potýkají s narušením přepravy dodávek přes Hormuzský průliv, kterým před válkou prochází pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu.

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci včetně Ruska jsou souhrnně označováni jako OPEC+ a SAE byly jejich čtvrtým největším producentem. Před válkou společně kontrolovaly téměř polovinu světové produkce ropy.

Rozhodnutí může oslabit jednotu OPEC i pozici Saúdské Arábie, považované za faktického lídra organizace. Pro kartel jde o citelný zásah nejen symbolicky, ale i prakticky vzhledem k váze emirátů na trhu.

Ruský ropný byznys slábne. Příjmy jsou nejnižší od začátku války

Ruský ropný byznys slábne. Příjmy jsou nejnižší od začátku války

Money

Příjmy Ruska z exportu ropy a ropných produktů v únoru výrazně klesly a dostaly se na nejnižší úroveň od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Vyplývá to z pravidelné měsíční zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA), kterou cituje agentura Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Odchod jako pozitivum?

Mezinárodní energetická agentura uvedla, že podíl OPEC+ na světové produkci ropy klesl v březnu na 44 procent z přibližně 48 procent v únoru. V dubnu pravděpodobně dále klesne, protože se bude projevovat výraznější odstávka produkce.

„To SAE otevírá dveře k získání podílu na globálním trhu, jakmile se geopolitická situace normalizuje,“ uvedla Monica Maliková, hlavní ekonomka emirátské banky ADCB. Dodala, že odchod by mohl být pozitivní pro spotřebitele a širší globální ekonomiku.

Spojené arabské emiráty jsou dlouholetým členem OPEC. Od roku 1967 byl členem emirát Abú Zabí, od roku 1971 jako sjednocená země více emirátů. SAE jsou regionálním obchodním a finančním centrem a jedním z důležitých spojenců Washingtonu. Prosazují asertivní zahraniční politiku a vybudovaly si vlastní sféru vlivu napříč Blízkým východem a Afrikou, poznamenala agentura Reuters.

Související

Těžba ropy - ilustrační snímek

Michal Nosek: Odchod Emirátů z OPEC je rána pro Saúdy. A tiché vítězství Trumpa

Názory

Michal Nosek

Přečíst článek

Týden tradera: Globální rizika narůstají, přesto S&P 500 dobývá 7000 bodů

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek
